Polaganjem vijenaca i paljenjem svijeća

68. bojne vojne policije

počast

Domovinskog rata

13 pripadnika

Ministarstva obrane i Ministarstva hrvatskih branitelja, Grada Osijeka, članovi udruga proisteklih iz Domovinskog rata

Goran Ivanović

Prvi dan prosinca bili posebno teški za Osječane, kada su se vodile odlučne bitke za opstojnost grada. Danas u vremenu mira ostaje nam ono što nam je svima zadaća, da čuvamo uspomenu poginule hrvatske branitelje da mi imali Hrvatsku

Trudit ćemo se, zbog onih koji su se žrtvovali, učiniti Osječko-baranjsku županiju i cijelu Hrvatsku boljim mjestom za život

druge veterana vojne policije iz Domovinskog rata

Stipe Modrić

Vojna policija sudjelovala u svim borbenim operacijama, a uz sve to obavljala je i vojno - policijske zadaće. Kroz postrojbu je prošlo dvije tisuće pripadnika, poginulo je 13 hrvatskih branitelja, a više od sto ih je ranjeno

