Hrvatsko narodno kazalište u Osijeku

Božićni koncert zbora Opere HNK-a

Slavonskom Brodu, Čepinu i Osijeku

najljepšim tradicionalnim božićnim pjesmama

Dušana, Uhlika, Gjeila, Grubera

Barbare Kajin

Franjevačkom samostanu Presvetog Trojstva

Župi Uskrsnuća Kristova

Župi Preslavnog Imena Marijina

slobodan

od 45 do 50 minuta

Foto: Kristijan Cimer

s ponosom i ove godine najavljuje. Publiku uočekuje program ispunjeni djelima suvremenih skladatelja, uključujućii druge.Pod ravnanjem će dirigentice, više od 40 izvođača donijeti čaroliju blagdana u tri župe.Koncerti uu Slavonskom Brodu (14. prosinca, u 19,30 sati), u čepinskoj(19. prosinca, u 19 sati) te uu Osijeku (20. prosinca, u 19 sati) bit će glazbeni susreti koji slave duh zajedništva, toplinu Božića i ljepotu zborskog pjevanja. Posebna atmosfera sakralnih prostora dodatno će naglasiti blagdanski ugođaj.Ulazak je, a koncert je poklon HNK-a svim posjetiteljima. Trajanje, idealno je za obiteljski adventski izlazak.