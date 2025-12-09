Korisničko ime: Lozinka:
Vijesti::Communis
Svakog dana, od ponedjeljka do petka, portal Osijek031.com svojim čitateljima nudi servisne informacije isključivo za taj dan. U servisnim informacijama možete doznati tko će biti bez struje, plina, vode, kakva će biti prognoza, popis događanja za taj dan..


DHMZ prognoza: U većini predjela unutrašnjosti magla i niski oblaci, a poslijepodne mjestimice sunčanije. Jutarnja temperatura do 2°C, a dnevna do 9°C.

Iz Hrvatske elektroprivrede obavještavaju građane da su za danas planirani radovi:

Osijek
od 8:30 do 12:30 sati - Crkvena ulica 28, 32-34 par, Zmaj Jove Jovanovića 2, 2/a, 4-6 par, 6/a, 8, 8/a, 10-22 par, 19

Čepin
od 8:30 do 12:00 sati - Kralja Zvonimira 2,2a,8,8a, osječka 1-7

Josipovac
od 12:30 do 15:00 sati - Osječka 160/b, 190, 198, 202-206 par, 220, 220/b, 228-230 par, 211-215 nep

Petrijevci
od 12:30 do 15:00 sati - Provala 2, 2/a, 3

Nemetin
od 12:30 do 15:30 sati - Vukovarska cesta 229/b

Napomena: U slučaju lošeg vremena radovi se odgađaju.

Bez plina

Bez vode
od 8:00 do 14:00 sati - Vijenac Josipa Kozarca i Ulica J.J. Strossmayera kbr. 127 i 129.

Program za kino i kazalište:
Kazalište
- Dječje kazalište [08.-14.12.2025.] [program]

Kino:
- Kino Urania [04.-10.12.2025.] [program]
- CineStar Osijek [04.-10.12.2025.] [program]

Događaji:
- GISKO: Izložba slikarskih radova "Ususret blagdanima" @ Ogranak Industrijska četvrt
- Osječki Vodovod počeo s redovitim postupkom ispiranja vodoopskrbne mreže
- FFOS: Tribina "Svakodnevni život u Slavoniji u osmansko doba"

Adventi
- Advent u Osijeku [program, 2025.]
- Advent u Našicama [program, 2025.]
- Advent u Bizovcu [program, 2025.]
- Advent u Belišću [program, 2025.]



Objavio: Redakcija 031 | Komentari (0)




