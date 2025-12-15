Prvenstvo Hrvatske za mlađe uzraste u katama pojedinačno i ekipno

Karate klub Osijek

12 natjecatelja i 3 ekipe

Tonka Štefić

Pia Barać, Elena Jelić i Nina Miličević

Tia Puljek, Franka Mundweil i Tonka Štefić

Pia Barać, Tara Troskot i Franka Mundweil

Korina Matejašić, Ela Tabak

Antea Glasnović, Tara Troskot i Tea Gvozdanović

Lovro Matejašić, Matija Blažeka, Nina Miličević, Elena Jelić, Tea Gvozdanović i Tia Puljek

Još jedno natjecanje dijeli nas do zaključivanja 2025. godine, a to je završno kolo Otvorene lige Osječko-baranjske županije u našem gradu na Dravi gdje ćemo se boriti za prvo mjesto u ukupnom poretku klubova u disciplini kate

Proteklog vikenda u Đakovu je održanopredstavljalo jekoji su ostvarili lijepe rezultateje svojim odličnim izvedbama kroz 5 krugova osvojila srebrno odličje i naslov viceprvakinje Hrvatske kao i njezine klupske kolegice u kata timu mlađih učenica u sastavu. Kata tim mlađih kadetkinja u sastavuu drugom krugu i „finalu prije finala“ tijesno gube 3:2 i ostaju bez željno očekivanog finala. Borbama kroz repasaž ipak su se uspjele izboriti za brončano odličje.Peta mjesta osvojili su, dok su sedma mjesta osvojilii kata tim Učenica u sastavuHrabre nastupe zabilježili su i, kažu iz kluba.Foto: KK Osijek