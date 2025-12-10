Kutak dobrih djela

Centra za nestalu i zlostavljanu djecu iz Osijeka

radost Božića

mali popisi želja

platformu

osam poludnevnih boravaka

130 djece

snažna kultura

135 pojedinačnih dječjih želja

Vinkovaca, Požege, Virovitice, Podgorača, Slavonskog Broda, Našica, Darde i Višnjevca

od odjeće, obuće i školske opreme do sportskih rekvizita, igračaka i malih osobnih darova

Brojka od 135 želja sama po sebi zvuči veliko, ali još je veća kad shvatimo da iza svakog broja stoji jedno dijete koje će ove zime dobiti nešto što mu uistinu treba i što uistinu želi. Odaziv ljudi bio je izniman i pokazao je koliko zajedništvo i dalje postoji, bez obzira na grad u kojem živimo

Ana Budimir

Kutka dobrih dijela

U naših osam poludnevnih boravaka svakodnevno borave djeca koja nam dolaze na preporuku škola, profesora i centara za socijalnu skrb, djeca koja često ne žive u idealnim obiteljskim okolnostima i kojima je potrebna dodatna podrška kako bi izgradila radne, školske i životne navike. Poludnevni boravak za njih nije samo mjesto boravka, to je stepenica prema uspjehu, prostor u kojem uče, rastu, jačaju samopouzdanje i dobivaju priliku za bolji početak. Zato su ovi božićni pokloni više od darova, oni su potvrda njihovog truda i jasna poruka da zajednica vjeruje u njih

Tomislav Ramljak

135 želja

Tekst i foto: Centar za nestalu i zlostavljanu djecu

“, danas već prepoznatljiva inicijativa, nastao je 2020. godine iz želje da omogućimo svakom djetetu da osjeti. U početku su to bili, no inicijativa je tijekom godina izrasla ukroz koju se pruža kontinuirana podrška djeci i obiteljima, od prikupljanja pomoći i opreme do niza akcija koje jačaju zajednicu i solidarnost.Danas „Kutak dobrih djela“ povezujena istoku Hrvatske i više odkoja svakodnevno koriste usluge Centra, a ovogodišnji odaziv građana još je jednom pokazao koliko jedobrote kada se okupljamo oko djece.Ove godine ostvaren je najveći uspjeh do sada, građani iz cijele zemlje u rekordnom su roku ispunilikorisnika poludnevnih boravaka izDjeca su poželjela ono što im u svakodnevici najviše nedostaje,. Sve, baš sve želje, od prve do posljednje, ispunjene su zahvaljujući ljudima koji su se odazvali iz svih krajeva Hrvatske.– poručila je, voditeljica projekta „Kutak dobrih djela“.Želje mališana objavljene su na društvenim mrežama inicijative „“ i podijeljene na stranicama Centra za nestalu i zlostavljanu djecu. Bez obzira je li netko ispunio jednu želju, podijelio objavu, ponudio pomoć ili samo pratio, svi su oni dio ove lijepe božićne priče.– rekao je, voditelj Centra za nestalu i zlostavljanu djecu.ispunjeno je zahvaljujući ljudima koji vjeruju da svako dijete zaslužuje osmijeh i priliku, i upravo njima, poručuju iz Centra, posebno zahvaljuju. Neka im blagdansko vrijeme donese ljubav, mir i zajedništvo jer svojim su činom pokazali da upravo to i zaslužuju.