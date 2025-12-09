Osječko-baranjska županija

Tekst i foto: OBŽ

i ove je godine ostvarila zapažen uspjeh na dodjeli nacionalnih nagrada „“, čime je potvrđenanašeg ruralnog turizma na razini cijele Hrvatske. Ukupnododijeljeno je projektima, manifestacijama i inicijativama koje svojim radom obogaćuju turističku ponudu županije, njeguju tradiciju i stvaraju autentične doživljaje za domaće i strane posjetitelje.osvojio jeza razvoj aktivnih turističkih sadržaja.pripala je manifestaciji, koja je prepoznata kao važan gastronomski događaj s dugogodišnjom tradicijom. U kategorijamanagrađeni sukao vinska prijestolnica Republike Hrvatske u kategoriji pametnih ruralnih zajednica, manifestacija „“ u Bilju kao primjer kvalitetnog ruralno-turističkog projekta,u kategoriji gastronomskih manifestacija, projekt „“ iz Đakova za doprinos predstavljanju ruralnog identiteta te tvrtkaiz Đakova za istaknuti rad u području zaštićenih oznaka. Posebno priznanje uručeno jeiz Bizovca u kategoriji „“, kao potvrda njezina doprinosa očuvanju i promociji lokalne baštine.Dodijeljena priznanja snažna su potvrdaruralnog turizma Osječko-baranjske županije. Nagrađeni projekti i njihovi voditelji svakodnevno ulažu trud, znanje i entuzijazam kako bi očuvali bogatu tradiciju našeg kraja, razvijali nove sadržaje i stvarali kvalitetne turističke doživljaje koji privlače sve veći broj posjetitelja.Osječko-baranjska županija čestita svim dobitnicima te zahvaljuje na predanom radu i doprinosu promociji Slavonije i Baranje kao autentične, gostoljubive i održive turističke destinacije.