Predstavljen novi kalendar osječkog Azila "Bube su u glavi"
11.12.2025. 13:05
Na osječkom Adventu sinoć je predstavljeno novo izdanje kalendara “Bube su u glavi”, tradicionalne humanitarne akcije osječkoga Azila kojom se prikupljaju sredstva za skrb o napuštenim životinjama. Događaju se pridružio i gradonačelnik Osijeka Ivan Radić, koji je tom prilikom obišao štand Udruge Pobjede te pohvalio rad volontera i dugogodišnju suradnju s Gradom.
Gradonačelnik Radić istaknuo je kako Osijek može biti ponosan na svoje sklonište za životinje, ocijenivši ga jednim od najuređenijih u Hrvatskoj.
“Ponosni smo što Osijek ima jedno od najljepše i najbolje uređenih skloništa, što je rezultat rada, truda, zalaganja i ljubavi članova Udruge Pobjede i svih volontera. Grad Osijek podržava Azil. Od 2021. godine do sada smo pomogli s 800.000 eura”, rekao je gradonačelnik Radić.
Podsjetio je i da je u srpnju potpisan novi dvogodišnji ugovor vrijedan 270.000 eura, dok je krajem prošle godine uvedena važna novina: sustav podnog grijanja u boksovima, kojim se osiguravaju bolji uvjeti za životinje tijekom zimskih mjeseci.
Gradonačelnik je naglasio kako Grad namjerava nastaviti potporu Azilu i u budućnosti.
“Ponosni smo što se Osijek može istaknuti radom Azila i naših volontera, a promociju kalendara podržavamo i podupirat ćemo i ubuduće”, zaključio je.
Predsjednica Udruge Pobjede Ivana Crnoja zahvalila je gradonačelniku na kontinuiranoj podršci te otkrila dugo očekivanu vijest:
“Večeras je ovdje s nama jedan poseban čovjek, naš gradonačelnik, koji je došao kao prijatelj. Zaslužan je za mnoge stvari koje ste vidjeli, počevši od podnog grijanja koje imamo možda jedini na svijetu. A sada krećemo u zajednički projekt s Gradom – proširenje Azila.”
“Radit ćemo čuda u 2026. godini. Hvala gradonačelniče što nas čuješ i podržavaš, i hvala svima vama što omogućujete da sve ovo postoji”, poručila je.
Tekst i foto: Osijek.hr
Tekst i foto: Osijek.hr
