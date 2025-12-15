Europska unija

planira od srpnja 2026. uvestiodna e-trgovinske pakete vrijednosti doiz Kine i drugih trećih zemalja. Ova mjera, privremena do 2028. godine, dio je šire reformei cilj joj jeeuropsko tržište od nepoštene konkurencije.Podaci za 2024. pokazuju da je u EU stiglo oko, odnosno više odu sekundi, pri čemu jeiz Kine, ponajviše preko platformi poput. Dosadašnji sustav oslobađanja malih pošiljki carine izazivao jeeuropskih proizvođača i trgovaca, koji ukazuju na nepoštenu konkurenciju i rizik od nesigurnih proizvoda koji ne zadovoljavaju europske standarde.Francuski ministar gospodarstvaistaknuo je da je broj paketa iz Kine narastao s okona više od, stvarajući pritisak na carinske službe i lokalne trgovine.Privremena carinska pristojba bit će zamijenjenakada EU Carinsko podatkovno središte postane operativno 2028. godine., ističe europski povjerenik