145 paketa u sekundi: EU uvodi privremenu carinu na male pakete
15.12.2025. 12:03
Europska unija planira od srpnja 2026. uvesti fiksnu carinu od tri eura na e-trgovinske pakete vrijednosti do 150 eura iz Kine i drugih trećih zemalja. Ova mjera, privremena do 2028. godine, dio je šire reforme EU Carinske unije i cilj joj je zaštititi europsko tržište od nepoštene konkurencije.
Podaci za 2024. pokazuju da je u EU stiglo oko 4,6 milijardi malih paketa, odnosno više od 145 paketa u sekundi, pri čemu je 91% pošiljki iz Kine, ponajviše preko platformi poput Sheina, Temua i AliExpressa. Dosadašnji sustav oslobađanja malih pošiljki carine izazivao je kritike europskih proizvođača i trgovaca, koji ukazuju na nepoštenu konkurenciju i rizik od nesigurnih proizvoda koji ne zadovoljavaju europske standarde.
Francuski ministar gospodarstva Roland Lescure istaknuo je da je broj paketa iz Kine narastao s oko milijardu godišnje na više od četiri milijarde, stvarajući pritisak na carinske službe i lokalne trgovine.
Privremena carinska pristojba bit će zamijenjena trajnim sustavom kada EU Carinsko podatkovno središte postane operativno 2028. godine.
Naš rad na modernizaciji načina upravljanja trgovinom na granicama dobro napreduje i blizu smo dovršetka najambicioznije carinske reforme od osnivanja Carinske unije, ističe europski povjerenik Maroš Šefčovič.
