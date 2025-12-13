Sljemenska ulica ponovno otvorena za promet nakon opsežnih radova
13.12.2025. 19:30
Sljemenska ulica u osječkoj Retfali danas je otvorena za promet, čime su završeni radovi na komponenti 4 projekta Osijek 4. Riječ je o jednoj od glavnih prometnica koja povezuje Retfalu i Gornji grad, a završetkom radova znatno su unaprijeđeni prometni i komunalni uvjeti u ovom dijelu grada.
Gradonačelnik Osijeka Ivan Radić naglasio je kako je riječ o projektu ukupne vrijednosti veće od 21 milijun eura, od čega se retfalačka komponenta odnosi na tri ulice – Kapelsku, Kolodvorsku i Sljemensku.
„U Retfali smo kroz tri ulice obnovili više od četiri kilometra vodoopskrbne mreže i 1,5 kilometara kanalizacije te uveli daljinsko očitavanje vodomjera“, istaknuo je gradonačelnik Radić.
Posebno je izdvojio novo rješenje oborinske odvodnje, koje je po prvi put na ovom području izvedeno linijskim kanalicama.
„Oborinska odvodnja riješena je drugačije nego dosad, putem kanalica, što se pokazalo kao najučinkovitije rješenje i koje sada primjenjujemo u cijelom gradu“, rekao je gradonačelnik, dodavši kako su kolnici u potpunosti obnovljeni, uređeni su prilazi kućama, a preostali su još radovi na nogostupu, koje izvodi T-HT, i zelenilu, koje će UNIKOM izvesti kada se za to stvore uvjeti.
Vrijednost radova na tri retfalačke ulice premašuje 5,8 milijuna eura, a gradonačelnik Radić je naglasio kako su ulaganja u Retfalu u ovom razdoblju najveća do sada. Najavio je i daljnja kapitalna ulaganja, među kojima su nova osnovna škola, projektiranje novog vrtića, javna nabava za Strossmayerovu ulicu – Zelenu aveniju te početak radova na promenadi od Neptuna do Opus Arene.
Zamjenik direktora Vodovoda-Osijek Antonio Lozančić podsjetio je da je puštanjem u promet posljednje dionice Sljemenske ulice, od Čvršničke do Kanižlićeve ulice, zaključen opseg radova predviđen komponentom 4 projekta Osijek 4.
„U sklopu ove komponente rekonstruirali smo i izgradili više od četiri kilometra vodoopskrbne mreže te više od 1,5 kilometara kanalizacijske mreže, a zamijenjeni su svi vodoopskrbni i kanalizacijski priključci“, rekao je Lozančić.
Dodao je kako su u Kapelskoj ulici zamijenjene dotrajale cijevi od lijevanog željeza i azbest-cementa, dok je u Kolodvorskoj ulici obnovljena i dograđena vodoopskrba te izgrađena nova kanalizacija od PEHD materijala. Sljemensku ulicu opisao je kao tehnički najzahtjevniji dio projekta, s radovima na dubinama i do 5,5 metara, u uvjetima velikog broja postojećih podzemnih instalacija. Unatoč tome, istaknuo je da je uspješno rekonstruirana vodonepropusna kanalizacijska mreža te riješena oborinska odvodnja linijski, s kanalicama.
Gradski vijećnik iz Retfale Mate Jurčević istaknuo je važnost otvaranja Sljemenske ulice za svakodnevni život stanovnika.
„Danas je velik trenutak za sve stanovnike Retfale, ali i za sve građane grada Osijeka. Otvara se jedna od glavnih prometnica koja povezuje Retfalu i Gornji grad“, rekao je Jurčević, zahvalivši gradonačelniku, Vodovodu-Osijek i građanima na strpljenju i razumijevanju tijekom izvođenja radova.
"Mi smo zaista zadovoljni što, kao što sam i više puta rekao, postupno otvaramo ulice na kojima su se projekti izvodili. Riječ je o velikim projektima, a samo projekt Osijek 4 vrijedan je više od 21 milijun eura. To su sredstva koja Grad Osijek do sada nije povlačio u ovakvom opsegu. Projekt se financira s 80 posto sredstava Europske unije, 10 posto sredstava Hrvatskih voda i 10 posto vlastitih sredstava društva VODOVOD-OSIJEK., a u trenutku kada smo ta sredstva povukli, Grad Osijek bio je među gradovima koji su povukli najveći iznos sredstava u Hrvatskoj“, zaključio je gradonačelnik Radić.
