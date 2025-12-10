Otkriveno više opasnih nedostataka: dva vozila ostala bez registarskih pločica
10.12.2025. 11:30
Na izvanredni tehnički pregled jučer je upućen osobni automobil na kojem je utvrđeno osam većih nedostataka i to preinake na ispušnom sustavu, preinake na karoseriji vozila, preinake na ovjesu vozila, kao i jedan opasan nedostatak odnosno opasnost od otpadanja dijelova karoserije vozila u tijeku vožnje. Vozaču je izdan Prekršajni nalog te je vozilo isključeno iz prometa oduzimanjem registarskih pločica.
Također, na izvanredni tehnički pregled upućen je skup vozila, teretno vozilo N3 kategorije s poluprikolicom O4 kategorije (vozila iznad 7,5 t). Na skupu vozila ukupno je utvrđeno 27 nedostataka, i to 24 veća nedostatka i tri opasna nedostatka. I ovo vozilo je također isključeno iz prometa oduzimanjem registarskih pločica te protiv vozača, pravne osobe i odgovorne osobe u pravnoj osobi, slijede odgovarajuće prekršajne i novčane kazne, izvijestili su iz policije.
Vlasnicima vozila će biti vraćene registarske pločice kada donesu dokaz iz stanice za tehnički pregled da su vozila tehnički ispravna.
Foto: PU osječko-baranjska
