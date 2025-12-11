Bube su u glavi

Tekst i foto: Osijek.hr

Na osječkom Adventu sinoć je predstavljeno novo izdanje kalendara “”, tradicionalnekojom se prikupljajuo napuštenim životinjama. Događaju se pridružio i gradonačelnik Osijeka, koji je tom prilikom obišao štandte pohvalio rad volontera i dugogodišnju suradnju s Gradom.Gradonačelnik Radić istaknuo je kako Osijek može bitina svoje sklonište za životinje, ocijenivši ga jednim od najuređenijih u Hrvatskoj.”, rekao je gradonačelnik Radić.Podsjetio je i da je u srpnju potpisanvrijedan, dok je krajem prošle godine uvedena važna novina:u boksovima, kojim se osiguravaju bolji uvjeti za životinje tijekom zimskih mjeseci.Gradonačelnik je naglasio kako Grad namjerava nastaviti potporu Azilu i u budućnosti.”, zaključio je.Predsjednica Udruge Pobjedezahvalila je gradonačelniku na kontinuiranoj podršci te otkrila dugo očekivanu vijest:.”, poručila je.