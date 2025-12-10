Nataša Tramišak

Tekst i foto: OBŽ

Županica Osječko-baranjske županijeimenovana je voditeljicomza mandatno razdoblje 2026. - 2031. godine.Riječ je omeđunarodnoj funkciji u okviru Vijeća Europe, institucije koja promiče demokraciju, ljudska prava, vladavinu prava te jačanje lokalnih i regionalnih institucija u. Kongres lokalnih i regionalnih vlasti djeluje kao ključna platforma za zastupanje interesa jedinica lokalne i regionalne samouprave te za razvoj standarda dobre prakse, prekogranične suradnje i lokalne demokracije.Imenovanje županice Tramišak dolazi uzHrvatske zajednice županija, koja je predložila hrvatsku delegaciju za novi mandat.Njezino imenovanje osigurava da će seRepublike Hrvatske, uključujući i Osječko-baranjsku županiju, jasno čuti na europskoj razini, osobito u područjima vezanim uz jačanje lokalne samouprave, poticanje demokratskih procesa, održivi razvoj i regionalnu suradnju.Osječko-baranjska županija čestita županici na imenovanju te izražavau budućem radu hrvatskog izaslanstva u okviru Vijeća Europe.