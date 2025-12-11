Portanova Advent Express

[Sponzorirani članak]

– blagdansko putovanje koje svakoga dana donosi radost. Blagdani u Portanovi ove su godinenego ikad – stigao je, veseli blagdanski vlakić koji krozdonosi 24 poklona, iznenađenja i nagrade! Sve, Portanova će svaki dan nagraditi jednog, jer svaki vagon skriva novog sponzora i novu vrijednu nagradu. Advent Express svakoga se dana zaustavlja na drugoj „“ – ispred trgovine koja toga dana daruje posjetitelje.: obavite kupovinu u bilo kojoj trgovini ili ugostiteljskom objektu, uz račun preuzmitena Info pultu, ispunite ga i ubacite u adventski koferčić. Izvlačenja su svakodnevna i javna.A da bi šanse za dobitak bile još veće – subotom i nedjeljom od 15 do 19 sati potražite! One dijeleza Advent Express koje vikendom donosemogućnost osvajanja nagrada.Odgovor vas čeka u Portanovi! Mystery Lux je u Portanovi sve doi donosiotkrivanja sadržaja likvidacijskih i neisporučenih paketa. Potražite ih u prizemlju, pored trgovine, i istražite što se sve može pronaći u svijetu misterija, iznenađenja – i ponekad pravih malih blagdanskih „“ otkrića. Radno vrijeme: 10–21 sat.! Portanova je ponovno postala dom, ispunjenom domaćim proizvodima, rukotvorinama i autentičnim blagdanskim kreacijama lokalnih OPG-ova i obrtnika.Na prvom katu, ispred Müllera te duž cijelog kata, pronaći ćete: od prirodne kozmetike, svijeća, nakita i slastica do ručno rađenih dekoracija i tradicionalnih delicija.Na prizemlju, ispred Interspara, očekuju vas– savršena prilika da pronađetenečim posebnim.Božićni sajam uključuje izlagače izi okolice – pravi lokalni advent u srcu grada.! Najveseliji stanovnik Portanove i ove godine oblači crveno odijelo i postaje pravi! Od 14. do 23. prosinca, svakoga dana od 16 do 19 sati, Portoš će šetati centrom, družiti se s mališanima, dijeliti bombončiće i fotografirati se.. U dva posebna adventska dana –– Portoš će uz slatke poklone imati i vrijedne poklon bonove trgovina u Portanovi. Možda baš vas dotakne po ramenu i iznenadi darom!?Poklone daruju:! Ako ste opet u misiji traženja savršenog dara, znamo kako izgleda taj blagdanski „maraton“. Dugačke liste, šoping užurbanost, pitanje hoće li se poklon svidjeti... Zato postoji vagon bez stresa – Portanova poklon kartica!: vi birate iznos, a oni sami biraju svoj dar.koja nikad ne može pogriješiti.. Kako biste lakše isplanirali, imajte na umu da su sve prosinačke nedjelje. Portanova nedjeljom radi prema redovnom radnom vremenu,. Idealno za kupovinu bez žurbe, obiteljski izlazak i uživanje u adventskoj atmosferi centra.. Djelatnicii ovu subotučekaju vas na 2. katu, preko puta MOOD Bara. Vrijeme je blagdana – savršena prilika da nakon obavljenog blagdanskog shoppinga učinite i jedno humano djelo.