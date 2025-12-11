Korisničko ime: Lozinka:
Naslovna Forum 031 Galerija 031 Oglasi 031 Novi korisnik!
Novosti
Najave i reporti
Kolumne
Gost priče
Interaktiv
Podrška
O nama



Vijesti::Život031
Na osječkom Adventu sinoć je predstavljeno novo izdanje kalendara “Bube su u glavi”, tradicionalne humanitarne akcije osječkoga Azila kojom se prikupljaju sredstva za skrb o napuštenim životinjama. Događaju se pridružio i gradonačelnik Osijeka Ivan Radić, koji je tom prilikom obišao štand Udruge Pobjede te pohvalio rad volontera i dugogodišnju suradnju s Gradom.

Gradonačelnik Radić istaknuo je kako Osijek može biti ponosan na svoje sklonište za životinje, ocijenivši ga jednim od najuređenijih u Hrvatskoj.

Ponosni smo što Osijek ima jedno od najljepše i najbolje uređenih skloništa, što je rezultat rada, truda, zalaganja i ljubavi članova Udruge Pobjede i svih volontera. Grad Osijek podržava Azil. Od 2021. godine do sada smo pomogli s 800.000 eura”, rekao je gradonačelnik Radić.

Podsjetio je i da je u srpnju potpisan novi dvogodišnji ugovor vrijedan 270.000 eura, dok je krajem prošle godine uvedena važna novina: sustav podnog grijanja u boksovima, kojim se osiguravaju bolji uvjeti za životinje tijekom zimskih mjeseci.

Gradonačelnik je naglasio kako Grad namjerava nastaviti potporu Azilu i u budućnosti.

Ponosni smo što se Osijek može istaknuti radom Azila i naših volontera, a promociju kalendara podržavamo i podupirat ćemo i ubuduće”, zaključio je.

Predsjednica Udruge Pobjede Ivana Crnoja zahvalila je gradonačelniku na kontinuiranoj podršci te otkrila dugo očekivanu vijest:

Večeras je ovdje s nama jedan poseban čovjek, naš gradonačelnik, koji je došao kao prijatelj. Zaslužan je za mnoge stvari koje ste vidjeli, počevši od podnog grijanja koje imamo možda jedini na svijetu. A sada krećemo u zajednički projekt s Gradom – proširenje Azila.”

Radit ćemo čuda u 2026. godini. Hvala gradonačelniče što nas čuješ i podržavaš, i hvala svima vama što omogućujete da sve ovo postoji”, poručila je.




Tekst i foto: Osijek.hr


 Stranica prilagođena ispisu
Objavio: Redakcija 031 | Komentari (0)




Advertisement
Advertisement

Francuski buldog...
Na prodaju plavi i mer...
Pomeranac, Pomer...
Pomeranski špic,Pomera...
Kovrdžavi bišon ...
Rođeni smo 23. oktobra...
Aljaski malamut št...
Štenci aljaskog malamu...

Moj profil

Korisničko ime:
Lozinka:


Zaboravljena lozinka
Novi korisnik!

Posjetitelji

Ukupno online:185

Registrirani online (1): Redakcija 031


[Iscrpnije...]

Objektiv031

Osječka Tvrđa