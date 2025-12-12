HNK Osijek donosi čaroliju blagdana: Božićni koncert zbora Opere
12.12.2025. 11:21
Hrvatsko narodno kazalište u Osijeku s ponosom i ove godine najavljuje Božićni koncert zbora Opere HNK-a. Publiku u Slavonskom Brodu, Čepinu i Osijeku očekuje program ispunjen najljepšim tradicionalnim božićnim pjesmama i djelima suvremenih skladatelja, uključujući Dušana, Uhlika, Gjeila, Grubera i druge.
Pod ravnanjem će dirigentice Barbare Kajin, više od 40 izvođača donijeti čaroliju blagdana u tri župe.
Koncerti u Franjevačkom samostanu Presvetog Trojstva u Slavonskom Brodu (14. prosinca, u 19,30 sati), u čepinskoj Župi Uskrsnuća Kristova (19. prosinca, u 19 sati) te u Župi Preslavnog Imena Marijina u Osijeku (20. prosinca, u 19 sati) bit će glazbeni susreti koji slave duh zajedništva, toplinu Božića i ljepotu zborskog pjevanja. Posebna atmosfera sakralnih prostora dodatno će naglasiti blagdanski ugođaj.
Ulazak je slobodan, a koncert je poklon HNK-a svim posjetiteljima. Trajanje od 45 do 50 minuta, idealno je za obiteljski adventski izlazak.
Foto: Kristijan Cimer
Pod ravnanjem će dirigentice Barbare Kajin, više od 40 izvođača donijeti čaroliju blagdana u tri župe.
Koncerti u Franjevačkom samostanu Presvetog Trojstva u Slavonskom Brodu (14. prosinca, u 19,30 sati), u čepinskoj Župi Uskrsnuća Kristova (19. prosinca, u 19 sati) te u Župi Preslavnog Imena Marijina u Osijeku (20. prosinca, u 19 sati) bit će glazbeni susreti koji slave duh zajedništva, toplinu Božića i ljepotu zborskog pjevanja. Posebna atmosfera sakralnih prostora dodatno će naglasiti blagdanski ugođaj.
Ulazak je slobodan, a koncert je poklon HNK-a svim posjetiteljima. Trajanje od 45 do 50 minuta, idealno je za obiteljski adventski izlazak.
Foto: Kristijan Cimer
Objavio: Redakcija 031 | Komentari (0)