Božićna čarolija u ZOO vrtu Osijek!
10.12.2025. 8:30
I ove godine ZOO vrt Osijek pretvara se u malu blagdansku čaroliju i poziva vas da 14. i 21. prosinca 2025. od 10:00 do 12:00 sati budete dio nje! Cijena je 7 eura po osobi, a djeca do 3 godine imaju bespla ulaz.
Što vas očekuje?
- Izrada poklona za životinje – Zajedno ćete izraditi posebne darove koji će razveseliti naše stanovnike (lavovi, gorske kune, merkati, vidre)
- Djed Božićnjak dijeli izrađene poklone životinjama – Postanite vilenjaci te zajedno s djedicom iznenadite životinje
- Izrada hranilica za ptice - Vlastitim rukama izradite hranilicu za ptice i ponesite svoju kreacije kući kako biste pomogli pticama tijekom hladnih mjeseci
- Fotografiranje s Djedom Božićnjakom - Djed Božićnjak ne daruje samo životinje! Bit će tu za fotografiranje i druženje s najmlađima, uz puno smijeha i slatkih trenutaka
Doživite nezaboravnu božićnu atmosferu u ZOO vrtu! Povedite svoje najmilije, prepustite se kreativnim radionicama, darivanju i čarima prirode. Stvorimo zajedno novu blagdansku tradiciju!
Objavio: Redakcija 031 | Komentari (0)