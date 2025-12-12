U ponedjeljak kreće isplata nacionalne naknade za 19 tisuća starijih osoba
12.12.2025. 13:39
U ponedjeljak 15. prosinca 2025. počinje isplata nacionalne naknade za starije osobe za studeni korisnicima računa otvorenih u poslovnim bankama.
Nacionalnu naknadu za starije osobe dobit će 19 161 korisnika (80,25 % žena i 19,75 % muškaraca), za što je osigurano 2.953.442, 60 eura iz Državnog proračuna.
Podsjećamo, od 1. siječnja 2025. nacionalna naknada za starije osobe iznosi 154,50 eura.
Foto: Osijek031.com/Ilustracija
