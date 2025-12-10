Servisne informacije [10. prosinca 2025.]: Prognoza, tko je bez struje, plina, vode, kalendar događanja..
10.12.2025. 7:00
Svakog dana, od ponedjeljka do petka, portal Osijek031.com svojim čitateljima nudi servisne informacije isključivo za taj dan. U servisnim informacijama možete doznati tko će biti bez struje, plina, vode, kakva će biti prognoza, popis događanja za taj dan..
DHMZ prognoza: U nizinama unutrašnjosti mjestimice magla i niski oblaci, a sredinom dana se očekuju sunčana razdoblja. Jutarnja temperatura do 2°C, a dnevna do 8°C.
Iz Hrvatske elektroprivrede obavještavaju građane da su za danas planirani radovi:
Josipovac
od 9:00 do 12:00 sati - Matije Gupca 22, 22/b, 24, 24/a, 24/c, 24/d, 24/e, 26-36 par, 36/a, 36/b, 78
Dalj
od 8:30 do 14:00 sati - Boška Paradžika 101-127, 139
Napomena: U slučaju lošeg vremena radovi se odgađaju.
Bez plina
Bez vode
Program za kino i kazalište:
Kazalište
- Dječje kazalište [08.-14.12.2025.] [program]
Kino:
- Kino Urania [04.-10.12.2025.] [program]
- Kino Urania: Besplatna projekcija nagrađivanog filma "Djevojka s iglom"
- CineStar Osijek [04.-10.12.2025.] [program]
Događaji:
- GISKO: Izložba slikarskih radova "Ususret blagdanima" @ Ogranak Industrijska četvrt
- Osječki Vodovod počeo s redovitim postupkom ispiranja vodoopskrbne mreže
- Tvrđa: Predstavljanje najljepšeg kalendara na svijetu
- GISKO: Pričaonice u prosincu i siječnju
- Radionica za starije osobe "Priprema zdrave hrane"
Adventi
- Advent u Osijeku [program, 2025.]
- Advent u Našicama [program, 2025.]
- Advent u Bizovcu [program, 2025.]
- Advent u Belišću [program, 2025.]
