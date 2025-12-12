Tri vozila pala na izvanrednom tehničkom: Kamionu ne rade kočnice, a dva BMW-a s nizom kvarova
12.12.2025. 10:27
Na izvanredni tehnički pregled jučer su upućena tri vozila, i to dva osobna automobila i jedno teretno vozilo najveće dopuštene mase iznad 7,5 tona.
Na teretnom vozilu utvrđeni su opasni nedostaci (na zadnjoj osovini ne rade kočnice, 95 posto razlika), na jednom osobnom vozilu utvrđeno je šest većih nedostataka, dok je na drugom osobnom vozilu utvrđeno pet većih i dva opasna nedostatka, odnosno curenje ulja po ispušnom sustavu s mogućnosti zapaljenja vozila i potrošenost gaznog sloja pneumatika, izvijestili su iz policije.
Također je utvrđeno da za teretno vozilo vlasnik nije obavio preventivni tehnički pregled. Vozila su isključena iz prometa, a protiv vozača i vlasnika vozila slijedi pokretanje prekršajnog postupka.
Foto: PU osječko-baranjska
