perativno-komunikacijskom centru Policijske uprave brodsko-posavske

Slavonskog Broda

više osoba

13 osoba (stranih državljana)

ne daje

Bosne i Hercegovine

Rano jutros, oko 5.20 sati, u Ozaprimljena je dojava da se u rijeku Savu na područjuprevrnuo čamac te da senalazi u rijeci i traži pomoć. Na mjesto događaja su upućene policijske ophodnje, a pozvane su i druge žurne službe.Policijski službenici su odmah priskočili u pomoć te iz hladne rijeke Save izvukli, od kojih jedna osobaznakove života. Sve pothlađene osobe su prevezene i zbrinute u bolnici u Slavonskom Brodu, izvijestili su iz policije.Državljaninkoji se dovodi u vezu s počinjenjem kaznenog djela (čl. 326 KZ) je također u bolnici i pod nadzorom policije. Policijski službenici nastavljaju daljnji rad i kriminalističko istraživanje na utvrđivanju činjenica i okolnosti navedenog događaja.