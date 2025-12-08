Večer mira i nade u Osijeku: druga adventska svijeća zasjala pred Konkatedralom
08.12.2025. 8:11
Sinoć je ispred osječke Konkatedrale upaljena druga adventska svijeća, a upalila ju je županica Nataša Tramišak.
Posebnost ove večeri bili su izviđači iz IK Javor koji su donijeli Betlehemsko svjetlo mira u Osijek.
"Ovo je jedno od najljepših dana u godini, vrijeme u kojem se pripremamo za rođenje Isusa Krista. Večeras smo upalili i drugu svijeću, svijeću mira, ljubavi i nade, svega onoga dobroga što nam šalju poruke Božića. Posebna je čast bila upaliti drugu svijeću od izviđača koji su donijeli Betlehemsko svjetlo i neka se to svjetlo prenese u naše domove, blagoslovi sve obitelji i čuva nas do nadolazećeg Božića", rekla je županica Nataša Tramišak.
Foto: OBŽ
Foto: OBŽ
