Čestitam 50. obljetnicu Pravnom fakultetu u Osijeku, jednoj od najvažnijih i najutjecajnijih sastavnica osječkog Sveučilišta. Zaista velik broj studenata i generacija koje su tijekom ovih 50 godina prošle kroz Pravni fakultet govori o tome koliko PRAVOS doprinosi jačanju našeg društvenog, političkog i gospodarskog života. Dobar dio njih nakon završetka studija završi radeći u javnoj upravi te su mi danas najbliži suradnici u Osječko-baranjskoj županiji, stoga s ponosom mogu reći da su kvalitetna znanja i temelj svoga rada ponijeli upravo s Pravnog fakulteta. Osobno sam bila studentica početkom dvijetisućitih i tada nije uopće bilo lako završiti ovaj studij, ali svi mi koji smo bili uporni, dosljedni i željni znanja to smo uspjeli napraviti. Još jednom im čestitam na 50 godina uspješnog rada i stvaranja kvalitetnog kadra i želim im barem još toliko uspješnih godina, praćenja stanja u društvu i prilagodbe svim budućim izazovima, baš kao i do sada, kada su studijske programe prilagođavali potrebama našeg društva

Do 2017. godine bili smo isključivo Pravni fakultet i obrazovali smo diplomirane pravnike, odnosno kasnije magistre prava, a od 2017. godine na našem fakultetu obrazujemo i socijalne radnike. Uz ta dva studijska programa imamo i preddiplomski Upravni studij – nekadašnji studij za upravne pravnike. U proteklih 50 godina rada i djelovanja fakultet je izrastao u respektabilnu visokoškolsku instituciju, dobro pozicioniranu unutar Sveučilišta u Osijeku i lokalne zajednice, te nacionalno i međunarodno prepoznatljivu. Među više od 10.000 naših diplomiranih studenata mnogi danas obnašaju visoke i odgovorne dužnosti u zakonodavnoj, izvršnoj i sudbenoj vlasti, javnoj upravi i visokom obrazovanju. Mogućnosti zapošljavanja naših studenata su vrlo široke, što prepoznaju i učenici – budući studenti. Nakon jednog razdoblja pada broja upisanih, posljednjih godina bilježimo rast, a ove godine ostvarili smo najveći broj upisa u posljednjih deset godina. Godišnje upisujemo oko 400 studenata na tri temeljna studijska programa, a uz to izvodimo tri sveučilišna specijalistička studija. Krunu naše obrazovne vertikale čini doktorski studij prava

Zahvaljujući njemu razvijao se kritični dijalog koji je generirao ogroman doprinos društvu u cjelini. Konačno, pravni stručnjaci sa ovog Sveučilišta zauzimaju vrlo važne uloge u zakonodavnoj sudbenoj vlasti, u diplomaciji i u javnom životu, naravno, onima koji rade u sustavu pravosuđa

Veliko mi je zadovoljstvo biti danas na ovom velikom i važnom jubileju, ne samo za Pravni fakultet i Sveučilište u Osijeku, nego općenito i za grad Osijek te cijelu Hrvatsku, jer ova ustanova je definitivno kroz ovih 50 godina postala temelj znanstvenog, istraživačkog, obrazovnog i društvenog života našeg grada i cijele istočne Hrvatske.



Generacije su stasale na ovom fakultetu, koje danas obnašaju vrlo važne funkcije u zakonodavnoj, izvršnoj i sudbenoj vlasti, diplomaciji, znanosti i visokom obrazovanju, i mislim da oni potvrđuju kvalitetu ovoga fakulteta. 10 000 studenata je kroz ovih 50 godina završilo fakultet, što dovoljno govori o tome kolika je važnost i veličina ove sastavnice osječkog Sveučilišta za cijelo Sveučilište.



Obrazovati mlade je izazovno, odgovorna ali plemenita zadaća, stoga ja želim čestitati svim sadašnjim i bivšim profesorima što tu zadaću jako dobro i uspješno obnašaju već 50 godina.



Želim im još jednom čestitati rođendan, da i narednih 50 godina bude jednako uspješno kao i prethodnih 50 godina, te bih im htio poželjeti da teže izvrsnosti u znanosti i obrazovanju, a ljudskosti u odgoju generacija koje nam dolaze

