Vijesti::Kultura
Hrvatsko narodno kazalište u Osijeku s ponosom i ove godine najavljuje Božićni koncert zbora Opere HNK-a. Publiku u Slavonskom Brodu, Čepinu i Osijeku očekuje program ispunjen najljepšim tradicionalnim božićnim pjesmama i djelima suvremenih skladatelja, uključujući Dušana, Uhlika, Gjeila, Grubera i druge.

Pod ravnanjem će dirigentice Barbare Kajin, više od 40 izvođača donijeti čaroliju blagdana u tri župe.

Koncerti u Franjevačkom samostanu Presvetog Trojstva u Slavonskom Brodu (14. prosinca, u 19,30 sati), u čepinskoj Župi Uskrsnuća Kristova (19. prosinca, u 19 sati) te u Župi Preslavnog Imena Marijina u Osijeku (20. prosinca, u 19 sati) bit će glazbeni susreti koji slave duh zajedništva, toplinu Božića i ljepotu zborskog pjevanja. Posebna atmosfera sakralnih prostora dodatno će naglasiti blagdanski ugođaj.

Ulazak je slobodan, a koncert je poklon HNK-a svim posjetiteljima. Trajanje od 45 do 50 minuta, idealno je za obiteljski adventski izlazak.


Foto: Kristijan Cimer


Objavio: Redakcija 031




