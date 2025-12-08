Tomislavove i Radićeve ulice

prometna nesreća

35-godišnji vozač

nije propustio

nepropisnom brzinom

54-godišnji vozač

sletio u odvodni kanal

teško su ozlijeđeni

teške i po život opasne ozljede

nisu koristili sigurnosni pojas

Foto: Osijek031.com/Arhiv

Na raskrižjuu Vukojevcima jučer se oko 15.55 sati dogodilau kojoj su sudjelovala dva automobila, a više osoba je ozlijeđeno.osobnog automobila je na navedenom raskrižju skretao ulijevo, a da prethodnovozilo koje jedolazilo iz suprotnog smjera s kojim je upravljaozbog čega je došlo do udara osobnog automobila 54-godišnjaka u desnu bočnu stranu automobila 35-godišnjaka. Nakon sudara 54-godišnji vozač je s osobnim automobilompri čemu je udario u prometni znak, a potom i u most kolnog ulaza.U prometnoj nesreći 54-godišnji vozač i suvozač, a 15-godišnja putnica iz istog vozila zadobila jeOčevidom prometne nesreće utvrđeno je da 54-godišnji vozač i putnica u trenutku prometne nesreće, izvijestili su iz policije.Nastavlja se daljnje kriminalističko istraživanje kako bi se utvrdile sve okolnosti opisane prometne nesreće.