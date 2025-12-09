Zmajevi koji ne lete

Predstava istražuje ovisnost i rizična ponašanja mladih. Jedna je od onih koje, glumačkim žargonom rečeno, prebace daleko preko rampe, ostanu u publici i nakon što završi, nekima promijene kemiju pa će razmisliti o svom ponašanju i posljedicama

Zašto su rado gledani

u predstavi ništa nije standardno, nema klasične eksplicitne osude ili nagovaranja (nemojte ovo ili učinite ovo).

Puno toga je neuobičajeno. Publika kojoj je namijenjena često burno reagira upadicama. Ovdje odmah na početku odustanu, pozorno prate, slušaju, komuniciraju s nama i aktivno sudjeluju. Možda zato što fokus nije na krivnji mladih, nego je odgovornost više na roditeljima. Usto, autorica Ivana Šojat agresiju ove disfunkcionalne obitelji stavlja na majku, koja se ispoljava na njezinoj kćeri Matei. I ta disfunkcionalnost je jedan od razloga za gledanje predstave, jer djeca brzo shvate da ne moraju biti „ludi“ kao njihovi roditelji

Davora Panića

Tatjanu Bertok Zupković

Matea Grabić Ćaćić

Antonija Pintarić i Mateja Tustanovski

Nama je veselje igrati sa svakom od njih i prilagođavati se njihovim energijama

Kazalištem Oberon

Damira Mađarića

Tekst: Narcisa Vekić/HNK u Osijeku

Foto: Kristijan Cimer

ovih dana zapravo -po cijeloj! Prosinačka je turneja ove predstave za osnovce i srednjoškolce počela u, nastavljena, dva je dana kasnije četveročlani glumački ansambl bio u susjednoj, točnije Pečuhu, potom uu petak, 5. prosinca. Današnja 37. izvedba bila je u- a slijede jošza kraj ove kalendarske godine.To znači da su u dva tjedna obišli, a koliko je to tek kilometara i mladih u publici - sigurno smo da je broj gledatelja premašio broj prijeđenih kilometara. Prema riječima, koji u predstavi glumi oca, gledališta su uvijek puna, a reakcije izvrsne, kako mladih, tako i profesora, predstavnika lokalne samouprave i- komentira Janković.Na pitanjeVjekoslav Janković nudi jednostavan odgovor:- ističe Janković.Uz njega, kao jednog od troje iskusnih članova ansambla -koji glumi psihijatra Roberta, teu ulozi majke - kao kćeri se ravnopravno izmjenjuju čak tri članice ansambla:(s kojom je predstava zaživjela na premijeri u listopadu 2021.) te. Svaka od njih donese svoj touch.- zaključio je Janković.Podsjetimo, predstava je nastala u koprodukcija s koprivničkim, na sceni je, u dramatizaciji i režiji, zaživjela samo godinu dana nakon objavljivanja knjige.