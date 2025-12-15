Toplih 20: božićne knjige koje će vas razveseliti
15.12.2025. 18:00
Izabrati samo dvadeset naslova iz mnoštva knjiga s temom božićnih blagdana nije bio lak zadatak, stoga smo se odlučili izabrati iz zbirki slikovnica i knjiga za djecu. Nastojali smo obuhvatiti što raznolikije naslove kako bi na popisu svatko pronašao nešto za sebe te vjerujemo da će pojedini primjerci razveseliti i odrasle čitatelje.
David, L. Petar Mraz i popis zločeste djece. Zagreb: Algoritam, 2002.
Petar, unuk Djeda i Bake Mraz, našao se na popisu zločeste djece. No zahvaljujući upravo njemu popis dobre djece te je godine postao iznenađujuće dug.
Marciuš Kruljac, I. Velika frka oko nestalog brka. Zagreb: Mozaik knjiga, 2024.
Što se dogodi kada se Djed Mraz probudi bez svojih slavnih bijelih brkova? Odnosno njihove uobičajene forme. Nastane Velika frka oko nestalog brka. Okupljaju se svi kojih se problem tiče, smišlja se strategija, peku se palačinke,... A najčešće nakon čitanja priče, pečete ih i vi.
Rowling, J. K. Božić u Hogwartsu: iz romana Harry Potter i kamen mudraca. Zagreb: Mozaik knjiga, 2024.
Većina klinaca čula je za Harryja Pottera no budući da je serijal knjiga koji je proslavio mladog čarobnjaka brojem stranica prevelik zalogaj za najmlađe, u posljednje vrijeme, izlaze izdanja koja se na različite načine nadovezuju na dogodovštine učenika Hogwartsa. Božić u Hogwartsu jedan je od takvih naslova. U njemu pratimo zbivanja u domu Gryffindor gdje je Harry odlučio provesti zimske praznike, okružen svojim prijateljima.
Horvat- Vukelja. Ž. Nestrpljiva čizmica: priča o dolasku svetoga Nikole. Zagreb: Salesiana, 2023.
Uz priču o čizmici koja je naučila da bi ipak trebalo biti strpljiv, čitatelji mogu saznati ponešto o stvarnom životu svetog Nikole i najčešće legende o njemu pa tako i onu od koje pretpostavljamo da je potekao običaj darivanja 6. prosinca.
Stručić, S. Božićna potraga. Zadar: Shtorija, 2021.
Pred samu badnju noć u srcu daleke Laponije nastala je strka jer je nestao jedan od vilenjaka. Što učiniti? Organizirati potragu za njim ili se pozabaviti pripremama za dostavu darova? Naslov odaje za što se Djedica odlučio, no kako su stvari tekle i jeli to utjecalo na Božić kakav svi očekuju, to ćete ipak morati sami otkriti.
Peacock, L. Djed Božićnjak i tri medvjeda. Zaprešić: Lulu premium knjiga, 2023.
Nakon što je saznao da je umorni Djed Božićnjak zaspao na kauču kod tri medvjeda, Odred čuvara bajki preuzima dostavljanje darova u svoje ruke.
Leysen, A. Orašar. Zagreb: Profil knjiga, 2021.
Djevojčica Klara na poklon je dobila drvenog vojnika, orašara, koji nije samo krckalo za orahe već pravi vojnik koji se zaljubio u krivu princezu. Klara nakratko postaje dijelom njegova svijeta i zajedno prolaze veliku pustolovinu, koja je tijekom stotinu godina od svoga nastanka postala jedna od najobrađivanijih božićnih priča.
Božićna pjesmarica: glazbena slikovnica. Zagreb: Naša djeca, 2024.
Ova glazbena slikovnica s klavijaturama okuplja sedam božićnih pjesama, čije stihove prati ilustracija i vrlo jednostavne upute kako odsvirati melodiju.
Bošković, K. U potrazi za čarobnim božićnim keksićima. Split: Tag, 2022.
Okusi i mirisi mnogima čine okosnicu blagdanskog ozračja. Nekima je to slastan obrak s najdražima, a nekima brdašce slatkih grickalica za uz priču i toplu čokoladu. Većina je već i krenula pripremati zalihe za dane koji se bliže. U ovoj priči krije se recept za keksiće koje još nismo dospjeli isprobati, no došao je trenutak da to konačno učinimo.
McKee, D. Elmer i Božić. Zagreb: Profil knjiga, 2025.
Naslov iz serijala o Elmeru otkriva posve drukčijeg Djeda Božićnjaka, a budući da ni Elmer nije neki običan slon to nas možda i nije trebalo toliko iznenaditi.
Litchfield, D. Dječji Božić iz prodavaonice igračaka braće Claus. [Zagreb]: Mozaik knjiga, 2022.
David Litchfield uvijek nas oduševi svojim prekrasnim ilustracijama. A ovaj naslov donosi njegovu verziju priče kako je nastao običaj darivanja u prosincu.
Tavares, M. Dasher. [Velika Gorica]: Planet Zoe, 2022.
Saonice Djeda Božićnjaka kreću se nestvarnom brzinom zahvaljujući djedičinim slavnim pomagačima, sobovima o kojima su tijekom godina nastajale mnoge priče. Ovo je priča o sobici Dasher i njenoj obitelji. Da da sobici, navodno samo ženski sobovi imaju raskošne rogove u zimsko doba godine, ali to je ipak neka druga priča.
Julius, J. Olafova božićna priča. Zagreb: Egmont, 2016.
Snjegović Olaf, jedan od omiljenih likova iz Snježnog kraljevstva Walta Disneya, u ovoj priči najmlađim čitateljima dočarava svoj doživljaj Božića i opisuje susret s Djedicom.
MacKenzie, H. Ne dobiješ za Božić pa sve što želiš, ali ipak se veseliš! Zagreb: Naša djeca, 2023.
MacKenzie je autor koji u svojim slikovnicama na duhovit i prepoznatljiv , a opet vrlo jednostavan način pomaže u rješavanju zahtjevnijih životnih situacija.
Moss, S. Božićni zvončići: zvonce se čuje, radost sad tu je. Zagreb: Naša djeca, 2020.
Kratka priča u stihovima koja čitatelja vodi od Badnjeg dana do Božićnog jutra, a njezinoj posebnosti pridonose praporci koji svojim zvukom kao da najavljuju približavanje Djedinih saonica.
S puno ljubavi za Božić: zbirka božićnih priča / [tekst prevela Ksenija Plečko]. Zagreb: Lusio, 2011.
Bogato ilustrirana zbirka koja sadrži četiri tople priče: Snježni anđeo, Božićni medvedić, Božićna želja i Požuri, Djedice! različitih tekstopisaca i ilustratora.
Zvončići, zvončići. Zagreb: Naša djeca, 2023.
Uz priču u rimi koja prati pripreme Djeda Mraza za dostavu poklona, slikovnica sadrži mini vergl. Za sviranje nije potrebno glazbeno obrazovanje jer je to glazbena kutija koja se pokreće okretom ručke i svira melodiju otisnutu na matricu, vrlo specifičnoga zvuka kakav stvara vergl.
Mehanički Djed Mraz. [Velika Gorica]: Planet Zoe, 2016.
Priča o blagdanskim pripremama Pettsona i Findusa, ali na nešto više stranica. Idealna za pročitati po nekoliko stranica svaku noć pred spavanje tijekom cijelog prosinca.
Tihi-Stepanić, J. Božićne priče. Zagreb: Naklada Ljevak, 2022.
Zbirka naše poznate autorice koja sadrži sedamnaest blagdanskih priča s ozbiljnijim, životnim temama, namijenjena osnovnoškolskom uzrastu.
Geisel, T. S. How the Grinch stole Christmas. London: HarperCollins children's books, cop. 1985.
Nijedan božićni popis ne bi trebao proći bez zelenog namćora, koji pokušava uništiti Božić, a na kraju i sebe i nas podsjeti na pravu bit tog blagdana. Za sada ga čitamo u originalu, na engleskom jeziku jer taj naslov slavnog Dr. Seussa, nažalost, još nije preveden na hrvatski jezik. No tko zna, ako bude dovoljno onih koji to požele, možda nam se do idućeg Božića ta želja i ostvari.
Nadamo se da ćete uživati u čitanju. Sretni blagdani!
Tekst i foto: Andreja Grošelj, dipl. knjižničarka
Nadamo se da ćete uživati u čitanju. Sretni blagdani!
Tekst i foto: Andreja Grošelj, dipl. knjižničarka
