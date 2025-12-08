Crni dan na Opus Areni: Osijek pogažen, Sopić poručio – sram me je
08.12.2025. 9:00
Kakav crni dan za NK Osijek i to još na našoj Opus Areni. Doživjeli smo jedan od najtežih domaćih poraza u povijesti HNL-a u ogledu s Istrom 1961 koja je slavila s više nego uvjerljivih 5:1. Već do odmora bilo je 0:3, a hat-trick postigao je sjajni Prevljak. Početkom drugog poluvremena zabio je i Frederiksen, potom je Babec iskoristio ubačaj Omerovića i glavom pogodio mrežu Puljana za 1:4, ali su gosti preko Lawala zabili i peti pogodak. Prevljak je asistirao kod oba ta gola u nastavku i vjerojatno će u izvješćima dobiti najveću ocjenu koju je jedan igrača zaslužio ove sezone na domaćoj sceni… Osijek je, nažalost, izgledao očajno i svi smo jedva čekali kraj susreta.
Sram me je, iz dubine duše me je sramota. Posebno zbog načina na koji smo odigrali prvo poluvrijeme. Znači, mogu se samo ispričati svim navijačima Osijeka, a za našu igru ne postoji nikakvo opravdanje. Nije to ni varaždinskih 120 minuta igre. Nemamo ispriku za ovo danas. Rekao sam igračima da moraju za ovaj dres i grb kojega nose dati sve od sebe, svoj maksimum. Ako mi moramo stalno naglašavati da to mora uvijek biti maksimum na terenu, bez obzira jesu li u igri minutu ili svih 90, onda smo u nekom krivom filmu, bila je prva reakcija Željka Sopića.
Borbenost mora biti preduvjet svega – trebaju nam ratnici
Pitali smo trenera, što je to najviše nedostajalo Bijelo-plavima i što je po njemu najveći uzrok ovakvog debakla?
Nogomet je kontaktni sport. Ako ga igramo bez duela i bez agresivnosti onda uopće nije bitna ni taktika, ni formacija, pa ni s kojim igračima nastupamo. Borbenost mora biti preduvjet svega. Ponovno ću istaknuti: kada se boriti za neke više ciljeve, treba vam neka izvanserijska kvaliteta. No, kada ste u borbi za opstanak, onda se traže samo ratnici.
Sada nam slijede još dva domaća dvoboja do kraja polusezone, no postavlja se pitanje kako se iščupati iz ove nezavidne situacije?
U ovoj cijeloj tragediji od utakmice dobili smo Mikolčića koji se vratio nakon ozljede, ali nije trebao igrati 45 minuta, Matković je odigrao treću utakmicu u sedam dana poslije onako dugačke stanke, vratio se i Jugović koji je morao također provesti puno više vremena u igri od onoga što je bilo planirano. Igrači naprosto moraju dati maksimum za ovaj klub i pokazati da su vrijedni toga da i dalje ostanu u klubu kao što je Osijek. Ako ja moram sebi ili nekome u svlačionici objašnjavati da se moramo baciti na glavu, onda smo baš u problemu. I onda je bilo koji povik s tribine – u redu.
Tekst: NK Osijek
Foto: Igor Miličić/Arhiv
Objavio: Redakcija 031 | Komentari (0)