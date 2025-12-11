Gospodarskom centru OBŽ

80 ugovora

26 ugovora

Nataša Tramišak

kontinuirano ulažu

Vjerujem kako će i ove potpore dodatno osnažiti naše gospodarstvo koje je godinama ne samo stabilno, već ide i uzlaznom putanjom. Imamo zaista pozitivne poduzetničke brojke, prihode poduzetnika, ali i brojke zaposlenih. Do kraja listopada smo imali 85.515 zaposlenih što je porast od 1445 zaposlenih u odnosu na prošlu godinu. Ove brojke govore kako svi imaju priliku za pronalazak zaposlenja, ali govore i o prilikama za povratak mladih ljudi na ovo područje. Stoga ih pozivam da se vrate kući, da se vrate u Osječko-baranjsku županiju. Mogu pronaći posao ovdje, a mi ćemo im s ovakvim i drugim potporama pomoći da lakše ostvare povratak kući

TZ Baranja

najveće fišijade

Matej Perkušić

Naravno da nam to puno znači kao i sve ostale potpore koje dobivamo i od Županije i od Hrvatske turističke zajednice. Pogotovo to puno znači nama, manjim turističkim zajednicama, koje na ovaj način pune i do 30-40% svojih proračuna

Potpore u poduzetništvu dodijeljene su za

273.499,00 eura

42 potpore

133.900,00 eura

Tekst i foto: OBŽ

je potpisanos poduzetnicima u četiri kategorije teza razvoj manifestacija i turističkih proizvoda. Korisnicima ih je uručila županicakoja je istaknula kako poduzetnici s područja županijeu razvoj svog poslovanja stvarajući time preduvjete za daljnji gospodarski razvoj.– kazala je županica.Potporu Osječko-baranjske županije ostvarila jeza organizacijuu Hrvatskoj, a directorse zahvalio Županiji na kontinuiranoj podršci. -- rekao je Perkušić.: pokretanje, razvoj i unapređenje poslovanja, informiranje i obrazovne aktivnosti, savjetovanje i mentoriranje poduzetnika i učeničko poduzetništvo u ukupnom iznosu od. Potpore za organizaciju i sudjelovanje na manifestacijama dodjeljuje se za organizaciju i/ili sudjelovanje na manifestacijama koje su od značaja za razvoj turizma i predstavljanje turističkih potencijala Županije. U 2025. godini za organizaciju i sudjelovanje na manifestacijama dodijeljeno je ukupnou ukupnom iznosu od