Predstava koja osvaja regiju: ‘Zmajevi koji ne lete’ na prosinačnom putovanju kroz tri države
09.12.2025. 12:10
Zmajevi koji ne lete ovih dana zapravo - jako lete po cijeloj Hrvatskoj, BiH i Mađarskoj! Prosinačka je turneja ove predstave za osnovce i srednjoškolce počela u Županji 24. studenoga, nastavljena 1. prosinca u Iloku, dva je dana kasnije četveročlani glumački ansambl bio u susjednoj Mađarskoj, točnije Pečuhu, potom u Drenovcima u petak, 5. prosinca. Današnja 37. izvedba bila je u Otoku - a slijede još Žepče (11. 12.) i Sisak (15. 12.) za kraj ove kalendarske godine.
To znači da su u dva tjedna obišli šest gradova u tri države, a koliko je to tek kilometara i mladih u publici - sigurno smo da je broj gledatelja premašio broj prijeđenih kilometara. Prema riječima Vjekoslava Jankovića, koji u predstavi glumi oca, gledališta su uvijek puna, a reakcije izvrsne, kako mladih, tako i profesora, predstavnika lokalne samouprave i Službe prevencije Ravnateljstva policije MUP-a RH.
- Predstava istražuje ovisnost i rizična ponašanja mladih. Jedna je od onih koje, glumačkim žargonom rečeno, prebace daleko preko rampe, ostanu u publici i nakon što završi, nekima promijene kemiju pa će razmisliti o svom ponašanju i posljedicama - komentira Janković.
Na pitanje Zašto su rado gledani Vjekoslav Janković nudi jednostavan odgovor: u predstavi ništa nije standardno, nema klasične eksplicitne osude ili nagovaranja (nemojte ovo ili učinite ovo).
- Puno toga je neuobičajeno. Publika kojoj je namijenjena često burno reagira upadicama. Ovdje odmah na početku odustanu, pozorno prate, slušaju, komuniciraju s nama i aktivno sudjeluju. Možda zato što fokus nije na krivnji mladih, nego je odgovornost više na roditeljima. Usto, autorica Ivana Šojat agresiju ove disfunkcionalne obitelji stavlja na majku, koja se ispoljava na njezinoj kćeri Matei. I ta disfunkcionalnost je jedan od razloga za gledanje predstave, jer djeca brzo shvate da ne moraju biti „ludi“ kao njihovi roditelji - ističe Janković.
Uz njega, kao jednog od troje iskusnih članova ansambla - Davora Panića koji glumi psihijatra Roberta, te Tatjanu Bertok Zupković u ulozi majke - kao kćeri se ravnopravno izmjenjuju čak tri članice ansambla: Matea Grabić Ćaćić (s kojom je predstava zaživjela na premijeri u listopadu 2021.) te Antonija Pintarić i Mateja Tustanovski. Svaka od njih donese svoj touch.
- Nama je veselje igrati sa svakom od njih i prilagođavati se njihovim energijama - zaključio je Janković.
Podsjetimo, predstava je nastala u koprodukcija s koprivničkim Kazalištem Oberon, na sceni je, u dramatizaciji i režiji Damira Mađarića, zaživjela samo godinu dana nakon objavljivanja knjige.
Tekst: Narcisa Vekić/HNK u Osijeku
Foto: Kristijan Cimer
