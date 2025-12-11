Korisničko ime: Lozinka:
Vijesti::Communis
Državni inspektorat Republike Hrvatske izvijestio je o opozivu proizvoda Tortilla pšenična 6x25cm 370g Hrusty, Tortilla pšenična maxx 12x25cm 780g Hrusty i Tortilla pšenična 8x20cm 320g Hrusty svih rokova trajanja, zbog u sadržaju navedenog neodobrenog prehrambenog aditiva kalcijevog sorbata.

Proizvod nije u skladu s Uredbom 178/2002 o utvrđivanju općih načela i uvjeta zakona o hrani, osnivanju Europske agencije za sigurnost hrane te utvrđivanju postupaka u područjima sigurnosti hrane.

Iz Konzuma pozivaju kupce da provjere jesu li kupili navedeni proizvod te da ga vrate u najbližu Konzum prodavaonicu gdje će im biti vraćen novac.

Podaci o proizvodu:
Proizvođač: DOO PIP NOVI SAD; Novi Sad, Srbija
Maloprodaja: Konzum plus d.o.o., Zagreb


Foto: Pixabay.com/Ilustracija


