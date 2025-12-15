dvadeset naslova

božićnih blagdana

slikovnica

knjiga za djecu

raznolikije naslove

David, L. Petar Mraz i popis zločeste djece. Zagreb: Algoritam, 2002.

Marciuš Kruljac, I. Velika frka oko nestalog brka. Zagreb: Mozaik knjiga, 2024.

Rowling, J. K. Božić u Hogwartsu: iz romana Harry Potter i kamen mudraca. Zagreb: Mozaik knjiga, 2024.

Horvat- Vukelja. Ž. Nestrpljiva čizmica: priča o dolasku svetoga Nikole. Zagreb: Salesiana, 2023.

Stručić, S. Božićna potraga. Zadar: Shtorija, 2021.

Peacock, L. Djed Božićnjak i tri medvjeda. Zaprešić: Lulu premium knjiga, 2023.

Leysen, A. Orašar. Zagreb: Profil knjiga, 2021.

Božićna pjesmarica: glazbena slikovnica. Zagreb: Naša djeca, 2024.

Bošković, K. U potrazi za čarobnim božićnim keksićima. Split: Tag, 2022.

McKee, D. Elmer i Božić. Zagreb: Profil knjiga, 2025.

Litchfield, D. Dječji Božić iz prodavaonice igračaka braće Claus. [Zagreb]: Mozaik knjiga, 2022.

Tavares, M. Dasher. [Velika Gorica]: Planet Zoe, 2022.

Julius, J. Olafova božićna priča. Zagreb: Egmont, 2016.

MacKenzie, H. Ne dobiješ za Božić pa sve što želiš, ali ipak se veseliš! Zagreb: Naša djeca, 2023.

Moss, S. Božićni zvončići: zvonce se čuje, radost sad tu je. Zagreb: Naša djeca, 2020.

S puno ljubavi za Božić: zbirka božićnih priča / [tekst prevela Ksenija Plečko]. Zagreb: Lusio, 2011.

Zvončići, zvončići. Zagreb: Naša djeca, 2023.

Mehanički Djed Mraz. [Velika Gorica]: Planet Zoe, 2016.

Tihi-Stepanić, J. Božićne priče. Zagreb: Naklada Ljevak, 2022.

Geisel, T. S. How the Grinch stole Christmas. London: HarperCollins children's books, cop. 1985.

Nadamo se da ćete uživati u čitanju. Sretni blagdani!

Tekst i foto: Andreja Grošelj, dipl. knjižničarka

Izabrati samoiz mnoštva knjiga s temomnije bio lak zadatak, stoga smo se odlučili izabrati iz zbirki. Nastojali smo obuhvatiti štokako bi na popisu svatko pronašao nešto za sebe te vjerujemo da će pojedini primjerci razveseliti i odrasle čitatelje.Petar, unuk Djeda i Bake Mraz, našao se na popisu zločeste djece. No zahvaljujući upravo njemu popis dobre djece te je godine postao iznenađujuće dug.Što se dogodi kada se Djed Mraz probudi bez svojih slavnih bijelih brkova? Odnosno njihove uobičajene forme. Nastane Velika frka oko nestalog brka. Okupljaju se svi kojih se problem tiče, smišlja se strategija, peku se palačinke,... A najčešće nakon čitanja priče, pečete ih i vi.Većina klinaca čula je za Harryja Pottera no budući da je serijal knjiga koji je proslavio mladog čarobnjaka brojem stranica prevelik zalogaj za najmlađe, u posljednje vrijeme, izlaze izdanja koja se na različite načine nadovezuju na dogodovštine učenika Hogwartsa. Božić u Hogwartsu jedan je od takvih naslova. U njemu pratimo zbivanja u domu Gryffindor gdje je Harry odlučio provesti zimske praznike, okružen svojim prijateljima.Uz priču o čizmici koja je naučila da bi ipak trebalo biti strpljiv, čitatelji mogu saznati ponešto o stvarnom životu svetog Nikole i najčešće legende o njemu pa tako i onu od koje pretpostavljamo da je potekao običaj darivanja 6. prosinca.Pred samu badnju noć u srcu daleke Laponije nastala je strka jer je nestao jedan od vilenjaka. Što učiniti? Organizirati potragu za njim ili se pozabaviti pripremama za dostavu darova? Naslov odaje za što se Djedica odlučio, no kako su stvari tekle i jeli to utjecalo na Božić kakav svi očekuju, to ćete ipak morati sami otkriti.Nakon što je saznao da je umorni Djed Božićnjak zaspao na kauču kod tri medvjeda, Odred čuvara bajki preuzima dostavljanje darova u svoje ruke.Djevojčica Klara na poklon je dobila drvenog vojnika, orašara, koji nije samo krckalo za orahe već pravi vojnik koji se zaljubio u krivu princezu. Klara nakratko postaje dijelom njegova svijeta i zajedno prolaze veliku pustolovinu, koja je tijekom stotinu godina od svoga nastanka postala jedna od najobrađivanijih božićnih priča.Ova glazbena slikovnica s klavijaturama okuplja sedam božićnih pjesama, čije stihove prati ilustracija i vrlo jednostavne upute kako odsvirati melodiju.Okusi i mirisi mnogima čine okosnicu blagdanskog ozračja. Nekima je to slastan obrak s najdražima, a nekima brdašce slatkih grickalica za uz priču i toplu čokoladu. Većina je već i krenula pripremati zalihe za dane koji se bliže. U ovoj priči krije se recept za keksiće koje još nismo dospjeli isprobati, no došao je trenutak da to konačno učinimo.Naslov iz serijala o Elmeru otkriva posve drukčijeg Djeda Božićnjaka, a budući da ni Elmer nije neki običan slon to nas možda i nije trebalo toliko iznenaditi.David Litchfield uvijek nas oduševi svojim prekrasnim ilustracijama. A ovaj naslov donosi njegovu verziju priče kako je nastao običaj darivanja u prosincu.Saonice Djeda Božićnjaka kreću se nestvarnom brzinom zahvaljujući djedičinim slavnim pomagačima, sobovima o kojima su tijekom godina nastajale mnoge priče. Ovo je priča o sobici Dasher i njenoj obitelji. Da da sobici, navodno samo ženski sobovi imaju raskošne rogove u zimsko doba godine, ali to je ipak neka druga priča.Snjegović Olaf, jedan od omiljenih likova iz Snježnog kraljevstva Walta Disneya, u ovoj priči najmlađim čitateljima dočarava svoj doživljaj Božića i opisuje susret s Djedicom.MacKenzie je autor koji u svojim slikovnicama na duhovit i prepoznatljiv , a opet vrlo jednostavan način pomaže u rješavanju zahtjevnijih životnih situacija.Kratka priča u stihovima koja čitatelja vodi od Badnjeg dana do Božićnog jutra, a njezinoj posebnosti pridonose praporci koji svojim zvukom kao da najavljuju približavanje Djedinih saonica.Bogato ilustrirana zbirka koja sadrži četiri tople priče: Snježni anđeo, Božićni medvedić, Božićna želja i Požuri, Djedice! različitih tekstopisaca i ilustratora.Uz priču u rimi koja prati pripreme Djeda Mraza za dostavu poklona, slikovnica sadrži mini vergl. Za sviranje nije potrebno glazbeno obrazovanje jer je to glazbena kutija koja se pokreće okretom ručke i svira melodiju otisnutu na matricu, vrlo specifičnoga zvuka kakav stvara vergl.Priča o blagdanskim pripremama Pettsona i Findusa, ali na nešto više stranica. Idealna za pročitati po nekoliko stranica svaku noć pred spavanje tijekom cijelog prosinca.Zbirka naše poznate autorice koja sadrži sedamnaest blagdanskih priča s ozbiljnijim, životnim temama, namijenjena osnovnoškolskom uzrastu.Nijedan božićni popis ne bi trebao proći bez zelenog namćora, koji pokušava uništiti Božić, a na kraju i sebe i nas podsjeti na pravu bit tog blagdana. Za sada ga čitamo u originalu, na engleskom jeziku jer taj naslov slavnog Dr. Seussa, nažalost, još nije preveden na hrvatski jezik. No tko zna, ako bude dovoljno onih koji to požele, možda nam se do idućeg Božića ta želja i ostvari.