Mlade nade Karate kluba Osijek uspješne na Prvenstvu Hrvatske
15.12.2025. 10:15
Proteklog vikenda u Đakovu je održano Prvenstvo Hrvatske za mlađe uzraste u katama pojedinačno i ekipno. Karate klub Osijek predstavljalo je 12 natjecatelja i 3 ekipe koji su ostvarili lijepe rezultate
Tonka Štefić je svojim odličnim izvedbama kroz 5 krugova osvojila srebrno odličje i naslov viceprvakinje Hrvatske kao i njezine klupske kolegice u kata timu mlađih učenica u sastavu Pia Barać, Elena Jelić i Nina Miličević. Kata tim mlađih kadetkinja u sastavu Tia Puljek, Franka Mundweil i Tonka Štefić u drugom krugu i „finalu prije finala“ tijesno gube 3:2 i ostaju bez željno očekivanog finala. Borbama kroz repasaž ipak su se uspjele izboriti za brončano odličje.
Peta mjesta osvojili su Pia Barać, Tara Troskot i Franka Mundweil, dok su sedma mjesta osvojili Korina Matejašić, Ela Tabak i kata tim Učenica u sastavu Antea Glasnović, Tara Troskot i Tea Gvozdanović.
Hrabre nastupe zabilježili su i Lovro Matejašić, Matija Blažeka, Nina Miličević, Elena Jelić, Tea Gvozdanović i Tia Puljek.
Još jedno natjecanje dijeli nas do zaključivanja 2025. godine, a to je završno kolo Otvorene lige Osječko-baranjske županije u našem gradu na Dravi gdje ćemo se boriti za prvo mjesto u ukupnom poretku klubova u disciplini kate, kažu iz kluba.
Foto: KK Osijek
Tonka Štefić je svojim odličnim izvedbama kroz 5 krugova osvojila srebrno odličje i naslov viceprvakinje Hrvatske kao i njezine klupske kolegice u kata timu mlađih učenica u sastavu Pia Barać, Elena Jelić i Nina Miličević. Kata tim mlađih kadetkinja u sastavu Tia Puljek, Franka Mundweil i Tonka Štefić u drugom krugu i „finalu prije finala“ tijesno gube 3:2 i ostaju bez željno očekivanog finala. Borbama kroz repasaž ipak su se uspjele izboriti za brončano odličje.
Peta mjesta osvojili su Pia Barać, Tara Troskot i Franka Mundweil, dok su sedma mjesta osvojili Korina Matejašić, Ela Tabak i kata tim Učenica u sastavu Antea Glasnović, Tara Troskot i Tea Gvozdanović.
Hrabre nastupe zabilježili su i Lovro Matejašić, Matija Blažeka, Nina Miličević, Elena Jelić, Tea Gvozdanović i Tia Puljek.
Još jedno natjecanje dijeli nas do zaključivanja 2025. godine, a to je završno kolo Otvorene lige Osječko-baranjske županije u našem gradu na Dravi gdje ćemo se boriti za prvo mjesto u ukupnom poretku klubova u disciplini kate, kažu iz kluba.
Foto: KK Osijek
Objavio: Redakcija 031 | Komentari (0)