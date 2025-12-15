Prvenstvo Hrvatske za mlađe uzraste u katama pojedinačno i ekipno

KK Esseker

Ivan Lovošević

Petra Janocik

Katja Kenjeraš

Lucija Gabelica, Dora Bičvić, Lana Lucija Ljubičić, Petra Janocik

Nera Milošević, Karmen Tomičić, Jana Čajkovac, Katarina Lovković

Elena Baranić, Anja Stanojevljević, Florijana Unković, Katja Kenjereš

Marta Janocik, Leona Bajsić i Lorena Frajt

Foto: KK Esseker

U Đakovu je je ovaj vikend održanuna kojem su natjecateljiostvarili izvrsne rezultate i time zaključili natjecateljsku godinu.Najbolji rezultat je ostvarioosvajajući 1. mjesto u kategoriji mlađih kadeta.je u svom prvom nastupu u kategoriji cicibanki osvojila izvrsno 2. mjesto.Mlađa kadetkinjaje osvajanjem 3. mjesta ponovo potvrdila svoju kvalitetu.Kata tim mlađih učenica Esseker 1 u sastavusu u svom prvom nastup na PH-e osvojile 3. mjesto.Nešto iskusniji kata tim mlađih učenica je također osvojio 3. mjesto u sastavu,. U istom sastavu su osvojili izvrsno 3. mjesto i u starijoj kategoriji učenica.Kata tim mlađih kadetkinja u sastavuje došla do finala i osvojila 2. mjesto.Odličan ekipni nastup na svom prvom PH-e su imale i učenice, ali nažalost nisu uspjele doći do medalje.