Hrvatske željeznice

nedjelje, 14. prosinca

841 vlak

Vinkovci – Vukovar – Vinkovci,

Šibenik – Perković – Šibenik

Zagreb GK – Sisak Caprag – Volinja – Zagreb GK

Ivanić-Grad – Dugo Selo – Zagreb GK – Harmica

Đurmanec – Zabok

Slavonski Šamac i Strizivojnu-Vrpolje

Osijeka

Novu Kapelu-Batrinu i Veliku

Šibenik i Split

Krapinu i Zagreb

Osijek i Beli Manastir

Zagreb GK – Karlovac, Bjelovar – Virovitica, Bjelovar – Gradec stajalište, Split – Perković i Knin – Perković – Šibenik

Splita

Osijeka

kvalitetnija povezanost

Slovenijom, Bosnom i Hercegovinom, Austrijom, Njemačkom, Švicarskom i Mađarskom

Zagreb GK – Beč – Zagreb GK

Zagreb GK – München – Zagreb GK

Foto: Osijek031.com/Arhiv

oduvode novi vozni red. U voznom redu 2025./2026. vozit će, od čega 776 u unutarnjem i 65 u međunarodnom prijevozu.Od važnijih izmjena u unutarnjem prijevozu uvedena su 4 dodatna vlaka na relaciji3 dodatna vlaka na relaciji, 2 dodatna vlaka na relaciji, 2 dodatna vlaka na relaciji, 2 dodatna vlaka na relacijii 4 dodatna vlaka koja povezujui voze direktno do. Također, uvedeni su dodatni vlakovi koji će povezivati, ranojutarnja linija koja će povezivati, dodatni izravni vlak koji će povezivati, kasnovečernja linija koja će povezivatite po jedna dodatna linija na relacijamaUz to, 14 dodatnih vlakova uvedeno je u gradsko-prigradskom prijevozu gradai jedan dodatni vlak u gradsko-prigradskom prijevozu grada. Uvođenjem dodatnih vlakova osigurava se, a građane se potiče na korištenje javnoga željezničkog prijevoza.U međunarodnom prijevozu Hrvatska je povezana sa. Od važnijih izmjena u međunarodnom prijevozu uvedena su dva vlaka na relacijii dva vlaka na relacijiNovi vozni red stupa na snagu 14. prosinca 2025. i vrijedi do 12. prosinca 2026. godine.