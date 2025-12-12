Korisničko ime: Lozinka:
Vijesti::Communis
Državni inspektorat Republike Hrvatske izvijestio je o opozivu proizvoda Rajčice cherry 500g, godina berbe 2025, LOT 47/03 zbog povišene razine pesticida acetampirida.

Proizvod nije u skladu s Uredbom Komisije (EZ) br. 396/2005 o maksimalnim razinama ostataka pesticida u ili na hrani i hrani za životinje biljnog i životinjskog podrijetla i o izmjeni Direktive Vijeća 91/414/EEZ.

Podaci o proizvodu:
Dobavljač: Bruno S.R.L., Vallese di Oppeano, Verona, Italija
Maloprodaja: PLODINE d.d., Rijeka
Obavijest se odnosi isključivo na proizvod sa gore navedenim podacima.


Foto: Pexels.com/Ilustracija


