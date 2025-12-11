Portanova adventska bajka: nagrade, sajam, iznenađenja i Djed Božićnjak svaki dan!
11.12.2025. 18:01
Portanova Advent Express – blagdansko putovanje koje svakoga dana donosi radost. Blagdani u Portanovi ove su godine čarobniji nego ikad – stigao je Portanova Advent Express, veseli blagdanski vlakić koji kroz 24 vagona donosi 24 poklona, iznenađenja i nagrade! Sve do 24. prosinca, Portanova će svaki dan nagraditi jednog sretnog dobitnika, jer svaki vagon skriva novog sponzora i novu vrijednu nagradu. Advent Express svakoga se dana zaustavlja na drugoj „stanici“ – ispred trgovine koja toga dana daruje posjetitelje.
Sudjelovanje je brzo i jednostavno: obavite kupovinu u bilo kojoj trgovini ili ugostiteljskom objektu, uz račun preuzmite kupon na Info pultu, ispunite ga i ubacite u adventski koferčić. Izvlačenja su svakodnevna i javna.
A da bi šanse za dobitak bile još veće – subotom i nedjeljom od 15 do 19 sati potražite Advent Express hostese! One dijele putne karte za Advent Express koje vikendom donose dvostruku mogućnost osvajanja nagrada.
Mystery Lux paketi stigli su u Portanovu. Jeste li se ikada zapitali što se događa s paketima koji nikada ne stignu na svoje odredište?
Odgovor vas čeka u Portanovi! Mystery Lux je u Portanovi sve do nedjelje, 13. prosinca i donosi uzbudljivo iskustvo otkrivanja sadržaja likvidacijskih i neisporučenih paketa. Potražite ih u prizemlju, pored trgovine Bershka, i istražite što se sve može pronaći u svijetu misterija, iznenađenja – i ponekad pravih malih blagdanskih „jackpot“ otkrića. Radno vrijeme: 10–21 sat.
Božićni sajam u Portanovi – advent na zatvorenom! Portanova je ponovno postala dom predivnom malom Božićnom sajmu, ispunjenom domaćim proizvodima, rukotvorinama i autentičnim blagdanskim kreacijama lokalnih OPG-ova i obrtnika.
Na prvom katu, ispred Müllera te duž cijelog kata, pronaći ćete mnoštvo izlagača: od prirodne kozmetike, svijeća, nakita i slastica do ručno rađenih dekoracija i tradicionalnih delicija.
Na prizemlju, ispred Interspara, očekuju vas dodatni izlagači – savršena prilika da pronađete poklone s dušom ili počastite sebe nečim posebnim.
Božićni sajam uključuje izlagače iz Osijeka, Đakova, Našica, Piškorevaca, Tenje, Antunovca, Iloka, Vukovara i okolice – pravi lokalni advent u srcu grada.
Portošova božićna avantura – druženje s Djedicom svaki dan! Najveseliji stanovnik Portanove i ove godine oblači crveno odijelo i postaje pravi Djed Božićnjak! Od 14. do 23. prosinca, svakoga dana od 16 do 19 sati, Portoš će šetati centrom, družiti se s mališanima, dijeliti bombončiće i fotografirati se.
To nije samo susret – to je prava mala blagdanska avantura za cijelu obitelj.
Portoš časti – posebna blagdanska iznenađenja. U dva posebna adventska dana – 14. i 21. prosinca – Portoš će uz slatke poklone imati i vrijedne poklon bonove trgovina u Portanovi. Možda baš vas dotakne po ramenu i iznenadi darom!?
Poklone daruju: Argentum, Dona, Forica, Leggiero, Sardonix, Simple, s.Oliver, TEDi, Top Shop i Triumph.
Portanova poklon kartica – poklon koji uvijek stigne na vrijeme! Ako ste opet u misiji traženja savršenog dara, znamo kako izgleda taj blagdanski „maraton“. Dugačke liste, šoping užurbanost, pitanje hoće li se poklon svidjeti... Zato postoji vagon bez stresa – Portanova poklon kartica!
Jedna kartica, bezbroj mogućnosti: vi birate iznos, a oni sami biraju svoj dar.
Praktična, elegantna i sigurna opcija koja nikad ne može pogriješiti.
Radno vrijeme u prosincu – sve nedjelje su radne. Kako biste lakše isplanirali blagdanske kupovine, imajte na umu da su sve prosinačke nedjelje radne. Portanova nedjeljom radi prema redovnom radnom vremenu, od 9 do 21 sat. Idealno za kupovinu bez žurbe, obiteljski izlazak i uživanje u adventskoj atmosferi centra.
Još jedna akcija Dobrovoljnog darivanja krvi u Portanovi. Djelatnici Gradskog društva Crvenog križa Osijek i Kliničkog zavoda za transfuzijsku medicinu KBC-a Osijek i ovu subotu od 16 do 19 sati čekaju vas na 2. katu, preko puta MOOD Bara. Vrijeme je blagdana – savršena prilika da nakon obavljenog blagdanskog shoppinga učinite i jedno humano djelo.
Prosinac u Portanovi nudi sve što vam treba za najljepše doba godine.
Sudjelovanje je brzo i jednostavno: obavite kupovinu u bilo kojoj trgovini ili ugostiteljskom objektu, uz račun preuzmite kupon na Info pultu, ispunite ga i ubacite u adventski koferčić. Izvlačenja su svakodnevna i javna.
A da bi šanse za dobitak bile još veće – subotom i nedjeljom od 15 do 19 sati potražite Advent Express hostese! One dijele putne karte za Advent Express koje vikendom donose dvostruku mogućnost osvajanja nagrada.
Mystery Lux paketi stigli su u Portanovu. Jeste li se ikada zapitali što se događa s paketima koji nikada ne stignu na svoje odredište?
Odgovor vas čeka u Portanovi! Mystery Lux je u Portanovi sve do nedjelje, 13. prosinca i donosi uzbudljivo iskustvo otkrivanja sadržaja likvidacijskih i neisporučenih paketa. Potražite ih u prizemlju, pored trgovine Bershka, i istražite što se sve može pronaći u svijetu misterija, iznenađenja – i ponekad pravih malih blagdanskih „jackpot“ otkrića. Radno vrijeme: 10–21 sat.
Božićni sajam u Portanovi – advent na zatvorenom! Portanova je ponovno postala dom predivnom malom Božićnom sajmu, ispunjenom domaćim proizvodima, rukotvorinama i autentičnim blagdanskim kreacijama lokalnih OPG-ova i obrtnika.
Na prvom katu, ispred Müllera te duž cijelog kata, pronaći ćete mnoštvo izlagača: od prirodne kozmetike, svijeća, nakita i slastica do ručno rađenih dekoracija i tradicionalnih delicija.
Na prizemlju, ispred Interspara, očekuju vas dodatni izlagači – savršena prilika da pronađete poklone s dušom ili počastite sebe nečim posebnim.
Božićni sajam uključuje izlagače iz Osijeka, Đakova, Našica, Piškorevaca, Tenje, Antunovca, Iloka, Vukovara i okolice – pravi lokalni advent u srcu grada.
Portošova božićna avantura – druženje s Djedicom svaki dan! Najveseliji stanovnik Portanove i ove godine oblači crveno odijelo i postaje pravi Djed Božićnjak! Od 14. do 23. prosinca, svakoga dana od 16 do 19 sati, Portoš će šetati centrom, družiti se s mališanima, dijeliti bombončiće i fotografirati se.
To nije samo susret – to je prava mala blagdanska avantura za cijelu obitelj.
Portoš časti – posebna blagdanska iznenađenja. U dva posebna adventska dana – 14. i 21. prosinca – Portoš će uz slatke poklone imati i vrijedne poklon bonove trgovina u Portanovi. Možda baš vas dotakne po ramenu i iznenadi darom!?
Poklone daruju: Argentum, Dona, Forica, Leggiero, Sardonix, Simple, s.Oliver, TEDi, Top Shop i Triumph.
Portanova poklon kartica – poklon koji uvijek stigne na vrijeme! Ako ste opet u misiji traženja savršenog dara, znamo kako izgleda taj blagdanski „maraton“. Dugačke liste, šoping užurbanost, pitanje hoće li se poklon svidjeti... Zato postoji vagon bez stresa – Portanova poklon kartica!
Jedna kartica, bezbroj mogućnosti: vi birate iznos, a oni sami biraju svoj dar.
Praktična, elegantna i sigurna opcija koja nikad ne može pogriješiti.
Radno vrijeme u prosincu – sve nedjelje su radne. Kako biste lakše isplanirali blagdanske kupovine, imajte na umu da su sve prosinačke nedjelje radne. Portanova nedjeljom radi prema redovnom radnom vremenu, od 9 do 21 sat. Idealno za kupovinu bez žurbe, obiteljski izlazak i uživanje u adventskoj atmosferi centra.
Još jedna akcija Dobrovoljnog darivanja krvi u Portanovi. Djelatnici Gradskog društva Crvenog križa Osijek i Kliničkog zavoda za transfuzijsku medicinu KBC-a Osijek i ovu subotu od 16 do 19 sati čekaju vas na 2. katu, preko puta MOOD Bara. Vrijeme je blagdana – savršena prilika da nakon obavljenog blagdanskog shoppinga učinite i jedno humano djelo.
Prosinac u Portanovi nudi sve što vam treba za najljepše doba godine.
[Sponzorirani članak]
Objavio: Redakcija 031 | Komentari (0)