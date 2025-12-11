Grad Osijek

Tekst i foto: Osijek.hr

i ove godine tradicionalno organiziraza. Za proslavu 2026. godine osigurane su dvije dvorane –s ukupnim kapacitetom odSudionicima će biti osigurana, piće te glazbeni program uz nastupe osječkih glazbenih skupinaPodjela ulaznica održat će se 19. prosinca 2025. (petak), od 10:00 do 15:00 sati, u prostorijama(Trg Lava Mirskog 1).U slučaju preostalih ulaznica, podjela će se nastaviti 22. prosinca 2025. u prostorijama(Ruđera Boškovića), od 12:00 sati. Preporučuje se prethodna provjera dostupnosti ulaznica na broj telefona- dokaza o umirovljeničkom statusu (odrezak od mirovine),- osobnih iskaznica, svoje i pratnje, kao potvrdu prebivališta na području grada Osijeka.Za povratak s novogodišnje proslave umirovljenicima će biti omogućeno korištenje. U dvorani Riverside Ballroom (ZOO hotel) bit će postavljen i poseban „“ vozni red kako bi se olakšao povratak kući svim sudionicima koji nemaju vlastiti prijevoz.Grad Osijek poziva sve umirovljenike s područja grada da se pridruže proslaviu godini.