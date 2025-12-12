Korisničko ime: Lozinka:
Naslovna Forum 031 Galerija 031 Oglasi 031 Novi korisnik!
Novosti
Najave i reporti
Kolumne
Gost priče
Interaktiv
Podrška
O nama



Vijesti::Communis
Na izvanredni tehnički pregled jučer su upućena tri vozila, i to dva osobna automobila i jedno teretno vozilo najveće dopuštene mase iznad 7,5 tona.

Na teretnom vozilu utvrđeni su opasni nedostaci (na zadnjoj osovini ne rade kočnice, 95 posto razlika), na jednom osobnom vozilu utvrđeno je šest većih nedostataka, dok je na drugom osobnom vozilu utvrđeno pet većih i dva opasna nedostatka, odnosno curenje ulja po ispušnom sustavu s mogućnosti zapaljenja vozila i potrošenost gaznog sloja pneumatika, izvijestili su iz policije.

Također je utvrđeno da za teretno vozilo vlasnik nije obavio preventivni tehnički pregled. Vozila su isključena iz prometa, a protiv vozača i vlasnika vozila slijedi pokretanje prekršajnog postupka.


Foto: PU osječko-baranjska


 Stranica prilagođena ispisu
Objavio: Redakcija 031 | Komentari (0)




Advertisement
Advertisement

Toy pudle vrhunsko...
Crvene i aprikot toy p...
Plavi i merle egzo...
– Na prodaju plavi i m...
Prodajem 11 ha voc...
Prodajem 11 ha vocnjak...
Mini Pudla prelepi...
Na prodaju stenad mini...

Moj profil

Korisničko ime:
Lozinka:


Zaboravljena lozinka
Novi korisnik!

Posjetitelji

Ukupno online:218

Registrirani online (1): Redakcija 031


[Iscrpnije...]

Objektiv031

Osječka Tvrđa