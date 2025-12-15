Korisničko ime: Lozinka:
Naslovna Forum 031 Galerija 031 Oglasi 031 Novi korisnik!
Novosti
Najave i reporti
Kolumne
Gost priče
Interaktiv
Podrška
O nama



Vijesti::Communis
Europska unija planira od srpnja 2026. uvesti fiksnu carinu od tri eura na e-trgovinske pakete vrijednosti do 150 eura iz Kine i drugih trećih zemalja. Ova mjera, privremena do 2028. godine, dio je šire reforme EU Carinske unije i cilj joj je zaštititi europsko tržište od nepoštene konkurencije.

Podaci za 2024. pokazuju da je u EU stiglo oko 4,6 milijardi malih paketa, odnosno više od 145 paketa u sekundi, pri čemu je 91% pošiljki iz Kine, ponajviše preko platformi poput Sheina, Temua i AliExpressa. Dosadašnji sustav oslobađanja malih pošiljki carine izazivao je kritike europskih proizvođača i trgovaca, koji ukazuju na nepoštenu konkurenciju i rizik od nesigurnih proizvoda koji ne zadovoljavaju europske standarde.

Francuski ministar gospodarstva Roland Lescure istaknuo je da je broj paketa iz Kine narastao s oko milijardu godišnje na više od četiri milijarde, stvarajući pritisak na carinske službe i lokalne trgovine.

Privremena carinska pristojba bit će zamijenjena trajnim sustavom kada EU Carinsko podatkovno središte postane operativno 2028. godine.

Naš rad na modernizaciji načina upravljanja trgovinom na granicama dobro napreduje i blizu smo dovršetka najambicioznije carinske reforme od osnivanja Carinske unije, ističe europski povjerenik Maroš Šefčovič.


Foto: Osijek031.com


 Stranica prilagođena ispisu
Objavio: Redakcija 031 | Komentari (0)




Advertisement
Advertisement

Pomeranski Špic. ...
Pomeranac Boo stenci n...
Pomeranac prelepo ...
Prodajem musko stene p...
Plac u Prijevoru, ...
Na prodaju plac u Prij...
DJELATNIKE TRAŽIM...
Ag potražuje djelatnik...

Moj profil

Korisničko ime:
Lozinka:


Zaboravljena lozinka
Novi korisnik!

Posjetitelji

Ukupno online:347

Registrirani online (1): Redakcija 031


[Iscrpnije...]

Objektiv031

Osječka Tvrđa