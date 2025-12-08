Korisničko ime: Lozinka:
Vijesti::Communis
Na raskrižju Tomislavove i Radićeve ulice u Vukojevcima jučer se oko 15.55 sati dogodila prometna nesreća u kojoj su sudjelovala dva automobila, a više osoba je ozlijeđeno.

35-godišnji vozač osobnog automobila je na navedenom raskrižju skretao ulijevo, a da prethodno nije propustio vozilo koje je nepropisnom brzinom dolazilo iz suprotnog smjera s kojim je upravljao 54-godišnji vozač zbog čega je došlo do udara osobnog automobila 54-godišnjaka u desnu bočnu stranu automobila 35-godišnjaka. Nakon sudara 54-godišnji vozač je s osobnim automobilom sletio u odvodni kanal pri čemu je udario u prometni znak, a potom i u most kolnog ulaza.

U prometnoj nesreći 54-godišnji vozač i suvozač teško su ozlijeđeni, a 15-godišnja putnica iz istog vozila zadobila je teške i po život opasne ozljede.

Očevidom prometne nesreće utvrđeno je da 54-godišnji vozač i putnica u trenutku prometne nesreće nisu koristili sigurnosni pojas, izvijestili su iz policije.

Nastavlja se daljnje kriminalističko istraživanje kako bi se utvrdile sve okolnosti opisane prometne nesreće.


Foto: Osijek031.com/Arhiv


Objavio: Redakcija 031 | Komentari (0)




