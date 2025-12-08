Ministarstvo unutarnjih poslova

Mir i dobro

sprječavanje

protekli u miru

ne shvaćaju

ozljeđivanja svoje djece i svojih bližnjih

Kategorije pirotehničkih sredstava

eksplozivne tvari ili eksplozivnu smjesu tvari

vrlo nizak rizik i zanemarivu razinu buke

visok rizik

nije dozvoljena

zabranjena

Ministarstva unutarnjih poslova

27. prosinca do 1. siječnja

zabranjeno korištenje

Osnovna pravila za sigurno rukovanje pirotehničkim sredstvima

Posebni savjeti za roditelje

Tekst i foto: PU osječko-baranjska

i ove će godine, provoditi operativnu akciju „“ koja je započela 29. studenog 2025. godine i trajat će do 8. siječnja 2026. godine.Cilj operativne akcije jenezakonite uporabe oružja, pirotehničkih i drugih eksplozivnih sredstava u vrijeme božićnih i novogodišnjih blagdana. Akcija je pokrenuta još 1993. godine kako bi božićni i novogodišnji blagdanite kako bi se povećala opća sigurnost građana.Vaša sigurnost i sigurnost vaših bližnjih izravno ovisi o vašem ponašanju. Mnogikako je „igranje“ s pirotehničkim sredstvima, pa čak i najobičnijim petardama, uvijek rizično.Ako koristite pirotehnička sredstva, spriječite moguća. Naučite kako sigurno rukovati pirotehničkim sredstvima.Pirotehnička sredstva su sva sredstva koja sadrženamijenjenih za stvaranje topline, svjetla, zvuka, plina ili dima, ili kombinaciju takvih učinaka kroz samostalne egzotermne kemijske reakcije, a dijele se na kategorije F1, F2, F3, F4, T1, T2, P1 i P2.Pirotehnička sredstva razvrstana su u navedene kategorije s obzirom na njihovu namjenu, rizik same uporabe te razinu buke koju proizvode.Tako kategorija F1 obuhvaća pirotehnička sredstva koja predstavljaju, a koja su namijenjena za uporabu u ograničenim prostorima, uključujući i one namijenjene za uporabu unutar stambenih zgrada, dok kategorija F4 obuhvaća pirotehnička sredstva koja predstavljajui koja smiju koristiti samo osobe sa stručnim znanjem (uobičajeno poznata kao sredstva za profesionalnu uporabu), a čija razina buke nije štetna za ljudsko zdravlje.Građanimanabava, posjedovanje niti uporaba petardi i redenika kategorije F2 i F3 te pirotehničkih sredstava kategorije F4, P1, P2,T1, i T2 za osobne potrebe.Uporaba sredstava iz kategorije F2 i F3je za građane od 2. siječnja 2022. godine.Ostala pirotehnička sredstva iz kategorije F2 i F3 mogu se građanima starijim od 18 godina prodavati u razdoblju od 15. prosinca do 1. siječnja, u prodavaonicama pirotehničkih sredstava koje posjeduju odobrenje, dok je njihova uporaba dozvoljena građanima starijim od 18 godina u razdoblju odPirotehnička sredstva kategorije F1 mogu se, osim u prodavaonicama oružja i streljiva te prodavaonicama pirotehničkih sredstava, prodavati u maloprodaji i u drugim prodavaonicama te na kioscima tijekom cijele godine, građanima starijim od 14 godina, a uporaba je dozvoljena građanima starijim od 14 godina tijekom cijele godine.Još je nužno napomenuti da je građanima, u zatvorenim prostorima i na prostoru gdje se okuplja veći broj građana,dozvoljenih pirotehničkih sredstava, osim pirotehničkih sredstava kategorije F1, a pirotehnička sredstva kategorije F2, F3, T1, T2, P1 i P2 dozvoljeno je koristiti u zatvorenim prostorima i na prostoru gdje se okuplja veći broj građana samo pravnim osobama i obrtima koji imaju odobrenje Ministarstva unutarnjih poslova.- Obvezno pročitati i pridržavati se uputa proizvođača za sigurno rukovanje- Djeci mlađoj od 14 godina nije dopuštena kupovina i korištenje pirotehničkih sredstava- Osobe mlađe od 18 godina ne smiju koristiti pirotehnička sredstva F2 i F3 kategorije jer posljedice mogu biti kobne- Pirotehnička sredstva ne koristiti pod utjecajem alkohola- Poštovati sigurnosnu udaljenost pri aktiviranju pirotehničkoga sredstva- Pojam „sigurnosna udaljenost“ znači da u ugroženom prostoru ne smije biti prolaznika, djece, životinja ili zapaljivih ili osjetljivih predmeta te drugih sredstava ili predmeta koja pirotehničko sredstvo može oštetiti (vozila i sl.)- Kako biste izbjegli neželjene posljedice, ne poklanjajte djeci nešto od čega bi mogli stradati- Uvijek budite uzor svom djetetu jer djeca petarde ne doživljavaju opasnima ako ih i vi koristite- Petarde nisu igračke, a najčešće uzrokuju ozljede šaka i prstiju, lica i očiju- Savjetujte djecu da ne diraju neaktivirana pirotehnička sredstva, ne rastavljaju ih i ne pomiču, a u slučaju da ih zapaze neka odmah zatraže vašu pomoć- Ako se ipak odlučite koristiti pirotehničkim sredstvima, prvo pozorno proučite upute o načinu rukovanja pirotehničkim sredstvima jer njihova pogrešna uporaba može biti kobnaNajbolja preventiva jest nekorištenje pirotehnike i drugih eksplozivnih i ubojitih sredstava jer blagdani se mogu proslaviti i drukčije: ljepše, ugodnije i - prije svega - svečanije.