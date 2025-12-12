Servisne informacije [12. prosinca 2025.]: Prognoza, tko je bez struje, plina, vode, kalendar događanja..
12.12.2025. 7:00
Svakog dana, od ponedjeljka do petka, portal Osijek031.com svojim čitateljima nudi servisne informacije isključivo za taj dan. U servisnim informacijama možete doznati tko će biti bez struje, plina, vode, kakva će biti prognoza, popis događanja za taj dan..
DHMZ prognoza: U nizinama oblačno, a u gorju barem djelomice sunčano. U prvom dijelu dana te ponovno navečer i maglovito. Jutarnja temperatura do 1°C, a dnevna do 4°C.
Iz Hrvatske elektroprivrede obavještavaju građane da su za danas planirani radovi:
Osijek
od 8:00 do 11:00 sati - Diljska 2-42 par, 1-33 nep, Kapelska ulica 2-42 par, 23-37/a nep, Kolodvorska 36-56 par, Marjanska ulica 42-60 par, 41-61 nep, Mlinska 68-92 par, 59-95 nep, Plješevička 2-16 par, 16/a, 16/b, 16/c, 16/d, 16/e, 1-31 nep, 31/a
od 8:30 do 11:00 sati - Martina Divalta 77-81 nep, 85-107 nep
od 11:30 do 14:00 sati - Sarajevska 13-73 nep, 73/a
od 12:00 do 14:00 sati - Bjelolasička ulica 15-29 nep, Josipa Jurja Strossmayera 249, Kolodvorska 49-63 nep, Plješevička 18-34 par, 33-69 nep, Žumberačka ulica 62-84 par, 55-87 nep
Čepin
od 8:15 do 12:30 sati - Bana Josipa Jelačića 40-76 par, Kneza Domagoja 2-36 par, Kneza Trpimira 2
Dalj
od 10:30 do 11:45 sati - Jovice Matina 1-39 nep
Napomena: U slučaju lošeg vremena radovi se odgađaju.
Bez plina
G.Č. Retfala
od 10:30 do 15:00 sati - Kopačevska ulica, Križevačka ulica, Mlinska ulica (kbr. 1-57/2-50), Palićka ulica, Peručka ulica, Ulica Josipa Jurja Strossmayera (kbr. 250-278 ), Ulica Šandora Petofia (kbr. 71-175), Vranska ulica
Bez vode
od 8:00 do 13:00 sati - Dalj - dio Dalja sjeverno od Ulice bana Josipa Jelačića
Program za kino i kazalište:
Kazalište
- Dječje kazalište [08.-14.12.2025.] [program]
Kino:
- Kino Urania [11.-17.12.2025.] [program]
- CineStar Osijek [11.-17.12.2025.] [program]
Događaji:
- GISKO: Izložba slikarskih radova "Ususret blagdanima" @ Ogranak Industrijska četvrt
- Osječki Vodovod počeo s redovitim postupkom ispiranja vodoopskrbne mreže
- Knjižnica CZK Čepin: Književni susret i predstavljanje romana "Žene koje vrište u sebi"
- PTF: 9. Noć znanosti [program, 2025.]
- PTF: Mjesec gljiva
- Antunovac: 47. Otvoreno ornitološko prvenstvo Republike Hrvatske
Adventi
- Advent u Osijeku [program, 2025.]
- Advent u Našicama [program, 2025.]
- Advent u Bizovcu [program, 2025.]
- Advent u Belišću [program, 2025.]
