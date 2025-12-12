Korisničko ime: Lozinka:
Vijesti::Život031
Hladno i maglovito vrijeme se nastavlja i za vikend koji je pred nama. Danas će prevladavati niska naoblaka i magla. Dnevna temperatura do 5°C.

Slično vrijeme bit će i u subotu. Niski oblaci i magla, bez vjetra. Jutarnja temperatura do 2°C, a dnevna do 4°C.

Magla će se zadržati još tijekom jutra u nedjelju, no i dalje će tijekom dana biti oblačno. Zapuhat će slab do umjeren zapadni vjetar. Jutarnja temperatura do 1°C, a dnevna do 5°C.


Foto: Osijek031.com/Arhiv


