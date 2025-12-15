The Voice Kidsa

Foto: Screenshot video

Četvrta audicijska večerdonijela jemladim pjevačima, ali i svementorima jer se njihovi timovi. Prije troboja publiku očekuje još samo jedna audicijska epizoda.Među istaknutim nastupima večeri posebno se izdvojila Osječanka, znatiželjna i borbena djevojčica čiji su uzori. Snažnom interpretacijom pjesmeosvojila je, koja joj je dala glas i postala njezina mentorica. Osijek tako dobiva zanimljiv mentorsko-natjecateljski duo.Pozornost je privukla i, djevojčica vedrog duha koja slobodno vrijeme posvećuje pomaganju psima u azilu. Iako je pred nastup strahovala hoće li se itko okrenuti, pjesmomosvojila jei osigurala mjesto u njegovu timu.Večer su obilježili i brojni drugi talenti iz cijele Hrvatske – od devetogodišnjekoja je međimurskom tradicijom osvojila mentore, prekokoji je s Bon Jovijem odabrao Vannu, do emotivnih nastupaAudicije su zaključene nastupom, koja je pjesmomosvojila, a nova doza uzbuđenja stiže već iduće subote, uoči početka troboja.