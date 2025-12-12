Provjerite koje trgovine rade ove nedjelje, 14. prosinca
12.12.2025. 8:16
Trgovine tijekom godine smiju raditi 16 nedjelja, a trgovine i trgovački centri sami biraju koje će to nedjelje biti.
U nastavku možete provjeriti koje će trgovine i trgovački centri biti otvoreni ove nedjelje u Osijeku:
Konzum - Opatijska, Ulica 3.gardijske brigade Kune, Ulica Hrvatske Republike, Trg Ante Starčevića, Vladimira Nazora od 8:00 do 13:00 sati
Lidl - Sv. Leopolda Bogdana Mandića od 8:00 do 21:00 sat, Zeleno polje i Ulica J. J. Strossmayera od 8:00 do 18:00 sati
Plodine - od 7:00 do 22:00 sata
Studenac - Martina Divalta od 8:00 do 21:00 sat, Franje Markovića od 8:00 do 22:30 sati
Eurospin - Ulica Josipa Jurja Strossmayera od 7:00 do 20:00 sati
Kaufland - od 7:00 do 20:00 sati
Spar - Kneza Trpimira od 8:00 do 22:00 sata, Sv. Leopolda Bogdana Mandića od 7:00 do 20:00 sati, Strossmayeronva, Svilajska 35b od 7:00 do 21:00 sat, Svilajska 31a od 9:00 do 21:00 sat
NTL - Trg Ljudevita Gaja od 7:00 do 12:00 sati
Astek - od 7:00 do 21:00 sat
Portanova - od 9:00 do 21:00 sat
Mall Osijek - od 9:00 do 21:00 sat
Emmezeta - od 10:00 do 20:00 sati
Retail park Gacka - od 9:00 do 21:00 sat
Pevex - od 8:00 do 14:00 sati
Metro - od 8:00 do 16:00 sati
Stop shop Osijek - od 9:00 do 21:00 sat
Retail park Retfala Nova - od 9:00 do 21:00 sat
Napomena: Radno vrijeme trgovina preuzeto je s njihovih web stranica.
Foto: Pixabay.com/Ilustracija
U nastavku možete provjeriti koje će trgovine i trgovački centri biti otvoreni ove nedjelje u Osijeku:
Konzum - Opatijska, Ulica 3.gardijske brigade Kune, Ulica Hrvatske Republike, Trg Ante Starčevića, Vladimira Nazora od 8:00 do 13:00 sati
Lidl - Sv. Leopolda Bogdana Mandića od 8:00 do 21:00 sat, Zeleno polje i Ulica J. J. Strossmayera od 8:00 do 18:00 sati
Plodine - od 7:00 do 22:00 sata
Studenac - Martina Divalta od 8:00 do 21:00 sat, Franje Markovića od 8:00 do 22:30 sati
Eurospin - Ulica Josipa Jurja Strossmayera od 7:00 do 20:00 sati
Kaufland - od 7:00 do 20:00 sati
Spar - Kneza Trpimira od 8:00 do 22:00 sata, Sv. Leopolda Bogdana Mandića od 7:00 do 20:00 sati, Strossmayeronva, Svilajska 35b od 7:00 do 21:00 sat, Svilajska 31a od 9:00 do 21:00 sat
NTL - Trg Ljudevita Gaja od 7:00 do 12:00 sati
Astek - od 7:00 do 21:00 sat
Portanova - od 9:00 do 21:00 sat
Mall Osijek - od 9:00 do 21:00 sat
Emmezeta - od 10:00 do 20:00 sati
Retail park Gacka - od 9:00 do 21:00 sat
Pevex - od 8:00 do 14:00 sati
Metro - od 8:00 do 16:00 sati
Stop shop Osijek - od 9:00 do 21:00 sat
Retail park Retfala Nova - od 9:00 do 21:00 sat
Napomena: Radno vrijeme trgovina preuzeto je s njihovih web stranica.
Foto: Pixabay.com/Ilustracija
Objavio: Redakcija 031 | Komentari (0)