Vijesti::Communis
Rano jutros, oko 5.20 sati, u Operativno-komunikacijskom centru Policijske uprave brodsko-posavske zaprimljena je dojava da se u rijeku Savu na području Slavonskog Broda prevrnuo čamac te da se više osoba nalazi u rijeci i traži pomoć. Na mjesto događaja su upućene policijske ophodnje, a pozvane su i druge žurne službe.

Policijski službenici su odmah priskočili u pomoć te iz hladne rijeke Save izvukli 13 osoba (stranih državljana), od kojih jedna osoba ne daje znakove života. Sve pothlađene osobe su prevezene i zbrinute u bolnici u Slavonskom Brodu, izvijestili su iz policije.

Državljanin Bosne i Hercegovine koji se dovodi u vezu s počinjenjem kaznenog djela (čl. 326 KZ) je također u bolnici i pod nadzorom policije. Policijski službenici nastavljaju daljnji rad i kriminalističko istraživanje na utvrđivanju činjenica i okolnosti navedenog događaja.


Foto: Osijek031.com/Arhiv


 Stranica prilagođena ispisu
Objavio: Redakcija 031




