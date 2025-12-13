Sljemenska ulica

osječkoj Retfali

otvorena za promet

komponenti 4 projekta Osijek 4

Retfalu i Gornji grad

Ivan Radić

21 milijun

Kapelsku, Kolodvorsku i Sljemensku

U Retfali smo kroz tri ulice obnovili više od četiri kilometra vodoopskrbne mreže i 1,5 kilometara kanalizacije te uveli daljinsko očitavanje vodomjera

novo rješenje

Oborinska odvodnja riješena je drugačije nego dosad, putem kanalica, što se pokazalo kao najučinkovitije rješenje i koje sada primjenjujemo u cijelom gradu

5,8 milijuna eura

najveća

trossmayerovu ulicu – Zelenu aveniju

od Neptuna do Opus Arene

Antonio Lozančić

od Čvršničke do Kanižlićeve ulice

U sklopu ove komponente rekonstruirali smo i izgradili više od četiri kilometra vodoopskrbne mreže te više od 1,5 kilometara kanalizacijske mreže, a zamijenjeni su svi vodoopskrbni i kanalizacijski priključci

Kapelskoj ulici

Kolodvorskoj ulici

Mate Jurčević

Danas je velik trenutak za sve stanovnike Retfale, ali i za sve građane grada Osijeka. Otvara se jedna od glavnih prometnica koja povezuje Retfalu i Gornji grad

Mi smo zaista zadovoljni što, kao što sam i više puta rekao, postupno otvaramo ulice na kojima su se projekti izvodili. Riječ je o velikim projektima, a samo projekt Osijek 4 vrijedan je više od 21 milijun eura. To su sredstva koja Grad Osijek do sada nije povlačio u ovakvom opsegu. Projekt se financira s 80 posto sredstava Europske unije, 10 posto sredstava Hrvatskih voda i 10 posto vlastitih sredstava društva VODOVOD-OSIJEK., a u trenutku kada smo ta sredstva povukli, Grad Osijek bio je među gradovima koji su povukli najveći iznos sredstava u Hrvatskoj

Tekst i foto: Osijek.hr

danas je, čime su završeni radovi na. Riječ je o jednoj od glavnih prometnica koja povezuje, a završetkom radova znatno su unaprijeđeni prometni i komunalni uvjeti u ovom dijelu grada.Gradonačelnik Osijekanaglasio je kako je riječ o projektu ukupne vrijednosti veće odeura, od čega se retfalačka komponenta odnosi na tri ulice –“, istaknuo je gradonačelnik Radić.Posebno je izdvojiooborinske odvodnje, koje je po prvi put na ovom području izvedeno linijskim kanalicama.“, rekao je gradonačelnik, dodavši kako su kolnici u potpunosti obnovljeni, uređeni su prilazi kućama, a preostali su još radovi na nogostupu, koje izvodi T-HT, i zelenilu, koje će UNIKOM izvesti kada se za to stvore uvjeti.Vrijednost radova na tri retfalačke ulice premašuje, a gradonačelnik Radić je naglasio kako su ulaganja u Retfalu u ovom razdobljudo sada. Najavio je i daljnja kapitalna ulaganja, među kojima su nova osnovna škola, projektiranje novog vrtića, javna nabava za Ste početak radova na promenadiZamjenik direktora Vodovoda-Osijekpodsjetio je da je puštanjem u promet posljednje dionice Sljemenske ulice,, zaključen opseg radova predviđen komponentom 4 projekta Osijek 4.“, rekao je Lozančić.Dodao je kako su uzamijenjene dotrajale cijevi od lijevanog željeza i azbest-cementa, dok je uobnovljena i dograđena vodoopskrba te izgrađena nova kanalizacija od PEHD materijala. Sljemensku ulicu opisao je kao tehnički najzahtjevniji dio projekta, s radovima na dubinama i do 5,5 metara, u uvjetima velikog broja postojećih podzemnih instalacija. Unatoč tome, istaknuo je da je uspješno rekonstruirana vodonepropusna kanalizacijska mreža te riješena oborinska odvodnja linijski, s kanalicama.Gradski vijećnik iz Retfaleistaknuo je važnost otvaranja Sljemenske ulice za svakodnevni život stanovnika.“, rekao je Jurčević, zahvalivši gradonačelniku, Vodovodu-Osijek i građanima na strpljenju i razumijevanju tijekom izvođenja radova.“, zaključio je gradonačelnik Radić.