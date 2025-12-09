Korisničko ime: Lozinka:
Vijesti::Communis
Operativno dežurstvo Policijske postaje Našice jučer je u 21.30 sati zaprimilo dojavu 31-godišnjakinje iz okolice Našica da su joj se djeca u dobi od tri i šest godina gušila od udisanja zraka dok ih je kupala. Djeca su hitno prevezena u Opću županijsku bolnicu Našice, gdje su pregledana i zadržana na promatranju, izvijestili su iz policije.

Na mjestu događaja očevidna ekipa PU osječko-baranjske uz asistenciju stručnih osoba za plinske sustave i dimnjake, obavila je očevid kojim je utvrđeno da su djeca otrovana ugljičnim monoksidom zbog korištenja takozvane prisilne ventilacije, odnosno kuhinjske nape. Ona je izvukla kisik iz prostora, što je dovelo do povećane koncentracije ugljičnog monoksida u kupaonici u kojoj je radio plinski bojler.


Foto: Osijek031.com/Ilustracija


