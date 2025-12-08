Servisne informacije [8. prosinca 2025.]: Prognoza, tko je bez struje, plina, vode, kalendar događanja..
08.12.2025. 7:00
Svakog dana, od ponedjeljka do petka, portal Osijek031.com svojim čitateljima nudi servisne informacije isključivo za taj dan. U servisnim informacijama možete doznati tko će biti bez struje, plina, vode, kakva će biti prognoza, popis događanja za taj dan..
DHMZ prognoza: U unutrašnjosti umjereno do pretežno oblačno, uglavnom na istoku ponegdje sa slabom kišom. Navečer mjestimice magla.. Jutarnja temperatura do 5°C, a dnevna do 8°C.
Iz Hrvatske elektroprivrede obavještavaju građane da su za danas planirani radovi:
Osijek
od 8:00 do 11:00 sati - Ružina ulica 1-9 nep, Županijska ulica 20, 20/a, 22-34 par
od 9:30 do 10:00 sati - Kolodvorska 148, 148/b, 150, Svilajska ulica 31/a, 31/b, Svilajska ulica 31a
od 11:30 do 13:30 sati - Alanska ulica 2-40 par, 1-33 nep, Kalnička 7-9 nep, Ulica Ivane Brlić-Mažuranić 2/a, 4, 8
od 12:30 do 15:30 sati - Vukovarska cesta 229/p, 237
Višnjevac
od 8:30 do 11:15 sati - Lugarski put i 17-23 nep, 23/a, 25-27 nep, 27/a, 29-39 nep, 39/1, 41-47 nep
Nemetin
od 12:30 do 15:30 sati - Vukovarska cesta 229/b
Napomena: U slučaju lošeg vremena radovi se odgađaju.
Bez plina
Bez vode
Program za kino i kazalište:
Kazalište
- Dječje kazalište [08.-14.12.2025.] [program]
Kino:
- Kino Urania [04.-10.12.2025.] [program]
- CineStar Osijek [04.-10.12.2025.] [program]
Događaji:
- GISKO: Izložba slikarskih radova "Ususret blagdanima" @ Ogranak Industrijska četvrt
- Osječki Vodovod počeo s redovitim postupkom ispiranja vodoopskrbne mreže
- Ususret Neuštekanima, Sejo Sexon gostuje na Filozofskom u Osijeku
- Udruga Divinus: Radionice zvukoterapije i ekspresivne art terapije za obitelji djece s autizmom
Adventi
- Advent u Osijeku [program, 2025.]
- Advent u Našicama [program, 2025.]
- Advent u Bizovcu [program, 2025.]
- Advent u Belišću [program, 2025.]
