Županija potaknula razvoj poduzetništva i turizma s više od 400 tisuća eura potpora
11.12.2025. 9:45
U Gospodarskom centru OBŽ je potpisano 80 ugovora s poduzetnicima u četiri kategorije te 26 ugovora za razvoj manifestacija i turističkih proizvoda. Korisnicima ih je uručila županica Nataša Tramišak koja je istaknula kako poduzetnici s područja županije kontinuirano ulažu u razvoj svog poslovanja stvarajući time preduvjete za daljnji gospodarski razvoj.
- Vjerujem kako će i ove potpore dodatno osnažiti naše gospodarstvo koje je godinama ne samo stabilno, već ide i uzlaznom putanjom. Imamo zaista pozitivne poduzetničke brojke, prihode poduzetnika, ali i brojke zaposlenih. Do kraja listopada smo imali 85.515 zaposlenih što je porast od 1445 zaposlenih u odnosu na prošlu godinu. Ove brojke govore kako svi imaju priliku za pronalazak zaposlenja, ali govore i o prilikama za povratak mladih ljudi na ovo područje. Stoga ih pozivam da se vrate kući, da se vrate u Osječko-baranjsku županiju. Mogu pronaći posao ovdje, a mi ćemo im s ovakvim i drugim potporama pomoći da lakše ostvare povratak kući – kazala je županica.
Potporu Osječko-baranjske županije ostvarila je TZ Baranja za organizaciju najveće fišijade u Hrvatskoj, a director Matej Perkušić se zahvalio Županiji na kontinuiranoj podršci. - Naravno da nam to puno znači kao i sve ostale potpore koje dobivamo i od Županije i od Hrvatske turističke zajednice. Pogotovo to puno znači nama, manjim turističkim zajednicama, koje na ovaj način pune i do 30-40% svojih proračuna - rekao je Perkušić.
Potpore u poduzetništvu dodijeljene su za: pokretanje, razvoj i unapređenje poslovanja, informiranje i obrazovne aktivnosti, savjetovanje i mentoriranje poduzetnika i učeničko poduzetništvo u ukupnom iznosu od 273.499,00 eura. Potpore za organizaciju i sudjelovanje na manifestacijama dodjeljuje se za organizaciju i/ili sudjelovanje na manifestacijama koje su od značaja za razvoj turizma i predstavljanje turističkih potencijala Županije. U 2025. godini za organizaciju i sudjelovanje na manifestacijama dodijeljeno je ukupno 42 potpore u ukupnom iznosu od 133.900,00 eura.
Tekst i foto: OBŽ
