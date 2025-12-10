Korisničko ime: Lozinka:
Život031
Polaganjem vijenaca i paljenjem svijeća ispred spomenika dr. Franji Tuđmanu u središtu Osijeka, Osječko-baranjska županija obilježila je godišnjicu smrti prvog hrvatskog predsjednika, državnika koji je svojim političkim djelovanjem i povijesnom vizijom trajno obilježio stvaranje suvremene hrvatske države.

Uz predstavnike Grada Osijeka, braniteljskih udruga i drugih institucija, počast je odala i županica Osječko-baranjske županije Nataša Tramišak, naglasivši važnost očuvanja sjećanja na ulogu dr. Tuđmana u borbi za hrvatsku slobodu i neovisnost.

Danas smo iskazali dužno poštovanje i sjećanje na prvog hrvatskog predsjednika dr. Franju Tuđmana upravo ovdje u Osijeku, ispred njegovog spomenika. Čovjeka pod čijim je vodstvom stvorena slobodna hrvatska država, pod čijim je vodstvom Hrvatska obranjena u Domovinskom ratu i čovjeka koji je imao jasnu viziju osamostaljenja hrvatskoga naroda. Sve to govori u prilog njegovoj veličini koju i danas s poštovanjem trebamo doživjeti. Kako odmiču godine, sve više moramo biti svjesni svega onoga što je učinjeno za slobodnu i neovisnu Republiku Hrvatsku – istaknula je županica.

Obilježavanje godišnjice predstavlja priliku za podsjećanje na temeljne vrijednosti na kojima je izgrađena hrvatska država te na odgovornost da se te vrijednosti čuvaju i prenose budućim generacijama. Dr. Franjo Tuđman ostaje jedna od ključnih osobnosti hrvatske povijesti, a njegovo nasljeđe i doprinos stvaranju moderne Hrvatske i dalje imaju važnu ulogu u oblikovanju nacionalnog identiteta.




Tekst i foto: OBŽ


