Usvojen proračun OBŽ za 2026.: Fokus na djecu, mlade, starije i velike razvojne projekte
11.12.2025. 20:06
Prijedlog Proračuna Osječko-baranjske županije za 2026. godinu i projekcija za 2027. i 2028. godinu bila je središnja točka danas (11. prosinca 2025. godine) održane 6. sjednice Županijske skupštine, usvojena većinom glasova nazočnih vijećnika. Proračunski prihodi i primici za 2026. godinu planirani su u iznosu od 349.762.747,00 eura, dok su procijenjeni prihodi i primici za 2027. godinu iznose 390.688.363,00 eura, a za 2028. godinu 346.774.436,00 eura.
Sukladno razvojnim planovima i projektima, proračun za sljedeću godinu je zaista rekordan. Povećali smo ulaganja u obitelji, u djecu, u osobe starije životne dobi s jasnom namjerom da obuhvatimo sve segmente i sektore našega društva, dakle sve ono što je u nadležnosti Osječko-baranjske županije. Kada govorimo o novim projektima i programima govorimo ponajprije o ulaganjima u obitelj, djecu i mlade zbog čega smo tijekom ove godine otvorili poseban Upravni odjel za obitelj, mlade i stambenu politiku. Kako se većina velikih strateških razvojnih projekata planira u razdobljima od nekoliko godina, jako je važno da evo sada kada govorimo i o proračunu za 2026. godinu, govorimo već i o projekcijama za 2027. i 2028. godinu tijekom kojih planiramo 150 milijuna eura izravnih ulaganja koje će provoditi sama Osječko-baranjska županija. Tu prije svega mislim na 70 milijuna eura ulaganja u dogradnju i rekonstrukciju naših osnovnih škola za potrebe jednosmjenske nastave, ukupno 19 projekata od kojih je 17 projekata već odobreno od strane Ministarstva znanosti i Vlade Republike Hrvatske – objasnila je županica Nataša Tramišak.
Vijećnici SDP-a i platforme Možemo uložili su 16 amandmana na Prijedlog Proračuna, među ostalim za sufinanciranje smještaja starijih i nemoćnih osoba u privatnim domovima. Amandmani su odbijeni, a županica je podsjetila na niz projekata koje Osječko-baranjska županija provodi u sektoru socijalne skrbi i skrbi za starije i nemoćne osobe. - Osječko-baranjska županija za 3 doma u Osijeku, Đakovu i Belom Manastiru izdvaja čak 1,3 milijuna eura za pomoć u redovnom radu, dakle za plaće naših djelatnika i za subvenciju našim starijim sugrađanima koji se nalaze u domovima, a u budućnosti idemo u smjeru rekonstrukcije načina rada samih domova, što će biti svakako povoljnije za one koji su najugroženiji i slabijeg imovnog stanja, s mirovinama ispod prosjeka. Za one sugrađane koji imaju posebna zdravstvena stanja koja zahtijevaju cjelodnevnu skrb i njegu, za njih ćemo dograđivati domove. Podsjetit ću da u ovom trenutku završavamo uređenje Doma za starije i nemoćne u Đakovu u vrijednosti 457.000 eura za 18 korisnika, prvenstveno namijenjenih osobama oboljelih od demencije i Alzheimera. U suradnji s Gradom Osijekom, dograđujemo Dom za starije i nemoćne na Drinskoj za novih 100 korisnika, osobe treće i četvrte skupine, odnosno oboljele od demencije i Alzheimerra, ali ćemo paralelno raditi i na pružanju niza izvaninstitucionalnih usluga, odnosno obilasku naših starijih sugrađana u njihovim vlastitim domovima putem mobilnih timova, kao i pružanju usluga poludnevnog boravka u domovima – rekla je županica.
Osvrnula se i na daljnja ulaganja u gospodarstvo posebno ističući razvoj i proširenje Gospodarskog centra OBŽ, investicije vrijedne 21 milijun eura, ali i ulaganja u poljoprivredu, kao jednu od najvažnijih grana gospodarstva Županije. - U ovom trenutku napravili smo i program i pravilnik za ulaganja u mlinsku industriju, dakle u preradbene kapacitete, a korisnici mogu očekivati intenzitet potpore do 500.000 eura. Stoga vjerujem da ćemo u sljedećih nekoliko godina imati mlinove u pogonu, da ćemo proizvoditi naše slavonsko i baranjsko brašno i da ćemo imati naše najkvalitetnije slavonske i baranjske pekarske proizvode ili tjesteninu koje nastaju upravo ovdje gdje se i proizvodi sama sirovina – kazala je županica.
Ulaganja u narednom razdoblju obuhvaćaju proširenje kapaciteta Centra za autizam, uključujući novu lokaciju i izgradnju nove zgrade te razvoj usluga za osobe starije od 21 godine u suradnji s Vladom RH. Planira se i osnivanje dvaju Centara za rehabilitaciju, u Osijeku i Đakovu, pri čemu će u Đakovu od početka sljedeće godine početi raditi ustanova Neven. Županija je osigurala prostor za smještaj nove ustanove i dodatno ulaže u kulturu i kulturnu baštinu povezanu s gospodarstvom. Posebno se ističe projekt revitalizacije dvorca u Bilju, vrijedan oko 13 milijuna eura, koji bi trebao započeti sljedeće godine uz financijsku potporu EIB-a.
Govoreći o najvažnijim prioritetima, županica je istaknula ulaganje u obitelji, mlade i djecu kroz novi Upravni odjel i nove programe. Pokrenut je program „Naša Slavonija i Baranja – naš dom“, koji uključuje izgradnju obiteljskih kuća u selima, a prvi javni poziv lokalnim jedinicama za ustupanje zemljišta već je objavljen. U prvoj fazi planira se izgradnja 50 kuća, vrijednih oko 11 milijuna eura, a radovi bi trebali početi sljedeće godine. Druga mjera odnosi se na financijsku pomoć mladima pri kupnji, dogradnji ili izgradnji nekretnina, uz potpore od 3.000 do 10.000 eura, pri čemu najveće iznose dobivaju višečlane obitelji i oni koji žive u najmu. Treća mjera je proširenje potpore za novorođenčad, pa je dar za novorođeno dijete povećan na 250 eura, a od sljedeće godine Ljekarne srce OBŽ će dodatno darovati torbu s osnovnim higijenskim potrepštinama vrijednu 100 eura. Sve ove mjere usmjerene su na jačanje demografije, poboljšanje životnih uvjeta mladih obitelji i dodatnu podršku djeci i starijim sugrađanima.
Komentirajući oporbene amandmane županica je podsjetila da je većina istaknutih tema već predviđena samim proračunom Osječko-baranjske županije, odnosno programima koji se već provode. - A na drugoj strani, kada tražite neku stavku, onda morate s neke druge skinuti. Upravni odjel s koji bi oni skidali stavke više niti ne postoji kao stavka u proračunu, tako da mislim da nije dovoljno ozbiljno pristupljeno prijedlozima. Mogu reći da su neke teme svakako, koje su se otvorile za razmatranje, ja sam spomenula da ćemo o njima i dalje razgovarati i promatrati ih, no prije svake odluke mora se znati koji su ciljevi, koje mjere, što želimo njima postići i što znače sredstva koja trebamo staviti u proračun te, u konačnici koji će biti rezultirati rada bilo kakvoga centra ili bilo kakvog programa koji bi trebali pokrenuti. Za mnoge od tih programa već postoje stavke u proračunu – zaključila je županica.
