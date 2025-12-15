Korisničko ime: Lozinka:
Vijesti::Video 031
Četvrta audicijska večer The Voice Kidsa donijela je pregršt emocija mladim pjevačima, ali i sve teže odluke mentorima jer se njihovi timovi ubrzano popunjavaju. Prije troboja publiku očekuje još samo jedna audicijska epizoda.

Među istaknutim nastupima večeri posebno se izdvojila Osječanka Lorena Mioč, znatiželjna i borbena djevojčica čiji su uzori Nikola Tesla i Leonardo da Vinci. Snažnom interpretacijom pjesme A Million Dreams osvojila je Miju Dimšić, koja joj je dala glas i postala njezina mentorica. Osijek tako dobiva zanimljiv mentorsko-natjecateljski duo.


Pozornost je privukla i Ramona Vuković, djevojčica vedrog duha koja slobodno vrijeme posvećuje pomaganju psima u azilu. Iako je pred nastup strahovala hoće li se itko okrenuti, pjesmom Three Little Birds osvojila je Davora Gopca i osigurala mjesto u njegovu timu.


Večer su obilježili i brojni drugi talenti iz cijele Hrvatske – od devetogodišnje Nikol Kutnjak koja je međimurskom tradicijom osvojila mentore, preko Dorijana Novoselca koji je s Bon Jovijem odabrao Vannu, do emotivnih nastupa Mare Murtezani, Kaye Mešić i Donatelle Marije Pivac.

Audicije su zaključene nastupom Iris Kalić, koja je pjesmom Javi se osvojila Marka Tolju, a nova doza uzbuđenja stiže već iduće subote, uoči početka troboja.




Foto: Screenshot video


Objavio: Redakcija 031 | Komentari (0)




