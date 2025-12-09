Korisničko ime: Lozinka:
Vijesti::Kultura
Osječko-baranjska županija i ove je godine ostvarila zapažen uspjeh na dodjeli nacionalnih nagrada „Suncokret ruralnog turizma – The Sunflower Award“, čime je potvrđena izvrsnost i prepoznatljivost našeg ruralnog turizma na razini cijele Hrvatske. Ukupno osam nagrada i priznanja dodijeljeno je projektima, manifestacijama i inicijativama koje svojim radom obogaćuju turističku ponudu županije, njeguju tradiciju i stvaraju autentične doživljaje za domaće i strane posjetitelje.

Zlatnu povelju osvojio je Konjički klub Nexe Ergela Feričanci za razvoj aktivnih turističkih sadržaja. Srebrna povelja pripala je manifestaciji Tačkijada u Piškorevcima, koja je prepoznata kao važan gastronomski događaj s dugogodišnjom tradicijom. U kategorijama brončanih priznanja nagrađeni su Zmajevac kao vinska prijestolnica Republike Hrvatske u kategoriji pametnih ruralnih zajednica, manifestacija „Mjesec baranjske kuhinje“ u Bilju kao primjer kvalitetnog ruralno-turističkog projekta, Fišijada u Belom Manastiru u kategoriji gastronomskih manifestacija, projekt „Ako dotakneš Lipicanca“ iz Đakova za doprinos predstavljanju ruralnog identiteta te tvrtka Protex iz Đakova za istaknuti rad u području zaštićenih oznaka. Posebno priznanje uručeno je Katarini Novoselić iz Bizovca u kategoriji „Žene u ruralnom turizmu“, kao potvrda njezina doprinosa očuvanju i promociji lokalne baštine.

Dodijeljena priznanja snažna su potvrda vrijednosti, kreativnosti i raznolikosti ruralnog turizma Osječko-baranjske županije. Nagrađeni projekti i njihovi voditelji svakodnevno ulažu trud, znanje i entuzijazam kako bi očuvali bogatu tradiciju našeg kraja, razvijali nove sadržaje i stvarali kvalitetne turističke doživljaje koji privlače sve veći broj posjetitelja.

Osječko-baranjska županija čestita svim dobitnicima te zahvaljuje na predanom radu i doprinosu promociji Slavonije i Baranje kao autentične, gostoljubive i održive turističke destinacije.


Tekst i foto: OBŽ


Objavio: Redakcija 031




