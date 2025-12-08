osnovnim i srednjim školama

- Anamarija Balažić

- Josipa Brekalo

- Viktorija Borovec

- Dragan Cvetković

- Dalibor Čizmok

- Matija Repinac

- Daniel Kosec

- Silvija Kovačec

- Krunoslav Kalafatić

- Ljiljana Jaroš

- Josip Ivančić

- Davor Milas

- Amir Mešić

- Davor Peršić

- Zoran Papučić

-Larisa Rickert

- Hrvoje Rengel

- Gordana Vrbanić

- Josip Šošić

- Dalibor Tomšić

- Ivana Vujić

diljempostavljeno jeu znak trajnog sjećanja nakoje jetijekom Domovinskog rata na području naše županije.Ove spomen-ploče čuvaju uspomenu na- na djecu čija su imena nekada ispisivala školske dnevnike, odjekivala hodnicima i rasla uz svoje vršnjake, a čije je djetinjstvo prekinuto ratom i agresijom na domovinu nam Hrvatsku.Postavljanjem ovih pločase poglavlje naše povijesti - naprotiv,svakom djetetu čiji jeugašen na brutalan način. Ovaj projekt provodi se u suradnji s osnovnim i srednjim školama županije, roditeljima, braniteljskim udrugama i lokalnim zajednicama, s ciljem da se nijedno ime ne izgubi iz kolektivnog sjećanja.poziva sve građane koji imaju informacije o djecitijekom Domovinskog rata, a koja još, da se jave nadležnim službama. Želja je da svako dijete dobije svoje dostojanstveno mjesto sjećanja.Ujedno se nastavlja i priprema projektne dokumentacije zasvoj djeci poginuloj u Domovinskom ratu, koji će biti postavljen kao središnje mjesto pijeteta i trajnog sjećanja.Žrtva ove djece ostaje naš trajni zavjet da nikada ne zaboravimo istinu, da čuvamo mir i da s ponosom prenosimo naslijeđe slobode budućim generacijama.