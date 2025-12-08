60-godišnja vozačica

nije prilagodila osobinama i stanju ceste

dva prometna znaka

napustila mjesto događaja

2,92 promila alkohola u krvi

260 eura

1.320 eura

zabrane

390 eura

zabrane

Foto: Pixabay.com/Ilustracija

je jučer oko 16.13 sati u ulici Republike u Petrijevcima upravljala osobnim automobilom, a kako brzinu, sletjela je vozilom s kolnika na bankinu, gdje je udarila uNakon prometne nesreće 60-godišnjakinja jeprometne nesreće te su je u 16.35 sati zaustavili policijski službenici u Valpovu i utvrdili da je vozila s. Vozačica je privedena u prostorije policije gdje joj je određeno smještanje u posebnim prostorijama do otrježnjenja te joj je uz naredbu o određivanju mjere opreza privremeno oduzeta vozačka dozvola, izvijestili su iz policije.Zbog izazivanja prometne nesreće 60-godišnjakinji slijedi kazna od. Zbog vožnje pod utjecajem alkohola slijedi joj prekršajni nalog s kaznom od, kao i zaštitna mjeraupravljanja vozilom „B“ kategorije na tri mjeseca i šest prekršajnih bodova, dok joj zbog bijega s mjesta događaja slijedi prekršajni nalog s kaznom odte zaštitna mjeraupravljanja vozilom „B“ kategorije u trajanju od šest mjeseci i tri prekršajna boda.