Kada se dobrota umnoži: ispunjeno 135 dječjih želja
10.12.2025. 8:19
„Kutak dobrih djela“, danas već prepoznatljiva inicijativa Centra za nestalu i zlostavljanu djecu iz Osijeka, nastao je 2020. godine iz želje da omogućimo svakom djetetu da osjeti radost Božića. U početku su to bili mali popisi želja, no inicijativa je tijekom godina izrasla u platformu kroz koju se pruža kontinuirana podrška djeci i obiteljima, od prikupljanja pomoći i opreme do niza akcija koje jačaju zajednicu i solidarnost.
Danas „Kutak dobrih djela“ povezuje osam poludnevnih boravaka na istoku Hrvatske i više od 130 djece koja svakodnevno koriste usluge Centra, a ovogodišnji odaziv građana još je jednom pokazao koliko je snažna kultura dobrote kada se okupljamo oko djece.
Ove godine ostvaren je najveći uspjeh do sada, građani iz cijele zemlje u rekordnom su roku ispunili 135 pojedinačnih dječjih želja korisnika poludnevnih boravaka iz Vinkovaca, Požege, Virovitice, Podgorača, Slavonskog Broda, Našica, Darde i Višnjevca.
Djeca su poželjela ono što im u svakodnevici najviše nedostaje, od odjeće, obuće i školske opreme do sportskih rekvizita, igračaka i malih osobnih darova. Sve, baš sve želje, od prve do posljednje, ispunjene su zahvaljujući ljudima koji su se odazvali iz svih krajeva Hrvatske.
– Brojka od 135 želja sama po sebi zvuči veliko, ali još je veća kad shvatimo da iza svakog broja stoji jedno dijete koje će ove zime dobiti nešto što mu uistinu treba i što uistinu želi. Odaziv ljudi bio je izniman i pokazao je koliko zajedništvo i dalje postoji, bez obzira na grad u kojem živimo – poručila je Ana Budimir, voditeljica projekta „Kutak dobrih djela“.
Želje mališana objavljene su na društvenim mrežama inicijative „Kutka dobrih dijela“ i podijeljene na stranicama Centra za nestalu i zlostavljanu djecu. Bez obzira je li netko ispunio jednu želju, podijelio objavu, ponudio pomoć ili samo pratio, svi su oni dio ove lijepe božićne priče.
- U naših osam poludnevnih boravaka svakodnevno borave djeca koja nam dolaze na preporuku škola, profesora i centara za socijalnu skrb, djeca koja često ne žive u idealnim obiteljskim okolnostima i kojima je potrebna dodatna podrška kako bi izgradila radne, školske i životne navike. Poludnevni boravak za njih nije samo mjesto boravka, to je stepenica prema uspjehu, prostor u kojem uče, rastu, jačaju samopouzdanje i dobivaju priliku za bolji početak. Zato su ovi božićni pokloni više od darova, oni su potvrda njihovog truda i jasna poruka da zajednica vjeruje u njih – rekao je Tomislav Ramljak, voditelj Centra za nestalu i zlostavljanu djecu.
135 želja ispunjeno je zahvaljujući ljudima koji vjeruju da svako dijete zaslužuje osmijeh i priliku, i upravo njima, poručuju iz Centra, posebno zahvaljuju. Neka im blagdansko vrijeme donese ljubav, mir i zajedništvo jer svojim su činom pokazali da upravo to i zaslužuju.
Tekst i foto: Centar za nestalu i zlostavljanu djecu
