Vijesti::Život031
Županica Osječko-baranjske županije Nataša Tramišak imenovana je voditeljicom hrvatskog nacionalnog izaslanstva u Kongresu lokalnih i regionalnih vlasti Vijeća Europe za mandatno razdoblje 2026. - 2031. godine.

Riječ je o važnoj međunarodnoj funkciji u okviru Vijeća Europe, institucije koja promiče demokraciju, ljudska prava, vladavinu prava te jačanje lokalnih i regionalnih institucija u 46 država članica. Kongres lokalnih i regionalnih vlasti djeluje kao ključna platforma za zastupanje interesa jedinica lokalne i regionalne samouprave te za razvoj standarda dobre prakse, prekogranične suradnje i lokalne demokracije.

Imenovanje županice Tramišak dolazi uz jednoglasnu podršku Hrvatske zajednice županija, koja je predložila hrvatsku delegaciju za novi mandat.

Njezino imenovanje osigurava da će se glas lokalnih i regionalnih zajednica Republike Hrvatske, uključujući i Osječko-baranjsku županiju, jasno čuti na europskoj razini, osobito u područjima vezanim uz jačanje lokalne samouprave, poticanje demokratskih procesa, održivi razvoj i regionalnu suradnju.

Osječko-baranjska županija čestita županici na imenovanju te izražava podršku u budućem radu hrvatskog izaslanstva u okviru Vijeća Europe.


Tekst i foto: OBŽ


Objavio: Redakcija 031




