Državni inspektorat Republike Hrvatske

Rajčice cherry 500g,

povišene razine pesticida acetampirida

nije u skladu

Podaci o proizvodu:

izvijestio je o opozivu proizvodagodina berbe 2025, LOT 47/03 zbogProizvods Uredbom Komisije (EZ) br. 396/2005 o maksimalnim razinama ostataka pesticida u ili na hrani i hrani za životinje biljnog i životinjskog podrijetla i o izmjeni Direktive Vijeća 91/414/EEZ.Dobavljač: Bruno S.R.L., Vallese di Oppeano, Verona, ItalijaMaloprodaja: PLODINE d.d., RijekaObavijest se odnosi isključivo na proizvod sa gore navedenim podacima.