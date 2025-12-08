Pirotehnika nije igra: MUP pokrenuo akciju "Mir i dobro"
08.12.2025. 12:30
Ministarstvo unutarnjih poslova i ove će godine, provoditi operativnu akciju „Mir i dobro“ koja je započela 29. studenog 2025. godine i trajat će do 8. siječnja 2026. godine.
Cilj operativne akcije je sprječavanje nezakonite uporabe oružja, pirotehničkih i drugih eksplozivnih sredstava u vrijeme božićnih i novogodišnjih blagdana. Akcija je pokrenuta još 1993. godine kako bi božićni i novogodišnji blagdani protekli u miru te kako bi se povećala opća sigurnost građana.
Vaša sigurnost i sigurnost vaših bližnjih izravno ovisi o vašem ponašanju. Mnogi ne shvaćaju kako je „igranje“ s pirotehničkim sredstvima, pa čak i najobičnijim petardama, uvijek rizično.
Ako koristite pirotehnička sredstva, spriječite moguća ozljeđivanja svoje djece i svojih bližnjih. Naučite kako sigurno rukovati pirotehničkim sredstvima.
Kategorije pirotehničkih sredstava
Pirotehnička sredstva su sva sredstva koja sadrže eksplozivne tvari ili eksplozivnu smjesu tvari namijenjenih za stvaranje topline, svjetla, zvuka, plina ili dima, ili kombinaciju takvih učinaka kroz samostalne egzotermne kemijske reakcije, a dijele se na kategorije F1, F2, F3, F4, T1, T2, P1 i P2.
Pirotehnička sredstva razvrstana su u navedene kategorije s obzirom na njihovu namjenu, rizik same uporabe te razinu buke koju proizvode.
Tako kategorija F1 obuhvaća pirotehnička sredstva koja predstavljaju vrlo nizak rizik i zanemarivu razinu buke, a koja su namijenjena za uporabu u ograničenim prostorima, uključujući i one namijenjene za uporabu unutar stambenih zgrada, dok kategorija F4 obuhvaća pirotehnička sredstva koja predstavljaju visok rizik i koja smiju koristiti samo osobe sa stručnim znanjem (uobičajeno poznata kao sredstva za profesionalnu uporabu), a čija razina buke nije štetna za ljudsko zdravlje.
Građanima nije dozvoljena nabava, posjedovanje niti uporaba petardi i redenika kategorije F2 i F3 te pirotehničkih sredstava kategorije F4, P1, P2,T1, i T2 za osobne potrebe.
Uporaba sredstava iz kategorije F2 i F3 zabranjena je za građane od 2. siječnja 2022. godine.
Ostala pirotehnička sredstva iz kategorije F2 i F3 mogu se građanima starijim od 18 godina prodavati u razdoblju od 15. prosinca do 1. siječnja, u prodavaonicama pirotehničkih sredstava koje posjeduju odobrenje Ministarstva unutarnjih poslova, dok je njihova uporaba dozvoljena građanima starijim od 18 godina u razdoblju od 27. prosinca do 1. siječnja.
Pirotehnička sredstva kategorije F1 mogu se, osim u prodavaonicama oružja i streljiva te prodavaonicama pirotehničkih sredstava, prodavati u maloprodaji i u drugim prodavaonicama te na kioscima tijekom cijele godine, građanima starijim od 14 godina, a uporaba je dozvoljena građanima starijim od 14 godina tijekom cijele godine.
Još je nužno napomenuti da je građanima, u zatvorenim prostorima i na prostoru gdje se okuplja veći broj građana, zabranjeno korištenje dozvoljenih pirotehničkih sredstava, osim pirotehničkih sredstava kategorije F1, a pirotehnička sredstva kategorije F2, F3, T1, T2, P1 i P2 dozvoljeno je koristiti u zatvorenim prostorima i na prostoru gdje se okuplja veći broj građana samo pravnim osobama i obrtima koji imaju odobrenje Ministarstva unutarnjih poslova.
Osnovna pravila za sigurno rukovanje pirotehničkim sredstvima
- Obvezno pročitati i pridržavati se uputa proizvođača za sigurno rukovanje
- Djeci mlađoj od 14 godina nije dopuštena kupovina i korištenje pirotehničkih sredstava
- Osobe mlađe od 18 godina ne smiju koristiti pirotehnička sredstva F2 i F3 kategorije jer posljedice mogu biti kobne
- Pirotehnička sredstva ne koristiti pod utjecajem alkohola
- Poštovati sigurnosnu udaljenost pri aktiviranju pirotehničkoga sredstva
- Pojam „sigurnosna udaljenost“ znači da u ugroženom prostoru ne smije biti prolaznika, djece, životinja ili zapaljivih ili osjetljivih predmeta te drugih sredstava ili predmeta koja pirotehničko sredstvo može oštetiti (vozila i sl.)
Posebni savjeti za roditelje
- Kako biste izbjegli neželjene posljedice, ne poklanjajte djeci nešto od čega bi mogli stradati
- Uvijek budite uzor svom djetetu jer djeca petarde ne doživljavaju opasnima ako ih i vi koristite
- Petarde nisu igračke, a najčešće uzrokuju ozljede šaka i prstiju, lica i očiju
- Savjetujte djecu da ne diraju neaktivirana pirotehnička sredstva, ne rastavljaju ih i ne pomiču, a u slučaju da ih zapaze neka odmah zatraže vašu pomoć
- Ako se ipak odlučite koristiti pirotehničkim sredstvima, prvo pozorno proučite upute o načinu rukovanja pirotehničkim sredstvima jer njihova pogrešna uporaba može biti kobna
Najbolja preventiva jest nekorištenje pirotehnike i drugih eksplozivnih i ubojitih sredstava jer blagdani se mogu proslaviti i drukčije: ljepše, ugodnije i - prije svega - svečanije.
Tekst i foto: PU osječko-baranjska
Cilj operativne akcije je sprječavanje nezakonite uporabe oružja, pirotehničkih i drugih eksplozivnih sredstava u vrijeme božićnih i novogodišnjih blagdana. Akcija je pokrenuta još 1993. godine kako bi božićni i novogodišnji blagdani protekli u miru te kako bi se povećala opća sigurnost građana.
Vaša sigurnost i sigurnost vaših bližnjih izravno ovisi o vašem ponašanju. Mnogi ne shvaćaju kako je „igranje“ s pirotehničkim sredstvima, pa čak i najobičnijim petardama, uvijek rizično.
Ako koristite pirotehnička sredstva, spriječite moguća ozljeđivanja svoje djece i svojih bližnjih. Naučite kako sigurno rukovati pirotehničkim sredstvima.
Kategorije pirotehničkih sredstava
Pirotehnička sredstva su sva sredstva koja sadrže eksplozivne tvari ili eksplozivnu smjesu tvari namijenjenih za stvaranje topline, svjetla, zvuka, plina ili dima, ili kombinaciju takvih učinaka kroz samostalne egzotermne kemijske reakcije, a dijele se na kategorije F1, F2, F3, F4, T1, T2, P1 i P2.
Pirotehnička sredstva razvrstana su u navedene kategorije s obzirom na njihovu namjenu, rizik same uporabe te razinu buke koju proizvode.
Tako kategorija F1 obuhvaća pirotehnička sredstva koja predstavljaju vrlo nizak rizik i zanemarivu razinu buke, a koja su namijenjena za uporabu u ograničenim prostorima, uključujući i one namijenjene za uporabu unutar stambenih zgrada, dok kategorija F4 obuhvaća pirotehnička sredstva koja predstavljaju visok rizik i koja smiju koristiti samo osobe sa stručnim znanjem (uobičajeno poznata kao sredstva za profesionalnu uporabu), a čija razina buke nije štetna za ljudsko zdravlje.
Građanima nije dozvoljena nabava, posjedovanje niti uporaba petardi i redenika kategorije F2 i F3 te pirotehničkih sredstava kategorije F4, P1, P2,T1, i T2 za osobne potrebe.
Uporaba sredstava iz kategorije F2 i F3 zabranjena je za građane od 2. siječnja 2022. godine.
Ostala pirotehnička sredstva iz kategorije F2 i F3 mogu se građanima starijim od 18 godina prodavati u razdoblju od 15. prosinca do 1. siječnja, u prodavaonicama pirotehničkih sredstava koje posjeduju odobrenje Ministarstva unutarnjih poslova, dok je njihova uporaba dozvoljena građanima starijim od 18 godina u razdoblju od 27. prosinca do 1. siječnja.
Pirotehnička sredstva kategorije F1 mogu se, osim u prodavaonicama oružja i streljiva te prodavaonicama pirotehničkih sredstava, prodavati u maloprodaji i u drugim prodavaonicama te na kioscima tijekom cijele godine, građanima starijim od 14 godina, a uporaba je dozvoljena građanima starijim od 14 godina tijekom cijele godine.
Još je nužno napomenuti da je građanima, u zatvorenim prostorima i na prostoru gdje se okuplja veći broj građana, zabranjeno korištenje dozvoljenih pirotehničkih sredstava, osim pirotehničkih sredstava kategorije F1, a pirotehnička sredstva kategorije F2, F3, T1, T2, P1 i P2 dozvoljeno je koristiti u zatvorenim prostorima i na prostoru gdje se okuplja veći broj građana samo pravnim osobama i obrtima koji imaju odobrenje Ministarstva unutarnjih poslova.
Osnovna pravila za sigurno rukovanje pirotehničkim sredstvima
- Obvezno pročitati i pridržavati se uputa proizvođača za sigurno rukovanje
- Djeci mlađoj od 14 godina nije dopuštena kupovina i korištenje pirotehničkih sredstava
- Osobe mlađe od 18 godina ne smiju koristiti pirotehnička sredstva F2 i F3 kategorije jer posljedice mogu biti kobne
- Pirotehnička sredstva ne koristiti pod utjecajem alkohola
- Poštovati sigurnosnu udaljenost pri aktiviranju pirotehničkoga sredstva
- Pojam „sigurnosna udaljenost“ znači da u ugroženom prostoru ne smije biti prolaznika, djece, životinja ili zapaljivih ili osjetljivih predmeta te drugih sredstava ili predmeta koja pirotehničko sredstvo može oštetiti (vozila i sl.)
Posebni savjeti za roditelje
- Kako biste izbjegli neželjene posljedice, ne poklanjajte djeci nešto od čega bi mogli stradati
- Uvijek budite uzor svom djetetu jer djeca petarde ne doživljavaju opasnima ako ih i vi koristite
- Petarde nisu igračke, a najčešće uzrokuju ozljede šaka i prstiju, lica i očiju
- Savjetujte djecu da ne diraju neaktivirana pirotehnička sredstva, ne rastavljaju ih i ne pomiču, a u slučaju da ih zapaze neka odmah zatraže vašu pomoć
- Ako se ipak odlučite koristiti pirotehničkim sredstvima, prvo pozorno proučite upute o načinu rukovanja pirotehničkim sredstvima jer njihova pogrešna uporaba može biti kobna
Najbolja preventiva jest nekorištenje pirotehnike i drugih eksplozivnih i ubojitih sredstava jer blagdani se mogu proslaviti i drukčije: ljepše, ugodnije i - prije svega - svečanije.
Tekst i foto: PU osječko-baranjska
Objavio: Redakcija 031 | Komentari (0)