Nova godina donosi i skuplju struju
15.12.2025. 11:05
Hrvatska energetska regulatorna agencija (HERA) donijela je odluku o novim tarifnim stavkama za prijenos i distribuciju električne energije, koje će se primjenjivati od 1. siječnja 2026. godine.
Riječ je o povećanju naknada za korištenje mreže prosječno za 13,5%, što za kućanstva znači rast s 5,34 na 6,06 centi po kWh, odnosno dodatnih 22 eura godišnje ili oko 1,8 eura mjesečno za prosječno kućanstvo.
Povećanje je rezultat rasta veleprodajnih cijena električne energije te skupljih materijala i radova, zbog čega dosadašnje tarife više nisu dovoljne za pokrivanje troškova operatora sustava – Hrvatskog operatora prijenosnog sustava (HOPS) i HEP–Operatora distribucijskog sustava (HEP-ODS).
HOPS je tražio povećanje tarife za prijenos do 10%, a HEP-ODS za distribuciju do 15%, što je HERA odobrila. Pored toga, regulator je odredio i tzv. G-tarifu za proizvođače električne energije, koja se primjenjuje na energiju predanu u mrežu. Za prijenos je G-tarifa određena u prosjeku na 0,39 €/MWh, a za distribuciju na 0,42 €/MWh, u okviru zakonskog ograničenja od 0,5 €/MWh.
Foto: Pixabay.com/Ilustracija
Foto: Pixabay.com/Ilustracija
