Servisne informacije [15. prosinca 2025.]: Prognoza, tko je bez struje, plina, vode, kalendar događanja..
15.12.2025. 7:00
Svakog dana, od ponedjeljka do petka, portal Osijek031.com svojim čitateljima nudi servisne informacije isključivo za taj dan. U servisnim informacijama možete doznati tko će biti bez struje, plina, vode, kakva će biti prognoza, popis događanja za taj dan..
DHMZ prognoza: U unutrašnjosti uglavnom u prvom dijelu dana niski oblaci ili magla, mjestimice i rosulja, a poslijepodne su moguća sunčana razdoblja. Jutarnja temperatura do 0°C, a dnevna do 6°C.
Iz Hrvatske elektroprivrede obavještavaju građane da su za danas planirani radovi:
Osijek
od 8:30 do 10:45 sati - Banjalučka 76-106 par
od 15:00 do 16:00 sati - martina divalta 197/a, 199, 199/a, zeleno polje
Višnjevac
od 8:30 do 11:00 sati - Lugarski put I 20-40 par, 44-54 par
Josipovac
od 12:00 do 14:00 sati - Osječka 197-201, 213
Napomena: U slučaju lošeg vremena radovi se odgađaju.
Bez plina
G.Č. Jug 2
od 09:30 do 11:30 sati - Buzetska ulica (kbr. 1-3/2-4), Humska ulica, Labinska ulica, Lovranska ulica ( kbr. 5-7/6-8 ), Motovunska ulica ( kbr. 1-3), Opatijska ulica ( kbr.2-26), Piranska ulica ( kbr. 1-3/2-4), Pulska ulica ( kbr. 1-3/2-4), Rovinjska ulica ( kbr. 1-3/2-4)
Bez vode
Program za kino i kazalište:
Kazalište
- Dječje kazalište [15.-21.12.2025.] [program]
Kino:
- Kino Urania [11.-17.12.2025.] [program]
- CineStar Osijek [11.-17.12.2025.] [program]
Događaji:
- GISKO: Izložba slikarskih radova "Ususret blagdanima" @ Ogranak Industrijska četvrt
- Osječki Vodovod počeo s redovitim postupkom ispiranja vodoopskrbne mreže
- Od 15. prosinca povratak autobusnih linija i normalizacija prometa u Sljemenskoj i Kolodvorskoj ulici
Adventi
- Advent u Osijeku [program, 2025.]
- Advent u Našicama [program, 2025.]
- Advent u Bizovcu [program, 2025.]
- Advent u Belišću [program, 2025.]
