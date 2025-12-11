Proračuna Osječko-baranjske županije

6. sjednice Županijske skupštine

349.762.747,00 eura,

90.688.363,00 eura

346.774.436,00 eura

Sukladno razvojnim planovima i projektima, proračun za sljedeću godinu je zaista rekordan. Povećali smo ulaganja u obitelji, u djecu, u osobe starije životne dobi s jasnom namjerom da obuhvatimo sve segmente i sektore našega društva, dakle sve ono što je u nadležnosti Osječko-baranjske županije. Kada govorimo o novim projektima i programima govorimo ponajprije o ulaganjima u obitelj, djecu i mlade zbog čega smo tijekom ove godine otvorili poseban Upravni odjel za obitelj, mlade i stambenu politiku. Kako se većina velikih strateških razvojnih projekata planira u razdobljima od nekoliko godina, jako je važno da evo sada kada govorimo i o proračunu za 2026. godinu, govorimo već i o projekcijama za 2027. i 2028. godinu tijekom kojih planiramo 150 milijuna eura izravnih ulaganja koje će provoditi sama Osječko-baranjska županija. Tu prije svega mislim na 70 milijuna eura ulaganja u dogradnju i rekonstrukciju naših osnovnih škola za potrebe jednosmjenske nastave, ukupno 19 projekata od kojih je 17 projekata već odobreno od strane Ministarstva znanosti i Vlade Republike Hrvatske

Nataša Tramišak

SDP-a i platforme Možemo

16 amandmana

sufinanciranje

Osječko-baranjska županija za 3 doma u Osijeku, Đakovu i Belom Manastiru izdvaja čak 1,3 milijuna eura za pomoć u redovnom radu, dakle za plaće naših djelatnika i za subvenciju našim starijim sugrađanima koji se nalaze u domovima, a u budućnosti idemo u smjeru rekonstrukcije načina rada samih domova, što će biti svakako povoljnije za one koji su najugroženiji i slabijeg imovnog stanja, s mirovinama ispod prosjeka. Za one sugrađane koji imaju posebna zdravstvena stanja koja zahtijevaju cjelodnevnu skrb i njegu, za njih ćemo dograđivati domove. Podsjetit ću da u ovom trenutku završavamo uređenje Doma za starije i nemoćne u Đakovu u vrijednosti 457.000 eura za 18 korisnika, prvenstveno namijenjenih osobama oboljelih od demencije i Alzheimera. U suradnji s Gradom Osijekom, dograđujemo Dom za starije i nemoćne na Drinskoj za novih 100 korisnika, osobe treće i četvrte skupine, odnosno oboljele od demencije i Alzheimerra, ali ćemo paralelno raditi i na pružanju niza izvaninstitucionalnih usluga, odnosno obilasku naših starijih sugrađana u njihovim vlastitim domovima putem mobilnih timova, kao i pružanju usluga poludnevnog boravka u domovima

Gospodarskog centra OBŽ

U ovom trenutku napravili smo i program i pravilnik za ulaganja u mlinsku industriju, dakle u preradbene kapacitete, a korisnici mogu očekivati intenzitet potpore do 500.000 eura. Stoga vjerujem da ćemo u sljedećih nekoliko godina imati mlinove u pogonu, da ćemo proizvoditi naše slavonsko i baranjsko brašno i da ćemo imati naše najkvalitetnije slavonske i baranjske pekarske proizvode ili tjesteninu koje nastaju upravo ovdje gdje se i proizvodi sama sirovina

Centra za autizam

Centara za rehabilitaciju

ustanova Neven

Naša Slavonija i Baranja – naš dom

50 kuća

11 milijuna eura

od 3.000 do 10.000 eura

250 eura

Ljekarne srce OBŽ

100 eura

A na drugoj strani, kada tražite neku stavku, onda morate s neke druge skinuti. Upravni odjel s koji bi oni skidali stavke više niti ne postoji kao stavka u proračunu, tako da mislim da nije dovoljno ozbiljno pristupljeno prijedlozima. Mogu reći da su neke teme svakako, koje su se otvorile za razmatranje, ja sam spomenula da ćemo o njima i dalje razgovarati i promatrati ih, no prije svake odluke mora se znati koji su ciljevi, koje mjere, što želimo njima postići i što znače sredstva koja trebamo staviti u proračun te, u konačnici koji će biti rezultirati rada bilo kakvoga centra ili bilo kakvog programa koji bi trebali pokrenuti. Za mnoge od tih programa već postoje stavke u proračunu

Tekst i foto: OBŽ

Prijedlogza 2026. godinu i projekcija za 2027. i 2028. godinu bila je središnja točka danas (11. prosinca 2025. godine) održane, usvojena većinom glasova nazočnih vijećnika. Proračunski prihodi i primici za 2026. godinu planirani su u iznosu oddok su procijenjeni prihodi i primici za 2027. godinu iznose 3, a za 2028. godinu– objasnila je županicaVijećniciuložili suna Prijedlog Proračuna, među ostalim zasmještaja starijih i nemoćnih osoba u privatnim domovima. Amandmani su odbijeni, a županica je podsjetila na niz projekata koje Osječko-baranjska županija provodi u sektoru socijalne skrbi i skrbi za starije i nemoćne osobe. -– rekla je županica.Osvrnula se i na daljnja ulaganja u gospodarstvo posebno ističući razvoj i proširenje, investicije vrijedne 21 milijun eura, ali i ulaganja u poljoprivredu, kao jednu od najvažnijih grana gospodarstva Županije. -– kazala je županica.Ulaganja u narednom razdoblju obuhvaćaju proširenje kapaciteta, uključujući novu lokaciju i izgradnju nove zgrade te razvoj usluga za osobe starije od 21 godine u suradnji s Vladom RH. Planira se i osnivanje dvaju, u Osijeku i Đakovu, pri čemu će u Đakovu od početka sljedeće godine početi raditi. Županija je osigurala prostor za smještaj nove ustanove i dodatno ulaže u kulturu i kulturnu baštinu povezanu s gospodarstvom. Posebno se ističe projekt revitalizacije dvorca u Bilju, vrijedan oko 13 milijuna eura, koji bi trebao započeti sljedeće godine uz financijsku potporu EIB-a.Govoreći o najvažnijim prioritetima, županica je istaknula ulaganje u obitelji, mlade i djecu kroz novi Upravni odjel i nove programe. Pokrenut je program „“, koji uključuje izgradnju obiteljskih kuća u selima, a prvi javni poziv lokalnim jedinicama za ustupanje zemljišta već je objavljen. U prvoj fazi planira se izgradnja, vrijednih oko, a radovi bi trebali početi sljedeće godine. Druga mjera odnosi se na financijsku pomoć mladima pri kupnji, dogradnji ili izgradnji nekretnina, uz potpore, pri čemu najveće iznose dobivaju višečlane obitelji i oni koji žive u najmu. Treća mjera je proširenje potpore za novorođenčad, pa je dar za novorođeno dijete povećan na, a od sljedeće godineće dodatno darovati torbu s osnovnim higijenskim potrepštinama vrijednu. Sve ove mjere usmjerene su na jačanje demografije, poboljšanje životnih uvjeta mladih obitelji i dodatnu podršku djeci i starijim sugrađanima.Komentirajući oporbene amandmane županica je podsjetila da je većina istaknutih tema već predviđena samim proračunom Osječko-baranjske županije, odnosno programima koji se već provode. -– zaključila je županica.