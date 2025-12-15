Hrvatska energetska regulatorna agencija (HERA)

novim tarifnim stavkama

1. siječnja 2026.

povećanju naknada

s 5,34 na 6,06 centi

22 eura

1,8 eura

rasta veleprodajnih cijena

nisu dovoljne

Hrvatskog operatora prijenosnog sustava (HOPS) i HEP–Operatora distribucijskog sustava (HEP-ODS)

10%

15%

odobrila.

0,39 €/MWh

0,42 €/MWh,

0,5 €/MWh

Foto: Pixabay.com/Ilustracija

donijela je odluku oza prijenos i distribuciju električne energije, koje će se primjenjivati odgodine.Riječ je oza korištenje mreže prosječno za 13,5%, što za kućanstva znači rastpo kWh, odnosno dodatnihgodišnje ili okomjesečno za prosječno kućanstvo.Povećanje je rezultatelektrične energije te skupljih materijala i radova, zbog čega dosadašnje tarife višeza pokrivanje troškova operatora sustava –HOPS je tražio povećanje tarife za prijenos do, a HEP-ODS za distribuciju do, što je HERAPored toga, regulator je odredio i tzv. G-tarifu za proizvođače električne energije, koja se primjenjuje na energiju predanu u mrežu. Za prijenos je G-tarifa određena u prosjeku na, a za distribuciju nau okviru zakonskog ograničenja od