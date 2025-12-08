Kad ti se rodi dijete, a susjedima se rodi ideja da zovu policiju…
08.12.2025. 21:00
Posljednjih godina postao je uobičajen trend da se rođenje djeteta slavi spontano, često već prvi ili drugi dan nakon povratka iz rodilišta. Obitelj i prijatelji okupe se brzo, emocije su velike, a slavlje lako potraje do jutarnjih sati. No dok je raspoloženje euforično, mnogi roditelji suočavaju se s jednim neugodnim problemom – buka nerijetko dovede do toga da proslavu prekine policija ili pritužbe susjeda.
Upravo iz takvih situacija rođena je ideja za posebnu zimsku pogodnost od 50% popusta na Party House Ranchu, popularnom osječkom prostoru za zabave i proslave. Kako kažu iz ovog objekta, sve više roditelja traži mjesto gdje mogu opušteno i bez straha od susjeda obilježiti dolazak nove bebe.
“Razgovarali smo s nekoliko obitelji koje su nam ispričale gotovo identičnu priču – rodilo se dijete, svi su došli čestitati, slavlje je eskaliralo, a onda je stiglo kucanje na vrata. Nakon toga su shvatili da im treba prostor gdje mogu biti slobodni, glasni i bez stresa. Tako je nastao naš zimski popust,” poručuju iz Party House Rancha.
Posebna pogodnost tijekom zimskog perioda
Kako bi izašli u susret roditeljima, Party House Ranch tijekom zimskog perioda nudi značajne popuste na sve proslave povodom rođenja djeteta.
Ponuda uključuje:
- veliki i izolirani prostor idealan za obitelj i prijatelje
- mogućnost glasne glazbe bez brige o susjedima uz YouTube i Spotify premium
- fleksibilne last minute rezervacije
- toplu, privatnu atmosferu pogodnu i za malu i za veliku ekipu
“Znamo da se rođenje djeteta često ne planira mjesecima unaprijed. Zato želimo omogućiti roditeljima da već sutra mogu rezervirati termin ako im zatreba. Bitno nam je da se osjećaju opušteno i da im prvi dani s bebom budu ispunjeni pozitivnim uspomenama.”
Zašto mnogi roditelji biraju proslavu izvan doma?
- nema pritužbi susjeda
- glasna glazba nije problem
- prostran i ugodan prostor
- idealno i za male i za velike i last minute fešte
- nema pospremanja nakon tuluma
- prostor potpuno opremljen priborom za jelo i piće te profesionalnim hladnjacima
- Youtube premium, Spotify premium, veliko platno za projekcije
- stolni nogomet, pikado, aparati za zabavu, playstation 5
Mnogi roditelji potvrđuju kako im je proslava izvan doma uklonila stres oko buke, pospremanja, parking, ograničenog prostora i brige o tome hoće li slavlje nekome smetati. Umjesto toga mogu se posvetiti gostima, novoj bebi i dobroj atmosferi.
Proslave koje stvaraju lijepa sjećanja – bez stresa
Party House Ranch tako postaje sve popularniji izbor za obiteljska događanja, a zimskim popustom žele dodatno olakšati ovaj jedinstveni trenutak dolaska prinove u njihove obitelji.
Kako rezervirati?
Svi zainteresirani mogu rezervirati termin ili saznati više informacija na Partyranch.com.hr ili izravnim pozivom na 0952272624 ili porukom na email: [email protected].
Upravo iz takvih situacija rođena je ideja za posebnu zimsku pogodnost od 50% popusta na Party House Ranchu, popularnom osječkom prostoru za zabave i proslave. Kako kažu iz ovog objekta, sve više roditelja traži mjesto gdje mogu opušteno i bez straha od susjeda obilježiti dolazak nove bebe.
“Razgovarali smo s nekoliko obitelji koje su nam ispričale gotovo identičnu priču – rodilo se dijete, svi su došli čestitati, slavlje je eskaliralo, a onda je stiglo kucanje na vrata. Nakon toga su shvatili da im treba prostor gdje mogu biti slobodni, glasni i bez stresa. Tako je nastao naš zimski popust,” poručuju iz Party House Rancha.
Posebna pogodnost tijekom zimskog perioda
Kako bi izašli u susret roditeljima, Party House Ranch tijekom zimskog perioda nudi značajne popuste na sve proslave povodom rođenja djeteta.
Ponuda uključuje:
- veliki i izolirani prostor idealan za obitelj i prijatelje
- mogućnost glasne glazbe bez brige o susjedima uz YouTube i Spotify premium
- fleksibilne last minute rezervacije
- toplu, privatnu atmosferu pogodnu i za malu i za veliku ekipu
“Znamo da se rođenje djeteta često ne planira mjesecima unaprijed. Zato želimo omogućiti roditeljima da već sutra mogu rezervirati termin ako im zatreba. Bitno nam je da se osjećaju opušteno i da im prvi dani s bebom budu ispunjeni pozitivnim uspomenama.”
Zašto mnogi roditelji biraju proslavu izvan doma?
- nema pritužbi susjeda
- glasna glazba nije problem
- prostran i ugodan prostor
- idealno i za male i za velike i last minute fešte
- nema pospremanja nakon tuluma
- prostor potpuno opremljen priborom za jelo i piće te profesionalnim hladnjacima
- Youtube premium, Spotify premium, veliko platno za projekcije
- stolni nogomet, pikado, aparati za zabavu, playstation 5
Mnogi roditelji potvrđuju kako im je proslava izvan doma uklonila stres oko buke, pospremanja, parking, ograničenog prostora i brige o tome hoće li slavlje nekome smetati. Umjesto toga mogu se posvetiti gostima, novoj bebi i dobroj atmosferi.
Proslave koje stvaraju lijepa sjećanja – bez stresa
Party House Ranch tako postaje sve popularniji izbor za obiteljska događanja, a zimskim popustom žele dodatno olakšati ovaj jedinstveni trenutak dolaska prinove u njihove obitelji.
Kako rezervirati?
Svi zainteresirani mogu rezervirati termin ili saznati više informacija na Partyranch.com.hr ili izravnim pozivom na 0952272624 ili porukom na email: [email protected].
[Sponzorirani članak]
Objavio: Redakcija 031 | Komentari (0)