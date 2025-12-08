Korisničko ime: Lozinka:
Naslovna Forum 031 Galerija 031 Oglasi 031 Novi korisnik!
Novosti
Najave i reporti
Kolumne
Gost priče
Interaktiv
Podrška
O nama



Vijesti::Communis
USKOK je izvijestio da se na području Osijeka i Tenje provode uhićenja i hitne dokazne radnje, po nalogu USKOK-a, a provodi PNUSKOK.

Navedene radnje provode se na području Osijeka i Tenje u odnosu na nekoliko osoba za koje se osnovano sumnja da su u sastavu zločinačkog udruženja počinile kaznena djela iz oblasti kriminaliteta droga i pranja novca.

USKOK će nakon ispitivanja osumnjičenika donijeti odluku o daljnjem postupanju u predmetnom slučaju o čemu će pravodobno obavijestiti javnost.


Foto: Pexels.com/Ilustracija


 Stranica prilagođena ispisu
Objavio: Redakcija 031 | Komentari (0)




Advertisement

Maltipoo št...
Prelepi maltipoo stenc...
LABRADOR retriver,...
Na prodaju top leglo l...
Pudle toy bata i s...
Pudle toy bata i seka,...
Toy Pudle n...
Nasa odgajivacnica se ...

Moj profil

Korisničko ime:
Lozinka:


Zaboravljena lozinka
Novi korisnik!

Posjetitelji

Ukupno online:357

Registrirani online (1): NameNo


[Iscrpnije...]

Objektiv031

Osječka Tvrđa