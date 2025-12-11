Osječki umirovljenici ponovno zajedno na tradicionalnom dočeku
11.12.2025. 9:05
Grad Osijek i ove godine tradicionalno organizira besplatan doček Nove godine za osječke umirovljenike. Za proslavu 2026. godine osigurane su dvije dvorane – Dvorana Gardens i Dvorana Riverside Ballroom (ZOO hotel) s ukupnim kapacitetom od 800 osoba.
Sudionicima će biti osigurana besplatna večera, piće te glazbeni program uz nastupe osječkih glazbenih skupina Trend Acoustic Band i Zvučni zid.
Podjela ulaznica održat će se 19. prosinca 2025. (petak), od 10:00 do 15:00 sati, u prostorijama Gradske četvrti Gornji grad (Trg Lava Mirskog 1).
U slučaju preostalih ulaznica, podjela će se nastaviti 22. prosinca 2025. u prostorijama Upravnog odjela za socijalnu zaštitu, umirovljenike i zdravstvo Grada Osijeka (Ruđera Boškovića), od 12:00 sati. Preporučuje se prethodna provjera dostupnosti ulaznica na broj telefona 031 229-107.
Svaki umirovljenik može preuzeti ulaznicu za sebe i jednu pratnju, uz predočenje:
- dokaza o umirovljeničkom statusu (odrezak od mirovine),
- osobnih iskaznica, svoje i pratnje, kao potvrdu prebivališta na području grada Osijeka.
Za povratak s novogodišnje proslave umirovljenicima će biti omogućeno korištenje javnog gradskog prijevoza. U dvorani Riverside Ballroom (ZOO hotel) bit će postavljen i poseban „novogodišnji“ vozni red kako bi se olakšao povratak kući svim sudionicima koji nemaju vlastiti prijevoz.
Grad Osijek poziva sve umirovljenike s područja grada da se pridruže proslavi najveselijeg događaja u godini.
Tekst i foto: Osijek.hr
