Servisne informacije [11. prosinca 2025.]: Prognoza, tko je bez struje, plina, vode, kalendar događanja..
11.12.2025. 7:00
Svakog dana, od ponedjeljka do petka, portal Osijek031.com svojim čitateljima nudi servisne informacije isključivo za taj dan. U servisnim informacijama možete doznati tko će biti bez struje, plina, vode, kakva će biti prognoza, popis događanja za taj dan..
DHMZ prognoza: U nizinama unutrašnjosti pretežno oblačno, u prvom dijelu dana i ponovno navečer često magla, dok će danju u gorju biti djelomice sunčano. Jutarnja temperatura do 0°C, a dnevna do 3°C.
Iz Hrvatske elektroprivrede obavještavaju građane da su za danas planirani radovi:
Osijek
od 8:30 do 11:30 sati - Crkvena 25-35, Ulica sv. Leopolda Bogdana Mandića 312, 316, 320-324 Par
od 8:30 do 12:00 sati - Paška 2-40 par, 37-51 nep, 89-101 nep, Rapska 2-26 par, Srijemska ulica 123-147 nep
od 10:30 do 12:30 sati - Vinkovačka cesta 65, 65/a, 67-79 nep, 85-115 nep, 119, Zapadno predgrađe 22
od 13:00 do 14:30 sati - Krapinsko naselje 2-4 par, 4/a, 4/b, 4/c, 4/d, 4/e, 4/f, 4/g, 4/h, 4/I, 1, 1/a, 3
Briješće
od 11:30 do 13:30 sati - Tiha ulica 11-25,2-22, Zelena ulica 9-45
Livana
od 8:30 do 11:30 sati - Omladinska 2, 2/a, 4-20 par,
Napomena: U slučaju lošeg vremena radovi se odgađaju.
Bez plina
Bez vode
Program za kino i kazalište:
Kazalište
- Dječje kazalište [08.-14.12.2025.] [program]
Kino:
- Kino Urania [11.-17.12.2025.] [program]
- CineStar Osijek [11.-17.12.2025.] [program]
Događaji:
- GISKO: Izložba slikarskih radova "Ususret blagdanima" @ Ogranak Industrijska četvrt
- Osječki Vodovod počeo s redovitim postupkom ispiranja vodoopskrbne mreže
- ISKRA waldorfska inicijativa: Rekreativne Bothmer igre za odrasle
- Studenti medicine okupljaju publiku za plemeniti cilj: pomoć djevojci Mariji
- Društvo ljubitelja književnosti Littera: Radionica pisanja krimi priče
- FFOS: Otvoreni četvrtak "Jedno zdravlje"
- Fakultet za dentalnu medicinu i zdravstvo: Znanstveni skup "7. Dan mladih istraživača"
Adventi
- Advent u Osijeku [program, 2025.]
- Advent u Našicama [program, 2025.]
- Advent u Bizovcu [program, 2025.]
- Advent u Belišću [program, 2025.]
