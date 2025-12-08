Kaos u Petrijevcima: Vozačica s 2,92 promila "razbila" prometne znakove pa dala petama vjetra
08.12.2025. 11:17
60-godišnja vozačica je jučer oko 16.13 sati u ulici Republike u Petrijevcima upravljala osobnim automobilom, a kako brzinu nije prilagodila osobinama i stanju ceste, sletjela je vozilom s kolnika na bankinu, gdje je udarila u dva prometna znaka.
Nakon prometne nesreće 60-godišnjakinja je napustila mjesto događaja prometne nesreće te su je u 16.35 sati zaustavili policijski službenici u Valpovu i utvrdili da je vozila s 2,92 promila alkohola u krvi. Vozačica je privedena u prostorije policije gdje joj je određeno smještanje u posebnim prostorijama do otrježnjenja te joj je uz naredbu o određivanju mjere opreza privremeno oduzeta vozačka dozvola, izvijestili su iz policije.
Zbog izazivanja prometne nesreće 60-godišnjakinji slijedi kazna od 260 eura. Zbog vožnje pod utjecajem alkohola slijedi joj prekršajni nalog s kaznom od 1.320 eura, kao i zaštitna mjera zabrane upravljanja vozilom „B“ kategorije na tri mjeseca i šest prekršajnih bodova, dok joj zbog bijega s mjesta događaja slijedi prekršajni nalog s kaznom od 390 eura te zaštitna mjera zabrane upravljanja vozilom „B“ kategorije u trajanju od šest mjeseci i tri prekršajna boda.
Foto: Pixabay.com/Ilustracija
