Foto: PU osječko-baranjska

Najučer je upućen osobni automobil na kojem je utvrđenoi tona ispušnom sustavu, preinake na karoseriji vozila, preinake na ovjesu vozila, kao i jedanodnosno opasnost od otpadanja dijelova karoserije vozila u tijeku vožnje. Vozaču je izdante je voziloiz prometaregistarskih pločica.Također, na izvanredni tehnički pregled upućen je skup vozila,N3 kategorije s poluprikolicom O4 kategorije (vozila iznad 7,5 t). Na skupu vozila ukupno je utvrđeno, i to. I ovo vozilo je također isključeno iz prometa oduzimanjem registarskih pločica te protiv vozača, pravne osobe i odgovorne osobe u pravnoj osobi, slijede odgovarajuće prekršajne i novčane kazne, izvijestili su iz policije.Vlasnicima vozila će biti vraćene registarske pločice kada donesu dokaz iz stanice za tehnički pregled da su vozila tehnički ispravna.