Korisničko ime: Lozinka:
Naslovna Forum 031 Galerija 031 Oglasi 031 Novi korisnik!
Novosti
Najave i reporti
Kolumne
Gost priče
Interaktiv
Podrška
O nama



Vijesti::Sport
Proteklog vikenda u Đakovu je održano Prvenstvo Hrvatske za mlađe uzraste u katama pojedinačno i ekipno. Karate klub Osijek predstavljalo je 12 natjecatelja i 3 ekipe koji su ostvarili lijepe rezultate

Tonka Štefić je svojim odličnim izvedbama kroz 5 krugova osvojila srebrno odličje i naslov viceprvakinje Hrvatske kao i njezine klupske kolegice u kata timu mlađih učenica u sastavu Pia Barać, Elena Jelić i Nina Miličević. Kata tim mlađih kadetkinja u sastavu Tia Puljek, Franka Mundweil i Tonka Štefić u drugom krugu i „finalu prije finala“ tijesno gube 3:2 i ostaju bez željno očekivanog finala. Borbama kroz repasaž ipak su se uspjele izboriti za brončano odličje.

Peta mjesta osvojili su Pia Barać, Tara Troskot i Franka Mundweil, dok su sedma mjesta osvojili Korina Matejašić, Ela Tabak i kata tim Učenica u sastavu Antea Glasnović, Tara Troskot i Tea Gvozdanović.

Hrabre nastupe zabilježili su i Lovro Matejašić, Matija Blažeka, Nina Miličević, Elena Jelić, Tea Gvozdanović i Tia Puljek.

Još jedno natjecanje dijeli nas do zaključivanja 2025. godine, a to je završno kolo Otvorene lige Osječko-baranjske županije u našem gradu na Dravi gdje ćemo se boriti za prvo mjesto u ukupnom poretku klubova u disciplini kate, kažu iz kluba.


Foto: KK Osijek


 Stranica prilagođena ispisu
Objavio: Redakcija 031 | Komentari (0)




Advertisement
Advertisement

Maltipoo. štenc...
Maltipoo stenci spremn...
Crni patuljasti šn...
Odgajivačnica Azijati ...
Zlatni retriver ...
Odgajivačnica GOLDWIND...
Štenci pomeranskog...
Imamo ih još 4. Svi su...

Moj profil

Korisničko ime:
Lozinka:


Zaboravljena lozinka
Novi korisnik!

Posjetitelji

Ukupno online:330

Registrirani online (1): Redakcija 031


[Iscrpnije...]

Objektiv031

Osječka Tvrđa