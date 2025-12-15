Korisničko ime: Lozinka:
Vijesti::Sport
U Đakovu je je ovaj vikend održanu Prvenstvo Hrvatske za mlađe uzraste u katama pojedinačno i ekipno na kojem su natjecatelji KK Esseker ostvarili izvrsne rezultate i time zaključili natjecateljsku godinu.

Najbolji rezultat je ostvario Ivan Lovošević osvajajući 1. mjesto u kategoriji mlađih kadeta.

Petra Janocik je u svom prvom nastupu u kategoriji cicibanki osvojila izvrsno 2. mjesto.

Mlađa kadetkinja Katja Kenjeraš je osvajanjem 3. mjesta ponovo potvrdila svoju kvalitetu.

Kata tim mlađih učenica Esseker 1 u sastavu Lucija Gabelica, Dora Bičvić, Lana Lucija Ljubičić, Petra Janocik su u svom prvom nastup na PH-e osvojile 3. mjesto.

Nešto iskusniji kata tim mlađih učenica je također osvojio 3. mjesto u sastavu, Nera Milošević, Karmen Tomičić, Jana Čajkovac, Katarina Lovković. U istom sastavu su osvojili izvrsno 3. mjesto i u starijoj kategoriji učenica.

Kata tim mlađih kadetkinja u sastavu Elena Baranić, Anja Stanojevljević, Florijana Unković, Katja Kenjereš je došla do finala i osvojila 2. mjesto.

Odličan ekipni nastup na svom prvom PH-e su imale i učenice Marta Janocik, Leona Bajsić i Lorena Frajt, ali nažalost nisu uspjele doći do medalje.


Foto: KK Esseker


Objavio: Redakcija 031




