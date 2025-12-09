Osijek odao počast poginulim pripadnicima 68. bojne vojne policije
09.12.2025. 8:30
Polaganjem vijenaca i paljenjem svijeća kod spomen obilježja 68. bojne vojne policije u osječkom studentskom Kampusu odana je počast poginulim pripadnicima postrojbe. Tijekom Domovinskog rata poginulo je 13 pripadnika, a više od sto ih je ranjeno. Vijenac su položili i predstavnici Ministarstva obrane i Ministarstva hrvatskih branitelja, Grada Osijeka, članovi udruga proisteklih iz Domovinskog rata. Vijenac je položio i zapalio svijeću za sve poginule pripadnike 68. bojne VP i zamjenik županice Goran Ivanović. Zahvalio je svim pripadnicima vojne policije, a posebno 68. bojne. Prvi dan prosinca bili posebno teški za Osječane, kada su se vodile odlučne bitke za opstojnost grada. Danas u vremenu mira ostaje nam ono što nam je svima zadaća, da čuvamo uspomenu poginule hrvatske branitelje da mi imali Hrvatsku, istakao je Ivanović. Trudit ćemo se, zbog onih koji su se žrtvovali, učiniti Osječko-baranjsku županiju i cijelu Hrvatsku boljim mjestom za život.
Organizatori obilježavanja 34. obljetnice članovi su županijske Udruge veterana vojne policije iz Domovinskog rata. Predsjednik Udruge veterana vojne policije iz Domovinskog rata Osječko - baranjske županije Stipe Modrić rekao je kako je Vojna policija sudjelovala u svim borbenim operacijama, a uz sve to obavljala je i vojno - policijske zadaće. Kroz postrojbu je prošlo dvije tisuće pripadnika, poginulo je 13 hrvatskih branitelja, a više od sto ih je ranjeno.
Tekst i foto: OBŽ
