Kaos na raskrižju: Sudar i izlijetanje u kanal, 15-godišnjakinja zadobila teške i po život opasne ozljede
08.12.2025. 11:29
Na raskrižju Tomislavove i Radićeve ulice u Vukojevcima jučer se oko 15.55 sati dogodila prometna nesreća u kojoj su sudjelovala dva automobila, a više osoba je ozlijeđeno.
35-godišnji vozač osobnog automobila je na navedenom raskrižju skretao ulijevo, a da prethodno nije propustio vozilo koje je nepropisnom brzinom dolazilo iz suprotnog smjera s kojim je upravljao 54-godišnji vozač zbog čega je došlo do udara osobnog automobila 54-godišnjaka u desnu bočnu stranu automobila 35-godišnjaka. Nakon sudara 54-godišnji vozač je s osobnim automobilom sletio u odvodni kanal pri čemu je udario u prometni znak, a potom i u most kolnog ulaza.
U prometnoj nesreći 54-godišnji vozač i suvozač teško su ozlijeđeni, a 15-godišnja putnica iz istog vozila zadobila je teške i po život opasne ozljede.
Očevidom prometne nesreće utvrđeno je da 54-godišnji vozač i putnica u trenutku prometne nesreće nisu koristili sigurnosni pojas, izvijestili su iz policije.
Nastavlja se daljnje kriminalističko istraživanje kako bi se utvrdile sve okolnosti opisane prometne nesreće.
