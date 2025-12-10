ZOO vrt Osijek

malu blagdansku čaroliju

14. i 21. prosinca 2025.

10:00 do 12:00 sati

7 eura

bespla ulaz

Što vas očekuje?

nezaboravnu božićnu atmosferu

I ove godinepretvara se ui poziva vas daodbudete dio nje! Cijena jepo osobi, a djeca do 3 godine imaju- Izrada poklona za životinje – Zajedno ćete izraditi posebne darove koji će razveseliti naše stanovnike (lavovi, gorske kune, merkati, vidre)- Djed Božićnjak dijeli izrađene poklone životinjama – Postanite vilenjaci te zajedno s djedicom iznenadite životinje- Izrada hranilica za ptice - Vlastitim rukama izradite hranilicu za ptice i ponesite svoju kreacije kući kako biste pomogli pticama tijekom hladnih mjeseci- Fotografiranje s Djedom Božićnjakom - Djed Božićnjak ne daruje samo životinje! Bit će tu za fotografiranje i druženje s najmlađima, uz puno smijeha i slatkih trenutakaDoživiteu ZOO vrtu! Povedite svoje najmilije, prepustite se kreativnim radionicama, darivanju i čarima prirode. Stvorimo zajedno novu blagdansku tradiciju!