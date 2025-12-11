[VIDEO] Devetogodišnja Pandora Jovanovac donosi božićnu čaroliju: predstavila svoju prvu autorsku pjesmu i spot
11.12.2025. 13:38
Ove zime dolazi nam posebno lijepa glazbena priča: devetogodišnja Pandora Jovanovac snimila je svoju prvu pjesmu i spot „Božić bijeli“. Nakon sudjelovanja u spotu prijateljice Eve Nenadić, Pandora je poželjela otpjevati vlastitu pjesmu i s puno entuzijazma zakoračila u novi kreativni izazov.
Pandora glazbu živi svakodnevno – uči gitaru, svira flautu i klavir, a njezina znatiželja i ljubav prema umjetnosti vide se u svemu što stvara. Uz glazbeni talent, strastveno crta i oblikuje priče koje nastaju iz njezinog maštovitog svijeta.
Glazbu za pjesmu „Božić bijeli“ potpisuje Andreja Gribl (Gribl Music Creations), koja je inspiraciju pronašla u toplom tekstu Renate Gribl. Aranžman potpisuje poznati osječki glazbenik Željko Nikolin, dok je za glazbeni spot zaslužan Mario Miloloža (BMF Project).
Spot je sniman na više lokacija u suradnji s partnerima koji su ustupili svoje prostore i resurse – Park prirode Kopački rit, Prezentacijsko–edukacijski centar Tikveš, OPG Duša Baranje – Bilje, Klizalište Sokol Centar Osijek, Memories Club Osijek i Turistička zajednica grada Osijeka – čime je omogućena realizacija ovog blagdanskog spota.
U spotu sudjeluju Eva Nenadić (Waldorfska škola i Glazbena škola Franje Kuhača Osijek), Teo Novačić (OŠ Mladost i Glazbena škola Franje Kuhača Osijek), Sven Lešić (OŠ Mladost i Glazbena škola Franje Kuhača Osijek), Iva Ćosić (OŠ Višnjevac i Glazbena škola Franje Kuhača Osijek), Nikolina Ćosić (OŠ Višnjevac i Glazbena škola Franje Kuhača Osijek), Duje Šutalo (OŠ Mladost) i Duna Potrebić, Pandorina seka.
Najveća hrvatska diskografska kuća Croatia Records preuzela je pjesmu i spot, a premijera se održala 9. prosinca na CMC televiziji i CRO REC Kids YouTube kanalu. Pjesma je dostupna na svim popularnim glazbenim servisima.
Pandorin glas i nježna izvedba donijeli su pjesmi toplinu koja je već osvojila slušatelje, pretvarajući „Božić bijeli“ u jednu od najljepših blagdanskih priča ove godine, donoseći radost, nježnost i pravi božićni ugođaj.
Pandora glazbu živi svakodnevno – uči gitaru, svira flautu i klavir, a njezina znatiželja i ljubav prema umjetnosti vide se u svemu što stvara. Uz glazbeni talent, strastveno crta i oblikuje priče koje nastaju iz njezinog maštovitog svijeta.
Glazbu za pjesmu „Božić bijeli“ potpisuje Andreja Gribl (Gribl Music Creations), koja je inspiraciju pronašla u toplom tekstu Renate Gribl. Aranžman potpisuje poznati osječki glazbenik Željko Nikolin, dok je za glazbeni spot zaslužan Mario Miloloža (BMF Project).
Spot je sniman na više lokacija u suradnji s partnerima koji su ustupili svoje prostore i resurse – Park prirode Kopački rit, Prezentacijsko–edukacijski centar Tikveš, OPG Duša Baranje – Bilje, Klizalište Sokol Centar Osijek, Memories Club Osijek i Turistička zajednica grada Osijeka – čime je omogućena realizacija ovog blagdanskog spota.
U spotu sudjeluju Eva Nenadić (Waldorfska škola i Glazbena škola Franje Kuhača Osijek), Teo Novačić (OŠ Mladost i Glazbena škola Franje Kuhača Osijek), Sven Lešić (OŠ Mladost i Glazbena škola Franje Kuhača Osijek), Iva Ćosić (OŠ Višnjevac i Glazbena škola Franje Kuhača Osijek), Nikolina Ćosić (OŠ Višnjevac i Glazbena škola Franje Kuhača Osijek), Duje Šutalo (OŠ Mladost) i Duna Potrebić, Pandorina seka.
Najveća hrvatska diskografska kuća Croatia Records preuzela je pjesmu i spot, a premijera se održala 9. prosinca na CMC televiziji i CRO REC Kids YouTube kanalu. Pjesma je dostupna na svim popularnim glazbenim servisima.
Pandorin glas i nježna izvedba donijeli su pjesmi toplinu koja je već osvojila slušatelje, pretvarajući „Božić bijeli“ u jednu od najljepših blagdanskih priča ove godine, donoseći radost, nježnost i pravi božićni ugođaj.
Objavio: Redakcija 031 | Komentari (0)