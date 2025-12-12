Grad Našice

božićnice

50,00 eura

Grada Našica

roditeljima njegovateljima

njegovateljima

Gradske uprave Grada Našica

ponedjeljak, 15. prosinca

srijede, 24. prosinca 2025.

ne prelazi

540,00 eura

Rješenje

Foto: Osijek031.com/Ilustracija

Povodom božićnih blagdanaisplatit ćeu iznosu odumirovljenicima s područja, a po prvi puta ites područja Grada Našica. Isplata će biti organizirana u zgradiradnim danom od 9 do 13 sati, a započinje u, i trajat će dogodine.Pravo na božićnicu ostvaruju umirovljenici čija mirovina (domaća i inozemna)iznos od. Umirovljenici sa sobom trebaju ponijeti osobnu iskaznicu, OIB i posljednji odrezak od mirovine. Dok pravo na božićnicu ostvaruju svi roditelji njegovatelji i njegovatelji koji sa sobom trebaju ponijeti osobnu iskaznicu, teiz kojeg je vidljivo da je priznato pravo na status roditelja njegovatelja ili njegovatelja pri područnom uredu Hrvatskog zavoda za socijalni rad Našice.