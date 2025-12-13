ponedjeljka, 15. prosinca 2025.

rekonstrukciji vodoopskrbne i kanalizacijske infrastrukture

djelomičnu normalizaciju

U skladu s navedenim, GPP privremeno preusmjerava sljedeće linije:

A 1 linija: Jug II – Opus arena – Vij. Petrove gore

A 2 linija: Ul. Hrvatske Republike – Retfala

A 5 linija: Josipovac – Bijelo Brdo

Napomena

Od, dovršetkom radova nau Sljemenskoj i Kolodvorskoj ulici, stvoreni su tehnički i sigurnosni preduvjeti zaprometovanja te povratak privremeno izmještenih autobusnih linija na njihove ustaljene trase. Time se ponovno uspostavlja i puna funkcionalnost svih stajališta koja su bila izvan uporabe tijekom izvođenja radova.prometuje iz Županijske ulice – Đakovština – Reisnerova ulica – Krajna ulica – te dalje jedan krak linije Ul. sv. Roka - Gundulićevom i Kanižlićevom ulicom do Opus arene, a drugi krak Sljemenskom ulicom do Vij. Petrove gore. Povratak oba kraka linije je istom trasom prema Jugu II.prometuje iz Županijske ulice – Đakovština – Reisnerova ulica – Krajna ulica – Sljemenska ulica – Kolodvorska ulica – Kapelska ulica – Svilajska ulica do okretišta Retfala – Svilajska ulica, te nazad istom trasom do Županijske ulice – desno Gundulićeva ulica – lijevo Ul. Prolaz A. Slaviček a – do polaznog stajališta u Ul. Hrvatske Republike sjeverna strana.iz Županijske ulice – Đakovština – Reisnerova ulica – Krajna ulica - Sljemenska ulica – Kolodvorska ulica – Kapelska ulica – Svilajska ulica – Strossmayerova ulica – Višnjevac i Josipovac, te povratak istom trasom.: Na sve tri autobusne linije i dalje sedionica Gundulićeve ulice od Županijske ulice do Ulice sv. Roka. Ponovnim otvaranjem navedene dionice omogućit će se potpuni povratak na izvorne trase ovih autobusnih linija.Ovakva regulacija bit će na snazi do završetka svih planiranih radova.Mole se putnici za razumijevanje i pravovremeno planiranje putovanja.