Pandora Jovanovac

Božić bijeli

Eve Nenadić

uči gitaru, svira flautu i klavir

Andreja Gribl

Renate Gribl

Željko Nikolin

Mario Miloloža

Park prirode Kopački rit, Prezentacijsko–edukacijski centar Tikveš, OPG Duša Baranje – Bilje, Klizalište Sokol Centar Osijek, Memories Club Osijek i Turistička zajednica grada Osijeka

Eva Nenadić (Waldorfska škola i Glazbena škola Franje Kuhača Osijek), Teo Novačić (OŠ Mladost i Glazbena škola Franje Kuhača Osijek), Sven Lešić (OŠ Mladost i Glazbena škola Franje Kuhača Osijek), Iva Ćosić (OŠ Višnjevac i Glazbena škola Franje Kuhača Osijek), Nikolina Ćosić (OŠ Višnjevac i Glazbena škola Franje Kuhača Osijek), Duje Šutalo (OŠ Mladost) i Duna Potrebić, Pandorina seka

Ove zime dolazi nam posebno lijepa glazbena priča: devetogodišnjasnimila je svoju prvu pjesmu i spot „“. Nakon sudjelovanja u spotu prijateljice, Pandora je poželjela otpjevati vlastitu pjesmu i s puno entuzijazma zakoračila u novi kreativni izazov.Pandora glazbu živi svakodnevno –, a njezina znatiželja i ljubav prema umjetnosti vide se u svemu što stvara. Uz glazbeni talent, strastveno crta i oblikuje priče koje nastaju iz njezinog maštovitog svijeta.Glazbu za pjesmu „Božić bijeli“ potpisuje(Gribl Music Creations), koja je inspiraciju pronašla u toplom tekstu. Aranžman potpisuje poznati osječki glazbenik, dok je za glazbeni spot zaslužan(BMF Project).Spot je sniman na više lokacija u suradnji s partnerima koji su ustupili svoje prostore i resurse –– čime je omogućena realizacija ovog blagdanskog spota.U spotu sudjelujuNajveća hrvatska diskografska kuća Croatia Records preuzela je pjesmu i spot, a premijera se održala 9. prosinca na CMC televiziji i CRO REC Kids YouTube kanalu. Pjesma je dostupna na svim popularnim glazbenim servisima.Pandorin glas i nježna izvedba donijeli su pjesmi toplinu koja je već osvojila slušatelje, pretvarajući „Božić bijeli“ u jednu od najljepših blagdanskih priča ove godine, donoseći radost, nježnost i pravi božićni ugođaj.