Sram me je, iz dubine duše me je sramota. Posebno zbog načina na koji smo odigrali prvo poluvrijeme. Znači, mogu se samo ispričati svim navijačima Osijeka, a za našu igru ne postoji nikakvo opravdanje. Nije to ni varaždinskih 120 minuta igre. Nemamo ispriku za ovo danas. Rekao sam igračima da moraju za ovaj dres i grb kojega nose dati sve od sebe, svoj maksimum. Ako mi moramo stalno naglašavati da to mora uvijek biti maksimum na terenu, bez obzira jesu li u igri minutu ili svih 90, onda smo u nekom krivom filmu

Pitali smo trenera, što je to najviše nedostajalo Bijelo-plavima i što je po njemu najveći uzrok ovakvog debakla?

Nogomet je kontaktni sport. Ako ga igramo bez duela i bez agresivnosti onda uopće nije bitna ni taktika, ni formacija, pa ni s kojim igračima nastupamo. Borbenost mora biti preduvjet svega. Ponovno ću istaknuti: kada se boriti za neke više ciljeve, treba vam neka izvanserijska kvaliteta. No, kada ste u borbi za opstanak, onda se traže samo ratnici.

Sada nam slijede još dva domaća dvoboja do kraja polusezone, no postavlja se pitanje kako se iščupati iz ove nezavidne situacije?

U ovoj cijeloj tragediji od utakmice dobili smo Mikolčića koji se vratio nakon ozljede, ali nije trebao igrati 45 minuta, Matković je odigrao treću utakmicu u sedam dana poslije onako dugačke stanke, vratio se i Jugović koji je morao također provesti puno više vremena u igri od onoga što je bilo planirano. Igrači naprosto moraju dati maksimum za ovaj klub i pokazati da su vrijedni toga da i dalje ostanu u klubu kao što je Osijek. Ako ja moram sebi ili nekome u svlačionici objašnjavati da se moramo baciti na glavu, onda smo baš u problemu. I onda je bilo koji povik s tribine – u redu.

Tekst: NK Osijek

Foto: Igor Miličić/Arhiv

Kakavzai to još na našoj Opus Areni. Doživjeli smo jedan odu povijesti HNL-a u ogledu s Istrom 1961 koja je slavila s više nego uvjerljivih 5:1. Već do odmora bilo je 0:3, a hat-trick postigao je sjajniPočetkom drugog poluvremena zabio je i, potom jeiskoristio ubačaji glavom pogodio mrežu Puljana za 1:4, ali su gosti prekozabili i peti pogodak. Prevljak je asistirao kod oba ta gola u nastavku i vjerojatno će u izvješćima dobiti najveću ocjenu koju je jedan igrača zaslužio ove sezone na domaćoj sceni… Osijek je, nažalost, izgledaoi svi smo jedva čekali kraj susreta., bila je prva reakcija