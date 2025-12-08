Uhićenja na području Osijeka i Tenje: sumnje na drogu i pranje novca
08.12.2025. 11:05
USKOK je izvijestio da se na području Osijeka i Tenje provode uhićenja i hitne dokazne radnje, po nalogu USKOK-a, a provodi PNUSKOK.
Navedene radnje provode se na području Osijeka i Tenje u odnosu na nekoliko osoba za koje se osnovano sumnja da su u sastavu zločinačkog udruženja počinile kaznena djela iz oblasti kriminaliteta droga i pranja novca.
USKOK će nakon ispitivanja osumnjičenika donijeti odluku o daljnjem postupanju u predmetnom slučaju o čemu će pravodobno obavijestiti javnost.
Foto: Pexels.com/Ilustracija
