Od 15. prosinca povratak autobusnih linija i normalizacija prometa u Sljemenskoj i Kolodvorskoj ulici
13.12.2025. 16:16
Od ponedjeljka, 15. prosinca 2025., dovršetkom radova na rekonstrukciji vodoopskrbne i kanalizacijske infrastrukture u Sljemenskoj i Kolodvorskoj ulici, stvoreni su tehnički i sigurnosni preduvjeti za djelomičnu normalizaciju prometovanja te povratak privremeno izmještenih autobusnih linija na njihove ustaljene trase. Time se ponovno uspostavlja i puna funkcionalnost svih stajališta koja su bila izvan uporabe tijekom izvođenja radova.
U skladu s navedenim, GPP privremeno preusmjerava sljedeće linije:
- A 1 linija: Jug II – Opus arena – Vij. Petrove gore prometuje iz Županijske ulice – Đakovština – Reisnerova ulica – Krajna ulica – te dalje jedan krak linije Ul. sv. Roka - Gundulićevom i Kanižlićevom ulicom do Opus arene, a drugi krak Sljemenskom ulicom do Vij. Petrove gore. Povratak oba kraka linije je istom trasom prema Jugu II.
- A 2 linija: Ul. Hrvatske Republike – Retfala prometuje iz Županijske ulice – Đakovština – Reisnerova ulica – Krajna ulica – Sljemenska ulica – Kolodvorska ulica – Kapelska ulica – Svilajska ulica do okretišta Retfala – Svilajska ulica, te nazad istom trasom do Županijske ulice – desno Gundulićeva ulica – lijevo Ul. Prolaz A. Slaviček a – do polaznog stajališta u Ul. Hrvatske Republike sjeverna strana.
- A 5 linija: Josipovac – Bijelo Brdo iz Županijske ulice – Đakovština – Reisnerova ulica – Krajna ulica - Sljemenska ulica – Kolodvorska ulica – Kapelska ulica – Svilajska ulica – Strossmayerova ulica – Višnjevac i Josipovac, te povratak istom trasom.
Napomena: Na sve tri autobusne linije i dalje se ne koristi dionica Gundulićeve ulice od Županijske ulice do Ulice sv. Roka. Ponovnim otvaranjem navedene dionice omogućit će se potpuni povratak na izvorne trase ovih autobusnih linija.
Ovakva regulacija bit će na snazi do završetka svih planiranih radova.
Mole se putnici za razumijevanje i pravovremeno planiranje putovanja.
[klik za uvećanje]
U skladu s navedenim, GPP privremeno preusmjerava sljedeće linije:
- A 1 linija: Jug II – Opus arena – Vij. Petrove gore prometuje iz Županijske ulice – Đakovština – Reisnerova ulica – Krajna ulica – te dalje jedan krak linije Ul. sv. Roka - Gundulićevom i Kanižlićevom ulicom do Opus arene, a drugi krak Sljemenskom ulicom do Vij. Petrove gore. Povratak oba kraka linije je istom trasom prema Jugu II.
- A 2 linija: Ul. Hrvatske Republike – Retfala prometuje iz Županijske ulice – Đakovština – Reisnerova ulica – Krajna ulica – Sljemenska ulica – Kolodvorska ulica – Kapelska ulica – Svilajska ulica do okretišta Retfala – Svilajska ulica, te nazad istom trasom do Županijske ulice – desno Gundulićeva ulica – lijevo Ul. Prolaz A. Slaviček a – do polaznog stajališta u Ul. Hrvatske Republike sjeverna strana.
- A 5 linija: Josipovac – Bijelo Brdo iz Županijske ulice – Đakovština – Reisnerova ulica – Krajna ulica - Sljemenska ulica – Kolodvorska ulica – Kapelska ulica – Svilajska ulica – Strossmayerova ulica – Višnjevac i Josipovac, te povratak istom trasom.
Napomena: Na sve tri autobusne linije i dalje se ne koristi dionica Gundulićeve ulice od Županijske ulice do Ulice sv. Roka. Ponovnim otvaranjem navedene dionice omogućit će se potpuni povratak na izvorne trase ovih autobusnih linija.
Ovakva regulacija bit će na snazi do završetka svih planiranih radova.
Mole se putnici za razumijevanje i pravovremeno planiranje putovanja.
[klik za uvećanje]
Objavio: Redakcija 031 | Komentari (0)