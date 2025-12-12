Korisničko ime: Lozinka:
Vijesti::Communis
U ponedjeljak 15. prosinca 2025. počinje isplata nacionalne naknade za starije osobe za studeni korisnicima računa otvorenih u poslovnim bankama.

Nacionalnu naknadu za starije osobe dobit će 19 161 korisnika (80,25 % žena i 19,75 % muškaraca), za što je osigurano 2.953.442, 60 eura iz Državnog proračuna.

Podsjećamo, od 1. siječnja 2025. nacionalna naknada za starije osobe iznosi 154,50 eura.


Foto: Osijek031.com/Ilustracija


Objavio: Redakcija 031 | Komentari (0)




