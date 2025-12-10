Cijene opet rastu: najskuplja prehrana i higijena u Požeško-slavonskoj županiji
10.12.2025. 10:59
Nakon kratkog predaha u listopadu, temeljna prehrambeno-higijenska košarica u studenom je ponovno poskupjela i vratila se na rujanske iznose. Prema redovnom istraživanju portala Koliko.hr i Hrvatske udruge za zaštitu potrošača, Požeško-slavonska županija drugi je mjesec zaredom najskuplja u državi.
Najskromnija košarica za četveročlanu obitelj na nacionalnoj razini u studenom je iznosila 486,07 eura, no u Požeško-slavonskoj županiji njezina cijena penje se na 495,55 eura. Najjeftinija je Sisačko-moslavačka županija s 477,39 eura. Slične razlike bilježe se i kod tročlanih obitelji te samaca, pri čemu su samci i dalje u najlošijem položaju – njihova košarica stoji 250,31 euro, a u Požeško-slavonskoj županiji čak 255,91 euro.
Poskupjela je i standardna košarica, koja uključuje širi izbor proizvoda. Za četveročlanu obitelj ona sada košta 721,34 eura, dok samci za svoje mjesečne potrebe trebaju izdvojiti 326,59 eura.
Najveći skok cijena u odnosu na listopad bilježe deterdžent za rublje, šunka u ovitku i napolitanke, a poskupjelo je i sezonsko povrće. Pojeftinili su luk, grah, svinjsko meso i toaletni papir.
Predsjednica HUZP-a Ana Knežević upozorava da su upravo samačka kućanstva najpogođenija.
„Pojeftinjenje je bilo kratkog vijeka, a tek nas čeka ‘veselje’ s blagdanskim cijenama. Najviše nas žalosti to što su najskuplje košarice samačkih domaćinstava, a takvih je u Hrvatskoj čak 400.000 od ukupno 1,4 milijuna domaćinstava. Osobe starije od 65 godina čine 60 posto samačkih domaćinstava pri čemu primaju vrlo niske mirovine. Vidimo da je temeljna košarica za samca 250,31 eura, a ona s malo više proizvoda čak 326,59 eura. To znači da, kad pomire sve režijske troškove, ti naši sugrađani imaju poluprazne košarice. O tomu bi više računa trebali povesti oni koji vode ovu zemlju", kaže Knežević.
Temeljna košarica obuhvaća 51 osnovni prehrambeni i higijenski proizvod, dok standardna sadrži 77 artikala koji bolje odražavaju stvarne potrebe kućanstava. Cijene se izračunavaju na temelju dnevnih maloprodajnih cjenika trgovaca u svim županijama.
Što je s Osječko-baranjskom županijom? Temeljna košarica za četveročlanu obitelj iznosi 481,45 eura, dok ona standardna 715,69 eura, u oba slučaja, naša županija se nalazi pri samom dnu popisa.
Foto: Pixabay.com/Ilustracija
