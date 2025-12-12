Hladno i maglovito

niska naoblaka i magla

5°C

Niski oblaci i magla

2°C

4°C

oblačno

1°C

5°C

Foto: Osijek031.com/Arhiv

vrijeme se nastavlja i za vikend koji je pred nama. Danas će prevladavati. Dnevna temperatura doSlično vrijeme bit će i u subotu., bez vjetra. Jutarnja temperatura do, a dnevna doMagla će se zadržati još tijekom jutra u nedjelju, no i dalje će tijekom dana biti. Zapuhat će slab do umjeren zapadni vjetar. Jutarnja temperatura do, a dnevna do