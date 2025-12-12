Orqin izazov na EFOS-u: studenti rješavali stvarni poslovni problem i osvojili 1500 eura
12.12.2025. 13:12
Na Ekonomskom fakultetu u Osijeku jučer je održan Orqa Hackathon: Dual Identity Challenge, događaj koji je okupio više od 50 studenata i pretvorio EFOS u cjelodnevni laboratorij ideja, inovacija i kreativne energije. U natjecanju je sudjelovalo 14 timova različitih studijskih smjerova, a svi su se suočili s istim zadatkom: riješiti stvarni poslovni izazov globalno prepoznate osječke tehnološke kompanije Orqa.
Hackathon je organiziran u suradnji Orqe i Ekonomskog fakulteta u Osijeku s ciljem da studentima pruži rijetku priliku, rad na realnim marketinškim i brending izazovima, uz povratne informacije samog menadžmenta tvrtke.
“S Orqom imamo dobru suradnju niz godina, još od vremena kada je tvrtka nastajala, tako da nam je izuzetno drago pratiti njihov uspjeh i ponosni smo što su odabrali EFOS za ovaj izvrstan projekt. Njime pokazujemo kako smo prisutni u primjeni novih pedagoških metoda rada, da pratimo što se događa, da podučavanje i učenje ne podrazumijeva samo prenošenje teoretskih znanja, i da predavanja nisu jedini oblik podučavanja studenata i stjecanja kompetencija.” - poručila je dekanica Ekonomskog fakulteta u Osijeku Sunčica Oberman Peterka.
Orqa i inače njeguje snažne veze s osječkim sveučilištem. S prosjekom zaposlenih od samo 26 godina i s dvostrukim rastom broja zaposlenih u odnosu na prethodnu godinu, tvrtka sve snažnije ulaže u mlade talente, a ovakvi projekti pokazali su se kao jedan od najpreciznijih načina otkrivanja novih generacija inženjera, marketinških stručnjaka i kreatora tehnologije.
“U fazi smo velike transformacije, velikog rasta i razvoja u kojemu paralelno skaliramo tri različita poslovna horizonta i zato nam je nužno ubrzano uvoditi nove perspektive i oblike razmišljanja. Hackathoni su u tome iznimno vrijedni, daju nam uvid u to kako mladi talenti intuitivno pristupaju identitetskim i tržišnim izazovima, a često upravo tu otkrijemo buduće stručnjake koji će sutra mijenjati našu industriju.", rekao je suosnivač i član Uprave Orqe, Ivan Jelušić.
Najbolje rješenje u izazovu Orqa Dual Identity Challenge dali su studenti druge godine diplomskog studija, Franka Vuletić i Leon Sučić, koji su osvojili novčanu nagradu od 1500 eura. Njihova prezentacija istaknula se dubinom razumijevanja brenda i jasnom strateškom logikom, što je oduševilo stručni žiri.
Ocjenjivanje su vodili stručnjaci: suosnivač i član Uprave Orqe Ivan Jelušić, direktor prodaje i marketinga Orqe Mislav Kvesić, redovita profesorica na Katedri za marketing pri EFOS-u prof. dr. sc. Helena Štimac te dekanica EFOS-a prof. dr. sc. Sunčica Oberman Peterka.
Ovaj Hackathon dodatno je osnažio poziciju Osijeka kao hrvatskog središta tehnoloških inovacija i praktičnog obrazovanja. Studentima je donio iskustvo koje se rijetko viđa na preddiplomskim i diplomskim studijima, direktan rad s uspješnom tehnološkom kompanijom, realne zadatke i evaluaciju vrhunskih stručnjaka iz industrije.
Orqa i EFOS ovim projektom pokazali su kako izgleda budućnost visokog obrazovanja, brža, praktičnija, interdisciplinarna i usmjerena prema stvarnim i tržišnim potrebama.
Tekst: Nikolina Ćosić
Foto: Orqa
