Tekst: Nikolina Ćosić

Foto: Orqa

Najučer je održan, događaj koji je okupio više odi pretvorio EFOS u. U natjecanju je sudjelovalorazličitih studijskih smjerova, a svi su se suočili s istim zadatkom: riješiti stvarni poslovni izazov globalno prepoznate osječke tehnološke kompanije Orqa.Hackathon je organiziran u suradnjis ciljem da studentima pruži rijetku priliku, rad na realnim marketinškim i brending izazovima, uz povratne informacije samog menadžmenta tvrtke..” - poručila je dekanica Ekonomskog fakulteta u OsijekuOrqa i inače njegujes osječkim sveučilištem. S prosjekom zaposlenih od samo 26 godina i s dvostrukim rastom broja zaposlenih u odnosu na prethodnu godinu, tvrtka sve snažnije ulaže u mlade talente, a ovakvi projekti pokazali su se kao jedan od najpreciznijih načina otkrivanja novih generacija inženjera, marketinških stručnjaka i kreatora tehnologije..", rekao je suosnivač i član Uprave Orqe,Najbolje rješenje u izazovudali su studenti druge godine diplomskog studija,, koji su osvojili novčanu nagradu od. Njihova prezentacija istaknula se dubinom razumijevanja brenda i jasnom strateškom logikom, što je oduševilo stručni žiri.Ocjenjivanje su vodili stručnjaci: suosnivač i član Uprave Orqe, direktor prodaje i marketinga Orqe, redovita profesorica na Katedri za marketing pri EFOS-u prof. dr. sc.te dekanica EFOS-a prof. dr. sc.Ovaj Hackathon dodatno jepoziciju Osijeka kao hrvatskog središta tehnoloških inovacija i praktičnog obrazovanja. Studentima je donio iskustvo koje se rijetko viđa na preddiplomskim i diplomskim studijima, direktan rad s uspješnom tehnološkom kompanijom, realne zadatke i evaluaciju vrhunskih stručnjaka iz industrije.Orqa i EFOS ovim projektom pokazali su kako izgledavisokog obrazovanja, brža, praktičnija, interdisciplinarna i usmjerena prema stvarnim i tržišnim potrebama.