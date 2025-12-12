Korisničko ime: Lozinka:
Vijesti::Communis
Povodom božićnih blagdana Grad Našice isplatit će božićnice u iznosu od 50,00 eura umirovljenicima s područja Grada Našica, a po prvi puta i roditeljima njegovateljima te njegovateljima s područja Grada Našica. Isplata će biti organizirana u zgradi Gradske uprave Grada Našica radnim danom od 9 do 13 sati, a započinje u ponedjeljak, 15. prosinca, i trajat će do srijede, 24. prosinca 2025. godine.

Pravo na božićnicu ostvaruju umirovljenici čija mirovina (domaća i inozemna) ne prelazi iznos od 540,00 eura. Umirovljenici sa sobom trebaju ponijeti osobnu iskaznicu, OIB i posljednji odrezak od mirovine. Dok pravo na božićnicu ostvaruju svi roditelji njegovatelji i njegovatelji koji sa sobom trebaju ponijeti osobnu iskaznicu, te Rješenje iz kojeg je vidljivo da je priznato pravo na status roditelja njegovatelja ili njegovatelja pri područnom uredu Hrvatskog zavoda za socijalni rad Našice.


Foto: Osijek031.com/Ilustracija


Objavio: Redakcija 031 | Komentari (0)




