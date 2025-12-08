U čast prerano ugašenim životima: 17 spomen-ploča u školama Osječko-baranjske županije
08.12.2025. 16:12
U osnovnim i srednjim školama diljem Osječko-baranjske županije postavljeno je 17 spomen-ploča u znak trajnog sjećanja na 21 dijete osnovnoškolske i srednjoškolske dobi koje je izgubilo život tijekom Domovinskog rata na području naše županije.
Ove spomen-ploče čuvaju uspomenu na prerano ugašene živote - na djecu čija su imena nekada ispisivala školske dnevnike, odjekivala hodnicima i rasla uz svoje vršnjake, a čije je djetinjstvo prekinuto ratom i agresijom na domovinu nam Hrvatsku.
Njihova imena ostaju trajno upisana u našu povijest:
- Anamarija Balažić
- Josipa Brekalo
- Viktorija Borovec
- Dragan Cvetković
- Dalibor Čizmok
- Matija Repinac
- Daniel Kosec
- Silvija Kovačec
- Krunoslav Kalafatić
- Ljiljana Jaroš
- Josip Ivančić
- Davor Milas
- Amir Mešić
- Davor Peršić
- Zoran Papučić
-Larisa Rickert
- Hrvoje Rengel
- Gordana Vrbanić
- Josip Šošić
- Dalibor Tomšić
- Ivana Vujić
Postavljanjem ovih ploča ne zatvara se poglavlje naše povijesti - naprotiv, čuva se istina, brani sjećanje i odaje počast svakom djetetu čiji je nevini život ugašen na brutalan način. Ovaj projekt provodi se u suradnji s osnovnim i srednjim školama županije, roditeljima, braniteljskim udrugama i lokalnim zajednicama, s ciljem da se nijedno ime ne izgubi iz kolektivnog sjećanja.
Osječko-baranjska županija poziva sve građane koji imaju informacije o djeci stradaloj tijekom Domovinskog rata, a koja još nisu evidentirana, da se jave nadležnim službama. Želja je da svako dijete dobije svoje dostojanstveno mjesto sjećanja.
Ujedno se nastavlja i priprema projektne dokumentacije za izgradnju spomenika svoj djeci poginuloj u Domovinskom ratu, koji će biti postavljen kao središnje mjesto pijeteta i trajnog sjećanja.
Žrtva ove djece ostaje naš trajni zavjet da nikada ne zaboravimo istinu, da čuvamo mir i da s ponosom prenosimo naslijeđe slobode budućim generacijama.
Tekst: OBŽ
Foto: Pixabay.com/Ilustracija
