prehrambeno-higijenska

ponovno poskupjela

Hrvatske udruge za zaštitu potrošača

najskuplja

Najskromnija košarica

486,07 eura

495,55 eura

Sisačko-moslavačka županija

477,39 eura

250,31 euro

255,91 euro

721,34 eura

326,59 eura

deterdžent za rublje, šunka u ovitku i napolitanke

sezonsko povrće

luk, grah, svinjsko meso i toaletni papir

Ana Knežević

najpogođenija

Pojeftinjenje je bilo kratkog vijeka, a tek nas čeka ‘veselje’ s blagdanskim cijenama. Najviše nas žalosti to što su najskuplje košarice samačkih domaćinstava, a takvih je u Hrvatskoj čak 400.000 od ukupno 1,4 milijuna domaćinstava. Osobe starije od 65 godina čine 60 posto samačkih domaćinstava pri čemu primaju vrlo niske mirovine. Vidimo da je temeljna košarica za samca 250,31 eura, a ona s malo više proizvoda čak 326,59 eura. To znači da, kad pomire sve režijske troškove, ti naši sugrađani imaju poluprazne košarice. O tomu bi više računa trebali povesti oni koji vode ovu zemlju

51 osnovni prehrambeni i higijenski proizvod

77 artikala

Osječko-baranjskom županijom

481,45 eura

715,69 eura

Foto: Pixabay.com/Ilustracija